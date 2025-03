FOTO-VIDEO: La 20 de ani de activitate, Plasmaserv Metal Connection a adus împreună oamenii, metalul și tehnologia

Plasmaserv Metal Connection, companie fondată de Tiberiu Vladimir Vărzar și Csegedi Csongor András, a celebrat, săptămâna aceasta, 20 de ani de activitate. Evenimentul aniversar, organizat de echipa companiei alături de furnizori, clienți și alți invitați a avut loc în Technology Center Plasmaserv, primul centru de testare a echipamentelor deschis de compania românească în beneficiul clienților în comuna Livezeni.

În 2005, compania Plasmaserv, astăzi rebranduită ca Plasmaserv Metal Connection, a fost înființată de către cei doi asociați – Tiberiu Vladimir Vărzar și Csegedi Csongor András – cu scopul de a acoperi cererea de servicii de sudare și debitare în sectoare economice strategice precum construcția de drumuri și căi ferate, șantiere industriale, navale și maritime, construcții metalice, recuperare și reciclare deșeuri metalice, sisteme și instalații de irigații, instalații și echipamente energetice, petrochimice, minerit etc. Echipamentele importate de Plasmaserv au fost folosite inclusiv la Romanian Golden Gate (podul suspendat de la Brăila).

Plasmaserv, în evoluție în acord cu piața

Joi după-amiaza, cele două decenii de activitate au fost marcate printr-un eveniment aniversar, organizat în Livezeni, în centrul de testare a echipamentelor înființat de companie – Technology Center Plasmaserv.

Asociații Tiberiu Vladimir Vărzar și Csegedi Csongor András ne-au povestit cum s-a transformat compania în cele două decenii de activitate.

“Acum 20 de ani, când am pus bazele companiei Plasmaserv, piața de debitare cu plasmă din România era într-un stadiu destul de incipient. Erau doar câteva companii care aveau acces la mașini de debitare cu comandă numerică, iar tehnologia se baza, în general, pe tehnologii convenționale, simple tăieri, fără complexitate. Nu exista plasmă de înaltă definiție, nu existau posibilități de tăiere șanfren, nu existau tehnologii de tăiere pe țeavă sau pe profile, cel puțin nu în România. Dacă ne referim la segmentul de tăiere cu plasmă manuală, era destul de limitat ca opțiune”, ne-a explicat Tiberiu Vărzar, cofondator al companiei cum arăta această industrie în urmă cu 20 de ani și care a fost contextul în care Plasmaserv a încheiat primul parteneriat strategic cu firma americană Hypertherm încă din 2005.

“Împreună cu partenerul nostru de încredere, firma Hypertherm din Statele Unite, am început să dezvoltăm piața pas cu pas. Inițial, cu sistemele de plasmă pentru tăiere manuală, gama Powermax, apoi cu echipamente pentru debitare CNC industrială. Împreună cu colegii noștri de la Hypertherm am pus bazele unei culturi tehnologice, orientate spre performanță și fiabilitate. Acest parteneriat cu Hypertherm a fost fundația pe care am început să construim ceea ce este astăzi Plasmaserv”, a rememorat cofondatorul companiei mureșene.

Al doilea parteneriat strategic a venit la doi ani distanță, fiind încheiat cu firma poloneză Eckert.

“În toți acești ani am livrat peste 55 de mașini de debitare cu plasmă, adaptându-ne constant cerințelor pieței. Dacă în primii ani de colaborare am livrat, în general, echipamente simple, mașini mici, fără complexitate, astăzi, portofoliul nostru de produse Eckert este dominat de sistemele complexe, echipamente de tăiere cu plasmă de înaltă definiție, tăiere șanfren, automatizare, integrate perfect în fluxurile moderne de producție”, a amintit Tiberiu Vărzar.

