Enikő Filep, din dragoste pentru macrameuri

Ultima ediție a Târgului Producătorilor Locali de la Reghin desfășurat în perioada 21-13 martie în Parcul Central al orașului a inclus și o inedită expoziție de macrameuri, protagonistă fiind Enikő Filep din Reghin. Prezență constantă la târgurile organizate în Reghin și împrejurimi, Enikő Filep aduce o pată de culoare în peisajul evenimentelor menite să pună în valoare dragostea pentru frumos a artizanilor și meșterilor populari.

„Din 2016 pot spune că mă ocup de macrameuri. Cum a început? Eram într-un magazin second hand și la un moment dat am văzut două piese foarte interesante, un decor de perete și un suport pentru plante. Ce mi-a atras atenția a fost faptul că erau făcute de mână. M-am tot uitat la ele și mi-am zis că vreau și eu să fac așa ceva acasă. Zis și făcut, și m-am apucat de treabă. Prima dată am făcut trei brelocuri pe care le-am făcut cadou. Pot să spun că atunci m-am îndrăgostit extrem de tare de arta macrameului și de atunci tot fac. Am început să fac și mai multe cadouri, și după o vreme au început oamenii să comande cât e o piesă și uira așa am ajuns să expun aceste macrameuri în Parcul Central din Reghin”, ne-a declarat Enikő Filep.

Expoziția a putut fi admirată în cursul zilei de sâmbătă, 22 martie, prilej pentru trecători să admire decorurile de perete realizate de Enikő Filep.

„Pentru această expoziție am mai ales decorul de perete de diferite dimensiuni care se regăsește la toate exponatele. Încerc să fac obiecte care rezistă în timp care vor decora căminul clienților mei pentru ani buni de zile. Încerc să fac obiecte versatile, de exemplu pentru camera de zi, dormitor sau pentru camera copilului. De exemplu, bufnițele sunt foarte drăgălașe și pot decora o cameră pentru copii sau pentru bebe. De asemenea se regăsesc piese pentru bucătărie, sufragerie, care sunt făcute pe sucitoare. Este prima expoziție. Am avut un pic de emotii, dar să speram ca totul va decurge bine. Oamenii apreciază astfel de obiecte. Peste tot găsești oameni pasionați de frumos, de arta macrameurilor care au făcut obiectul acestei expoziții”, a spus Enikő Filep.

Alin ZAHARIE