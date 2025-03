CSM Târgu Mureș – U-BT Cluj-Napoca: eșec dramatic pentru baschetbaliștii mureșeni, după un +18 pe tabelă!

CSM Târgu Mureș a pierdut sâmbătă, 29 martie, pe teren propriu, în fața formației U-BT Cluj-Napoca, cu scorul de 102-104 (26-18, 21-23, 31-23, 24-40), într-un meci contând pentru cea de-a 25-a etapă a sezonului regular 2024-2025 al Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Deși au controlat ostilitățile de pe tabela de marcaj timp de trei sferturi și jumătate din partidă, la un moment dat conducând chiar cu o diferență de 18 de puncte (82-64, în minutul 32), elevii lui Faragó Péter au avut o cădere în ultimele minute ale sfertului 4, pe baza unei reveniri de senzație a campioanei la zi a României care a reușit nu mai puțin de 40 de puncte în sfertul decisiv.

Pentru CSM Târgu Mureș au înscris: Martinic 27 (2×3), Jeremic 19 (5×3) plus 8 pase decisive, Santa 18 plus 7 recuperări, Gajovic 16 (1×3), Reljic 9 (1×3) plus 7 pase decisive, Borșa 5 (1×3), Popa 4 și Casale 4. Au mai evoluat: Major și Rosenfeld.

Pentru U-BT Cluj-Napoca au marcat: Simpson 23 plus 15 pase decisive, Seeley Jr. 17 (4×3), Stephens 17, Mokoka 14, Salin 14 (4×3), Mejeris 12 și Richard 7 (1×3) plus 6 recuperări. Au mai jucat: Măciucă, Somacescu și Dragoste.

”Cred că a fost greșeala noastră să pierdem meciul pe final, pentru că am dat totul pe teren. Am fost foarte, foarte bine pregătiți tactic pe tot parcursul meciului, iar toți jucătorii care au evoluat și-au adus contribuția, dar la final am făcut prea multe greșeli și le-am permis prea multe aruncări ușoare”, a declarat Faragó Péter, antrenorul principal al CSM Târgu Mureș.

În clasament, CSM Târgu Mureș se află pe locul 10 din 16 echipe, cu 36 de puncte (11 succese și 14 eșecuri). Locul 8, ultimul care duce în play-off, este ocupat de SCMU Craiova (39 de puncte, 14 victorii și 11 înfrângeri).

(Redacția)