În 2024, portofoliul de mașini distribuite de Plasmaserv s-a îmbogățit cu cele produse de HGG Profiling din Olanda, lider în debitare 3D pentru țevi și profile metalice. De altfel, în lunile următoare, compania mureșeană va livra, în România, “un sistem unic, capabil să proceseze țevi cu diametru de până la 3 metri, o realizare tehnologică de referință la nivel național”, după cum a subliniat Tiberiu Vărzar.

Un al patrulea parteneriat amintit de Tiberiu Vărzar a fost cel încheiat, de asemenea anul trecut, cu firma chineză DNE Laser, care furnizează soluții de tăiere laser pentru tablă, țeavă și profile.

Toate aceste parteneriate încheiate de managementul Plasmaserv concură spre oferirea industriilor din țara noastră a unor aplicații de tăiere pentru metale din ce în ce mai avansate.

“Piața cere precizie, viteză, integrare digitală și productivitate maximă. Iar răspunsul nostru constă în echipamente de tip multiproces, care pot tăia, găuri, fileta și șanfrena, totul într-un singur flux tehnologic. Aceasta este direcția spre care mergem și pe care dorim să o susținem în continuare”, a arătat Tiberiu Vărzar.

La final, cofondatorul a subliniat că: “Acest parcurs nu ar fi fost posibil fără încrederea clienților noștri și fără deschiderea partenerilor noștri strategici. De aceea ne-am propus prin strategia noastră de rebranding și vom reuși să aducem împreună oamenii, metalul și tehnologia”.

Cofondatorul Csegedi Csongor András și-a concentrat discursul pe parteneriatul cu compania Kemppi.

“Pentru noi toți, acești 20 de ani au fost un proces de învățare, dezvoltare și multă muncă. Dacă ne uităm înapoi, vedem cât de mult a evoluat sudarea. Acum 20-25 de ani, foloseam aparate simple, fără funcții speciale. Nu exista conectare, urmărire a timpilor de sudare sau control avansat. Astăzi suntem într-o altă eră. Am trecut de la simple transformatoare cu reglaj în trepte la aparate inteligente, la invertoare moderne și eficiente. Avem echipamente care permit urmărirea timpilor de sudare efectivă, oferă funcții dedicate pentru poziții speciale, vertical ascendente, descendent, rădăcină, care pot fi integrate într-un sistem complet de management al sudurii. Cu toate acestea, un lucru a rămas la fel, sudorul. Procedeul manual de sudare este la fel. Rolul Plasmaserv și Kemppi este să ușureze și să îl ajute în muncă. Oricât de performant e echipamentul, dacă nu există confort și încredere, nu obținem rezultatul dorit.

Alături de Kemppi, am reușit să livrăm în România peste 5.000 de echipamente performante, care fac sudarea mai eficientă, mai precisă, mai ușoară. Am livrat proiecte complexe la clienți strategici din industria navală, construcții civile și automotive. Mulțumim clienților noștri pentru încredere și partenerilor pentru susținere”, a punctat Csegedi Csongor András.

Un nou CEO

Mai e de menționat că firma are un nou CEO – Adrian Sălăjan care și-a asumat și rolul de moderator al evenimentului aniversar.

“Traversăm o perioadă în care lumea industrială este marcată de volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate, de la schimbări geopolitice care influențează lanțurile de aprovizionare, la conflicte militare sau energetice, realitatea în care operăm se schimbă de la o zi la alta. Acest context duce cu sine presiuni crescute asupra clienților, asupra companiilor, din punct de vedere al predictibilității și stabilității lor. Termene tot mai strânse, instabilitate în forța de muncă, cerințe tot mai ridicate. În asemenea context, valoarea unui partener nu mai stă doar în produsele livrate, ci și în capacitatea de a răspunde rapid, de a înțelege contextul, de a inova în timp real și de a livra soluții care ajută clientul să rămână competitiv. Noi la Plasmaserv ne-am asumat acest rol. Ne dorim să fim partenerul agil, capabil, care să ofere nu doar echipamente, ci și consultanță, suport aplicat, livrare rapidă, într-un moment în care a livra la timp devine un diferențiator strategic”, a spus Adrian Sălăjan, CEO Plasmaserv, care le-a mulțumit, de asemenea, partenerilor Hypertherm, Eckert, HGG, DNE Laser, care le-au oferit încredere, inovație și susținere continuă, precum și echipei Plasmaserv, “care în toți acești ani a fost motorul real al companiei. Fără voi această poveste nu ar fi existat”.

