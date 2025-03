Olimpici de excepție, la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

Conducerea Liceului Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș a publicat joi, 27 martie, lista elevilor care au obținut rezultate remarcabile la ediția din acest an a olimpiadelor școlare.

”Sezonul olimpiadelor școlare își scrie la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” ”povestea” frumoasă și în acest an, grație pregătirii și motivației elevilor și profesorilor coordonatori din liceul nostru”, este mesajul transmis de conducerea Liceului Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș.

Elevii care vor participa la olimpiade naționale sunt: Octavian Chirilă (clasa a IX-a C, Geografie, locul 1 la clasa a IX-a, media 9,50 – etapa națională: Arad, coordonator: prof. Cornel Cristian Vulc), Darius Alexandru Moișan (clasa a X-a C, Istorie, locul 1 la clasa a X-a, media 9,60 – etapa națională: Piatra Neamț, coordonator: conf. univ. dr. Călin Valentin Florea), Carina Alesia Bogdan Coman (clasa a X-a D, Psihologie, locul 3 la clasa a X-a, media 9,50 – etapa națională: Cluj Napoca, coordonator: prof. Liana Manuela Ciuchină) și Ioana Brândușa Nașca (clasa a XII-a C, Sociologie, mențiune la clasele XI-XII, media 8,50, etapa națională: Cluj Napoca, coordonator: prof. Liana Manuela Ciuchină).

Alte rezultate frumoase de nivel județean care le vor aduce (și) burse de merit în tot anul școlar viitor, au obținut următorii elevi: locul 2: Andreea Maria Suceava (clasa a IX-a C, Istorie, coordonator: prof. Gabriel Cornel Grozav) și Tudor Liviu Mărian (clasa a X A, Limba Engleză, coordonator: prof. dr. Eva Otilia Puskas Kontek); locul 3: Sebastian Șerban Bodan (clasa a XI-a C, Istorie, coordonator: conf. univ. dr. Călin Valentin Florea), Ioana Alexandra Maier (clasa a X-a B, Religie ortodoxă, coordonator: prof. Georgian Bloj) și Radu Rareș Dâmbean (clasa a X-a A, Limba Germană, coordonator prof. Gabriela Monica Rusu).

”Tuturor felicitări, cinste lor, profesorilor, părinților și școlii noastre unde promovăm ”sănătatea și calitatea în educație!”, a mai transmis conducerea Liceului Sanitar ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș.

(Redacția)