Pogăceaua, comuna cu cel mai tânăr viceprimar

Comuna Pogăceaua are începând cu acest mandat un viceprimar tânăr în persoana lui Ștefan Adelin Laurențiu. Aflat la primul mandat de consilier, ales din partea PRM, Adelin a întrunit voturile colegilor consilier pentru funcția de viceprimar, postură din care încearcă să contribuie la bunul mers al comunei.

„Sunt de loc din localitate Văleni și m-am decis să candidez pentru un post de consilier local din partea PRM. Abia la redistribuire am reușit să ajung consilier local, practic am fost ultimul care am acces în consiliul local. În ce privește funcția de viceprimar, am discutat cu toți consilierii locali, le-am explicat faptul că vreau să fac ceva pentru comună și vreau să-l ajut pe domnul primar. M-au votat, pe loc, în funcție și am ieșit cu 6 voturi pentru și 5 împotrivă”, a precizat Adelin Laurențiu Ștefan.

Noua postură este una onorantă pentru Adelin Laurențiu Ștefan care speră să facă față acestei provocări, mai ales că este unul din cei mai tineri viceprimari din țară.

„Pot spune că a fost un șoc pentru mine să fiu ales vicepriar al acestei comunei, mai ales că sunt foarte tânăr, am doar 25 de ani și din câte se pare, sunt cel mai tânăr viceprimar la nivel național. Sunt convins că-l voi putea ajuta pe domnul primar, mai ales că suntem amândoi Ștefan, cu tot ce are nevoie pentru ducerea la finalitate a proiectelor comunei. Îmi place ceea ce fac și tot ce îmi doresc este să fiu util comunei și locuitorilor care mi-au acordat votul de încredere”, a spus Adelin Laurențiu Ștefan.

(Redacția)