Plasmaserv, un distribuitor de top, spun furnizorii

Ceremonia aniversară a fost completată cu câteva intervenții ale reprezentanților companiilor furnizoare de mașini și echipamente de tăiere, sudură, debitare care și-au amintit de cum a debutat, este și cum continuă colaborarea cu Plasmaserv.

“Pentru noi, Plasmaserv este unul dintre cei mai mari parteneri pe partea de distribuție EMEA, ceea ce numim noi Europa, Middle East, India și Africa. Este unul dintre primii la care apelăm în momentul în care lansăm un nou produs sau avem un nou program din care vrem să învățăm. Ca să vă faceți o idee, acum cinci ani am pornit un program în care au fost implicate mai multe departamente de la Hypertherm, consumabile, tehnic, vânzări. Plasmaserv a fost selectat împreună cu alți doi pentru a începe programul și a învăța din el. Astăzi, programul se adresează la mai mult de 40 de parteneri la nivel de EMEA. (…) A apărut această întrebare de foarte multe ori în cadrul Hypertherm, cum putem să replicăm Plasmaserv și în alte zone. Este, după cum v-am spus, unul dintre cei mai buni parteneri ai noștri și am vrea să avem același Plasmaserv și în alte părți. Și n-am găsit un răspuns la această întrebare pentru că cred eu personal că ține foarte mult de Tiberiu, de Csongor, de echipa lor și modul în care știu să construiască o relație, să dezvolte un business și să-și țină partenerii aproape”, a subliniat Cătălin Miu, directorul distribuției Hypertherm pentru zona EMEA, în ultimii 7 ani.

Tomas Kasztelan, care a reprezentat la ceremonie Eckert, producător de mașini de tăiat CNC din 1990, a subliniat că: “Am început cooperarea în 2007 și nu a fost ușor. A trebuit să facem unele compromisuri, să devenim mai flexibili și să investim mult în cooperarea noastră. Pentru Eckert a fost una dintre primele distribuții internaționale. Iar pentru Tiberiu și Csongor, acest parteneriat le-a extins afacerea cu mașinile de tăiat CNC, provocatoare. De atunci, Eckert a vândut aproape 2.000 de mașini care operează pe toate continentele populate ale lumii și Plasmaserv a devenit distribuitorul nostru internațional de top. Pot spune, cu siguranță, pe baza experienței mele și în opinia mea, că Plasmaserv este în prezent lider în România pentru soluții profesionale de sudură și tăiere. Așadar, aș dori să mulțumesc tuturor, proprietarilor și angajaților Plasmaserv pentru dedicare, pentru flexibilitate, pentru pasiunea cu care munciți, dar aș dori, de asemenea, să le mulțumesc clienților pentru că au avut încredere în Plasmaserv”.

Participanții au ascultat, de asemenea, un mesaj din partea lui Rafael Eckert, unul dintre cei doi proprietari ai companiei înființate de Tadeusz Eckert.

“La cea de-a 20-a aniversare, aș dori să încep cu câteva cifre. În primul rând, ne-am început cooperarea în 2007, ceea ce înseamnă 18 ani de succes împreună. Al doilea este că am început 508 proiecte împreună pe piața dumneavoastră. Și al treilea, care este cel mai frumos, 52 de proiecte realizate și povestea merge mai departe. Cifrele sunt doar cifre dacă nu te concentrezi pe oamenii din spatele lor. În lunga istorie a cooperării, am avut multe momente foarte frumoase împreună și uneori momente mai complicate. Dar aceasta este o parte importantă a unei relații foarte bune pe care o avem împreună. De-a lungul istoriei voastre, ați avut o mulțime de momente importante. Și următorul vine acum cu noul CEO Adrian Sălăjan, care este o parte importantă, cred eu, pentru Tiberiu și Csongor, pentru a vă dezvolta compania cu adevărat pentru următorul deceniu”, am spicuit din mesajul video al lui Rafael Eckert.

