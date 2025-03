Palas Com, investiție de top în pregătire la Sovata: hotel de șase etaje, cu centru spa și restaurant!

Societatea Palas Com SRL Târgu Mureș a demarat demersurile pentru construirea unui hotel cu restaurant și centru spa în stațiunea Sovata. În prezent, proiectul se află în analiză la autoritatea competentă pentru protecția mediului din județul Mureș. Investiția vizează transformarea, prin reamenajare și extindere, a unui sediu de bancă și a unor spații de cazare într-un hotel cu șase etaje.

Investiție estimată la 1,7 milioane de lei

Potrivit informațiilor furnizate în Memoriul de prezentare a proiectului ”Modificare clădire existentă prin reamenajare, extindere și supraetajare la D + P + 5E (parțial) + 6R, cu schimbare de destinație din sediu bancă și spații de cazare în hotel cu restaurant și centru spa”, investiția prevede reamenajarea clădirii existente și realizarea unor extinderi ale construcției pe orizontală și pe verticală, cu scopul dezvoltării și modernizării imobilului.

”Implementarea proiectului este justificată de strategia de dezvoltare a zonei ca zonă turistică, conform documentațiilor de urbanism aprobate. Valoarea estimată a investiției este de 1.721.289 de lei, plus TVA, construcții plus montaj. Realizarea investiției este preconizată a fi făcută în perioada mai 2025 – decembrie 2026”, se precizează în documentul întocmit de către Ilie Matei, administrator al SC Palas Com SRL Târgu Mureș, și publicat pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș.

Hotel în loc de sediu de bancă

Imobilul care face obiectul proiectului este amplasat în intravilanul orașului Sovata, pe strada Trandafirilor nr. 125, se află în proprietatea SC Palas Com SRL Târgu Mureș și are o suprafață de 3.260 de metri pătrați. În prezent, aici se află un imobil care găzduiește un sediu de bancă (la demisol și parter), cu spații de cazare (la parter, etajul 1 și etajul 2).

”Din punct de vedere al compoziției urbane se dorește completarea zonei de mari hoteluri prin realizarea unei etajări la P + 5 (parțial) + 6 (retras – acces terasă), care ar face o trecere spre zona cu pensiuni mai mici (P + 2 + M) existente în vecinătate. Expresia arhitecturală va fi cea specifică acestui tip de clădire turistică, încercându-se o integrare și cu elemente plastice care vor evoca expresia arhitecturală tradițională – placări/ elemente decorative din lemn sau lemn plastifiat WPC”, se mai arată în Memoriul de prezentare a proiectului.

41 de camere, piscină, saune și jacuzzi

În același document se mai menționează că ”în urma lucrărilor propuse capacitatea de cazare va fi de 41 unități de cazare”, iar capacitatea restaurantului ”va fi de 100 de locuri la masă”, acesta urmând să aibă și ”o terasă exterioară acoperită cu capacitate de 72 de locuri la masă, care va funcționa pe timpul verii.”

”În extinderea de pe latura sudică se va amenaja o piscină acoperită închisă, cu spații de relaxare – saune, jacuzzi, bazin cu apă sărată, etc. Centrul spa va fi utilizat exclusiv de către clienții hotelului, astfel încât vestiarele propuse sunt minimale, clienții cazați accesând spa-ul echipați din camere. Accesul va fi organizat tip filtru, cu trecere obligatorie prin zona de dușuri. La demisol, sub zona de piscină (parțial) se va realiza un spațiu pentru conferințe/ prezentări/ cursuri având capacitatea de 100 de locuri”, se mai detaliază în același document.

Detalii despre investitor

Potrivit portalului www.listafirme.ro, SC Palas Com SRL Târgu Mureș s-a înființat la data de 13 decembrie 1994, are ca obiect de activitate ”Comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, este deținută de Mariuca Matei (asociat unic) și administrată de Ilie Matei.

La finalul anului 2023, societatea avea 370 de angajați, iar în perioada 2019-2023 a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 665 de milioane de lei și un profit net total de 74 de milioane de lei.

Alex TOTH / Foto: www.depositphotos.com