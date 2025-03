Alexandra și Cezara, performele de la „Alexandru Ceușianu” la Olimpiada de Științe Socio-Umane

Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” din Reghin se poate mândri cu elevi de excepție. Printre aceștia se numără și Cezara Cășvean, elevă în clasa 7-a D și Alexandra Erbașu, elevă în clasa 8-a C, calificate cu punctaj la Faza Națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane la disciplina Educație Socială. Faza județeană a avut loc joi, 13 martie și a fost găzduită de Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”.

„Alexandra și Cezara au participat la fază jutețeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane la disciplina Educație Socială. Spre marea noastră bucurie, au obținut cel mai mare punctaj și vor merge la la faza națională care va vea loc la Cluj-Napoca. Punctaj maxim înseamnă practic cea mai mare notă. Ele au avut de făcut un proiect după o structură dată. Anul acesta ca și temă de abordare a fost combaterea violenței și rezolvarea problemei copiilor care dau bullying, dacă este să vorbim pe limba lor. Aceste fete minunate au reușit să convingă membrii jurului că proiectul lor nu numai că este cel mai bun, dar și că activitățile pe care le-au propus au o finalitate. Asta este cel mai important, ca ceea ce faci să se reflecte în comportamentul celor pe care tu vrei să-i schimbi. Bullying-ul este un fenomen care trebuie adus în atenția copiilor, pentru că ei, unii cu alții, de multe ori nu sunt chiar persoane de treabă, de aceea trebuie să-i avertizăm și să-i conștientizăm că fiecare gest poate să rănească, că nu este bine și nu este normal să vorbești urât celui de lângă tine. Dacă poți fi bun, fă-o, dacă nu, mai bine stai deoparte. Acest tip de subiect, această structură, practic te pregătește pentru viața de adult, de cetățean. Să te poți implica în problemele comunității, să le găsești o soluție și să cauți, să vezi cum poți tu acea soluție să o pui în aplicare, să găsești acei oameni care să te ajute, finanțare pentru ca ideile pe care tu le ai să prindă conturi și apoi să vezi rezultatul muncii tale și să vezi schimbarea pe care tu o aștepți în jurul tău.”, ne-a declarat prof. Elena Gabriela Atănăsoaie.

Satisfacția unui dascăl văzând astfel de rezultate este foarte mare, lucru dovedit din plin de Alexandra și Cezara.

„Vedeți, fetele sunt în clasa șaptea și a opta. Noi am făcut multe activități, la muzeu, la bibliotecă, în parc, plus că am participat la toate activitățile propuse de către primărie. Peste tot am căutat să ne implicăm și să aducem un beneficiu minții copiilor, să crească frumos, să se dezvolte frumos, să aibă o personalitate complexă și completă, motiv pentru care ele au folosit această experiență și s-a și văzut în rezultatul lor. Până la un punct poți să ai creativitate, poți să inventezi, poți să spui anumite chestii, că da, uite, pot să fac asta, dar dacă ai exemplul practicii, eu cred că această practică le-a ajutat cel mai mult și a contat cel mai mult în rezultatul lor și în proiectul lor. Faza națională va avea loc în perioada 23-27 aprilie la Cluj. Am emoții foarte mari și fetele știu că le așteaptă o perioadă de muncă intensă. Ce mă bucur cel mai mult este că ele sunt ambițioase și muncitoare. Și atunci rolul meu este acela de a le ghida și de a le oferi cele mai bune materiale și o pregătire superioară ca ele să facă dovada unor copii bine, bine informați și pregătiți”, a spus prof. Elena Gabriela Atănăsoaie.

„O experiență foarte interesantă”

„Pot să spun că a fost o experiență foarte frumoasă, diferită de celelalte. La început totul părea foarte complicat, mai ales când am văzut prima dată un exemplu de subiect, dar apoi am asociat fiecare exemplu cu unele momente din viața reală care se pot întâmpla fiecărui copil și totul a devenit mult mai ușor cu ajutorul proiectelor care le facem în școală, care ne ajută să ne definim. Legat de acest fenomen nefast, copiii, în primul rând, au acces la foarte multe exemple care le pot distruge dezvoltarea într-un mod negativ, punându-i în tot felul de situații. De acolo a început și bullying-ul și cuvintele urâte care îi pot răni cu adevărat și care îi pot schimba , inclusiv să aibă o părere foarte negativă despre ei însuși. În ce privește faza finală a olimpiadei, nu credeam că voi ajunge vreodată la un asemenea nivel superior. Este o premieră pentru mine prezența la faza națională. Sper că vom face un punctaj bun și acolo, pentru că, cum am spus, mi se pare o experiență foarte interesantă și chiar mi-a făcut plăcere să particip”, a precizat Cezara Cășvean, elevă în clasa 7-a D la Școala Gumnazială „Alexandru Ceușianu”.

„Copiii unindu-se pot face lucruri mari”

„Prezența la faza județeană pentru mine a reprezentat o experiență de neuitat. Cum a spus și prietena mea, Cezara, a fost o experiență diferită de celelalte, o experiență inedită. La început mi s-a părut greu când am început să fac primul subiect, însă cu ajutorul suportului din partea doamnei profesoare și al Cezarei, am reușit să luăm cel mai mare punctaj, lucruri la care nu ne-am așteptat deloc. Într-adevăr bullying-ul este un fenomen care poate afecta în mod negativ aproape fiecare copil fără să știe, are un efect foarte negativ asupra fiecărui copil. Acest fenomen, prin diferite programe, prin diferite proiecte, poate fi diminuat sau chiar eliminat. Da, eliminat. Cum se poate face asta? După părerea mea, oamenii mari ar putea lua măsuri cu ajutorul proiectelor venite din partea copiilor, deoarece și copiii se pot uni, pot face diferite proiecte care într-adevăr pot avea un rezultat favorabil. Copiii unindu-se pot face lucruri mari. La faza națională sper să luăm un punctaj mare. Știu că ne așteaptă o muncă intensă, că trebuie să fim unite și să facem aceeași treabă cum am făcut-o și până acum. Este ultimul meu am de gimnaziu, și dorința mea este să continui școala tot în reghin, la Liceul Teworetic „Lucian Blaga”, profil Bio-Chimie dacă se poate, și apoi la medicină, dacă e să ne referim la facultate”, ne-a relatat Alexandra Erbașu, elevă în clasa 8-a C, Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”.

Alin ZAHARIE