Delegația producătorului polonez a înmânat managementului Plasmaserv, ca daruri, un tablou și o plachetă aniversară.

Claus Gerheim, de la Kemppi, a subliniat dedicarea fantastică și calitatea serviciilor pe care Plasmaserv le oferă clienților și utilizatorilor finali din România. “Ne așteaptă câteva etape foarte importante. Csongor va veni la noi peste o săptămână și jumătate pentru a o planifica pe următoarea. Să vedem ce urmează, așa că vă mulțumesc foarte mult și toate cele bune pentru voi și să continuăm, vă mulțumesc foarte mult”, a mai adăugat Claus Gerheim.

Luigi Frapolli, reprezentantul companiei chineze DNE Laser în Europa, a punctat că: “Am început recent colaborarea cu Plasmaserv și am fost foarte impresionat. (…) Ne concentrăm cu adevărat pe creșterea pe piața europeană și sunt sigur că vom avea o istorie bună și de succes cu Plasmaserv”.

Primul centru de tehnologie al Plasmaserv

Cea mai spectaculoasă parte a programului a fost să vedem mașinile și echipamentele la muncă în primul centru de testare al companiei mureșene, inaugurat cu ocazia celor două decenii aniversate.

“Plasmaserv înseamnă mai mult decât echipamente performante. Înseamnă oameni pasionaţi, parteneriate durabile, contribuţii reale în dezvoltarea industriei. Lansarea Technology Center Plasmaserv reflectă exact aceste valori. Este expresia angajamentului nostru pentru performanţă, colaborare şi progres”, a subliniat Adrian Sălăjan, menționând în continuare că: “Technology Center este un spațiu în care această tehnologie, aceste echipamente, nu se văd doar în broșuri, ci se și testează, se înțeleg, se compară. Este locul unde echipamentele noastre și ale clienților învață împreună cu echipele cum să implementeze soluții concrete. Adaptabilitatea, viteza de reacție și viziunea pe termen lung sunt esențiale pentru succes, iar Plasmaserv are toate atuurile să transforme provocările în oportunități”.

Technology Center Plasmaserv este o investiție ce depășește 500.000 de euro și marchează intrarea Plasmaserv într-o nouă etapă de dezvoltare.

Timp de o oră și jumătate am avut ocazia să vedem mașinile în acțiune, începând cu piesa de rezistență, de la DNE Laser, până la echipamentul Jantar cu plasmă de la Eckert, echipamentele de tăiere de la Hypertherm și echipamente de sudare de la Kemppi.

Rezultatele le puteți vedea în fotografiile de mai jos, iar mașinile la lucru în video-urile realizate.

Mașina DNE Laser în acțiune:

Demonstrație Eckert

O mirare în haosul lucrării

Finalul evenimentului aniversar i-a aparținut artei când echipa Plasmaserv a dezvelit lucrarea realizată de către sculptorul Andi David, atent ancorată în tavanul centrului tehnologic.



Despre operă, procesul de creație pe scurt și contextul în care a ajuns la acest rezultat ne-a vorbit chiar autorul Andi David.

“În zilele noastre, consider că tehnologia ajută nișa artiștilor foarte mult. De exemplu, CNC-urile, debitările, printările 3D. Materialul ales, pe care lucrează și Plasmaserv a fost metalul. Pentru o lucrare, metalul este rece, am încercat să îl îmblânzesc, totuși, redând interpretarea mea asupra ce înseamnă un CNC atât de performant. Pentru mine, care sunt un outsider, e ceva miraculos, e ceva foarte impunător. Nu înțeleg ce se întâmplă, cum se întâmplă, în schimb rezultatele mă dau pe spate. Am încercat să surprind această surpriză sau această mirare în haosul lucrării. Am încercat să îmi pun amprenta plastică asupra rezultatului, dându-i o formă cât de cât inteligibilă în sens de unitate, de valoare plastică”, a spus artistul plastic.

