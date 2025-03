Liceul Silvic ”Regele Mihai I” Gurghiu, în continuă modernizare

După proiectul de reabilitate și modernizare derulat în urmă cu ceva ani, Liceul Silvic ”Regele Mihai I” Gurghiu continuă să-și imbogățească baza materială printr-un proiect prin care vor fi acoperite și unitățile de învățământ arondate liceului, atât în ce privește dotarea cu mobilier școlar cât și dotarea cu echipamente digitale.

„Școala noastră a depus un proiect pe PNRR pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru care s-a început livrarea în urmă cu o săptămână. Valoarea acestui proiect este de 830.000 lei, din care 500.000 lei reprezintă partea de mobilier plus dotări pentru sălile de clasă. Prin acest proiect liceul nostru beneficiază de echipamente IT pentru organizarea mediului virtual pentru unități de învățământ. În acest sens, patru săli de clasă de la învățământul preșcolar vor fi dotate cu display interactiv, cu sistem de sunet, cu multifunctională, camere de videoconferință, scanner, masă luminoasă și router. Mai avem dotarea cu mobilier pentru un număr de 13 clase la învățământul gimnazial care va cuprinde catedre, 325 de pupitre individuale pentru elevi, cuiere, table magnetice, 325 dulapuri individuale pentru elevi, dulapuri pentru depozitarea materialelor didactice, suporturi pentru planse. În plus mai avem dotari pentru un laborator de practică. Asta înseamnă echipamente pe care le folosesc inginerii la activitatea de instruire practică a elevilor (binoclu cu termoviziune și telemetru incorporat, hipsometru, stație mereo profesională, cameră de vânătoare, simulator tragere vânătoare, simulatoare forestiere)”, a precizat ing. Marcel Mândru, directorul Liceului Silvic ”Regele Mihai I” Gurghiu.

Dotări pentru cabinetul de asistență psihopedagogică

„Tot legat de dotările care vor fi făcute pentru liceu, prin acest proiect vom beneficia de dotări pentru cabinetul de asistență psihopedagogică, cabinetul psihologului școlar. Acesta va fi dotat cu o tablă interactivă, cu calculator performant, cu multifuncțională, cu jocuri didactice și cu tot ceea ce are nevoie un psiholog școlar pentru desfășurarea activităților specifice. La capitolul acesta am avut dotări foarte puține în ce privește activitatea psihologului școlar. Avem psiholog școlar de mulți ani, aveam cabinet dar care era destul de slab dotat până acum. Sunt extrem de binevenite aceste dotări, mai ales că avem mulți elevi cu nevoi speciale și activitatea psihologică școlară în școală este foarte importantă. Pot apărea situații care necesită intervenția psihologului școlar și care de multe ori depășesc atribuțiile unui profesor la clasă”, a spus directorul Liceului Silvic ”Regele Mihai I” Gurghiu.

Potrivit acestuia, de aceste dotări vor beneficia elevii de la ciclul gimnazial și preșcolar din Gurghiu, respectiv Glăjărie și Larga.

„La Școala Gimnazială din Gurghiu am dotat un laborator de informatică cu calculatoare de ultima generație, tablă interactivă și tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea în cele mai bune procesului educațional. De asemenea, elevii de la învățământul preșcolar, de la grădinițele din Glajărie și Larga au fost dotate cu laptopuri, table interactive și cu tot ce e necesar pentru activitatea din grădinițe. Cum vă spuneam, sălile de clasă vor fi dotate cu aproape 400 de bănci și dulapuri pentru fiecare sală de clasă. De asemenea, elevii de la Liceul Silvic vor beneficia de un laborator de practică dotat cu utilaje și echipamente foarte performante necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului de instruire practică de specialitate”, a spus ing. Marcel Mândru.

„Avem acoperite aproape toate structurile”

Prin acest proiect Liceul Silvic ”Regele Mihai I” Gurghiu se poate mândri cu o bază material extrem de bine pusă la punct la toate unitățile de învățământ arondate

„Cu ocazia acestui proiect derulat prin PNRR, am reușit să dotăm și structurile școlare care sunt arondate Liceului Silvic Gurghiu, respectiv Școala Gimnazială din Gurghiu și grădinițele din Larga și Glăjărie În momentul de față avem acoperite aproape toate structurile care sunt arondate liceului lui Gurghiu, toate sunt dotate cu mobilier de foarte bună calitate, cu mijloace didactice și de învățământ. de ultima generatie. Noi speram ca pana la sfarsitul anului scolar sa se finalizeze tot procesul de furnizare a echipamentelor didactice pentru ca licitatile deja sunt spre final si vom incerca sa montam toate echipamentele in sălile de clasa si in laboratoare astfel ca în anul școlar următor, să beneficieze toți elevii de aceste echipamente. Mulțumim pe această cale primăriei Gurghiu, primarului Boar Laurențiu, doamnei Moldoana Ana Maria, responsabilul cu partea de achiziții la primăria Gurghiu, persoane care au depus o muncă subținută pentru derularea acestui proiect, în cele mai bune condiții”, a precizat ing. Marcel Mândru.

Alin ZAHARIE