Digitalizare și proactivitate în relația cu clienții, în planul viitor

Perspectivele pentru următorii 5–10 ani includ creștere sustenabilă, integrarea tehnologiei în toate procesele pentru a crește agilitatea și eficiența operațională și în profunzime a proceselor interne și dezvoltarea continuă a competențelor echipei pentru a rămâne relevanți, conectați la inovație și capabili să ofere soluții adaptate pieței în timp real.

”Ne propunem să consolidăm expertiza tehnică a Plasmaserv astfel încât să răspundem prompt și profesionist la noile provocări tehnologice pe care le anticipăm, să identificăm și dezvoltăm parteneriate internaționale cu producători care împărtășesc viziunea noastră asupra inovației, sustenabilității și performanței industriale, să continuăm să oferim soluții complete și integrate, adaptate nevoilor clienților dar și pregătite pentru cerințele viitoare”, a declarat Csongor Andras Csegedi, cofondator al Plasmaserv Metal Connection.

Strategia Plasmaserv se aliniază astfel cu cerințele emergente ale industriei: lipsa forței de muncă specializate, nevoia de eficiență energetică, cererea pentru tehnologii de precizie și digitalizare a proceselor. Lansarea Technology Center este doar primul pas dintr-un plan amplu care vizează extinderea capacității de testare, crearea unui program recurent de evenimente tehnice și dezvoltarea de parteneriate educaționale.

Plasmaserv Metal Connection aduce împreună Oamenii, Metalul și Tehnologia oferind soluții pentru a crește performanța specialiștilor în sudare și debitare, din respect pentru oameni, afaceri și mediul înconjurător – cu profesionalism, pasiune și viziune.

CIFRE

– 6 milioane euro cifră de afaceri în 2024;

– venituri estimate în creștere cu 30%, până la 7,8 milioane de euro, în 2025;

– plasarea în top 3 furnizori naționali de soluții tehnologice pentru prelucrarea metalului

– peste 1,5 milioane euro investiți în 20 de ani;

– 650 de echipamente livrate anual (2 echipamente/zi) către 1.500 de clienți din industrii strategice;

– 1 milion de euro – cel mai scump echipament livrat de Plasmaserv unei companii românești în 2025.

Un echipament de 1 mil. euro, la Câmpina În luna aprilie a acestui an, o companie din Câmpina urmează să instaleze și să folosească cel mai scump echipament livrat până acum de Plasmaserv în piața românească – o soluție CNC de ultimă generație. ”Acest echipament are o valoare de peste 1 milion de euro și reprezintă un reper important în istoria Plasmaserv Metal Connection, atât din perspectiva complexității tehnice, cât și a încrederii acordate de partenerul nostru. De asemenea, livrarea confirmă odată în plus capacitatea companiei noastre de a gestiona proiecte de anvergură și de a furniza soluții tehnologice de top, adaptate cerințelor celor mai exigente industrii din România”, a declarat Tiberiu Vărzar, cofondator al Plasmaserv Metal Connection.

De la Plasmaserv la Plasmaserv Metal Connection

În anul 2023, Plasmaserv a intrat într-un proces de repoziționare cu ajutorul unei noi strategii de marketing create de Brandocracy, pentru redefinirea obiectivelor de dezvoltare, devenind Plasmaserv Metal Connection și căpătând și o nouă identitate vizuală. Strategia creată de Brandocracy a ajutat Plasmaserv, atât în procesul de repoziționare a brandului, cât și în comunicare.

Produse și servicii

Produsele și serviciile oferite includ aparate de tăiere cu plasmă, aparate de sudură, soluții software și automatizări, mașini CNC debitare plasmă, oxigaz, jet de apă, laser, aparate pentru sudare bolțuri, aparate curățare inox sudat, pistolete sudură, consumabile, piese de schimb, accesorii.

Ligia VORO