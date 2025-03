VIDEO: Conf. Dr. Edith Simona Ianoși, la emisiunea ”Mureșul Medical”: ”Tuberculoza este o boală pe care putem să o vindecăm 99,99%”

Fiecare dintre noi, indiferent de statutul social, putem dezvolta tuberculoză, ea nefiind doar o boală a sărăciei. Din fericire, există medicație specifică, în 99,99% din cazuri este vindecabilă, iar după două săptămâni de la începerea tratamentului antituberculos, corect efectuat, contagiozitatea scade.

”Toți suntem infectați cu bacilul tuberculozei. Nu cumva să înțeleagă lumea greșit, infecția nu înseamnă boală tuberculoasă. Infecția înseamnă că bacilul tuberculozei stă latent în organismul nostru, în ganglionii noștri, și, la un moment, dat când imunitatea noastră scade, imunitateea celulară, acești bacili se pot reactiva. Adică din niște bacili dormanți, care stau în latență, pot să devină bacili activi și atunci sigur că apare boala tuberculoasă”, a explicat modul în care se dezvoltă tuberculoza Conf. Dr. Edith Simona Ianoși, medic primar pneumolog, director medical al Spitalului Clinic Județean Mureș. Aceasta a fost prezentă în emisiunea ”Mureșul Medical”, realizată în Studioul Zi de Zi Live, marți, 25 martie, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva TBC, marcată anual pe data de 24 martie, și a avut ca temă ”Tuberculoza, o provocare majoră pentru sănătate”.

Factorii de risc, ce duc la scăderea imunității și implicit face persoana vulnerabilă în fața acestei infecții, sunt consumul de alcool, de droguri, regimul alimentar, sărac în vitamine, minerale, proteine care susțin imunitatea organismului. Lipsa locurilor de muncă, a resurselor financiare, face ca populația să aleagă o alimentație ieftină, săracă în nutrienți, ce nu protejează organismul de apariția afecțiunilor.

”Scade imunitatea organismului, din păcate, și dacă scade imunitatea organismului, imunitate de tip celular mă refer, pentru că ea este cea care luptă împotriva tuberculozei, atunci toate acestea duc la reactivarea acelor germeni și intră în activitate boala tuberculoasă”, a explicat medicul pneumolog.

România se află încă pe primul loc în UE în ceea ce privește numărul cazurilor de tuberculoză nou diagnosticate. În anul 2024, potrivit medicului pneumolog, incidența cazurilor noi în județul Mureș a scăzut, comparativ cu anul 2023, a fost de 44,3 la suta de mii de locuitori, sub media la nivel național, care a fost de 69,1 la suta de mii de locuitori.

Simptome ce alarmează

Tuberculoza este o boală cauzată de bacilul Koch și poate afecta aproape orice organ din organism, însă se dezvoltă cu preponderență cel mai mult la nivelul plămânilor. Simptomatologia cel mai des întâlnită este tusea persistentă, care ține mai mult de trei săptămâni. La început este uscată, iritativă, ulterior poate fi chiar cu expectorație cu sânge, denumită medical hemoptizie, care alertează pacientul să se prezinte la un consult medical. Alte simptome sunt scăderea ponderală, transpirații profunde nocturne, oboseală cronică.

”Trebuie să știm că locuim în România, că poate în altă țară, în care incidența tuberculozei a scăzut foarte mult, nu se mai gândesc la această problemă, și să avem în vedere întotdeauna că, o tuse care este prezentă trebuie să ne ridice și această suspiciune, având în vedere că simptomatologia nu este specifică. Noi zicem sindrom de impregnare bacilară când vorbim despre tuberculoză, dar practic această simptomatologie, cum ați menționat foarte bine, apare în orice patologie respiratorie cronică, și nu numai. Tusea poate să fie și un simptom al altor boli, din altă sferă, sferă digestivă, sferă cardiacă, chiar endocrinologică. Deci avem un diagnostic diferențial complex, pe care trebuie sa îl avem în vedere întotdeauna”, a explicat Conf. Dr. Edith Simona Ianoși, care a făcut referire la faptul că multe persoane, chiar dacă tușesc o perioadă îndelungată, apelează la automedicație, fără să se prezinte la un examen medical, punând apariția simptomelor pe seama unei banale infecții respiratorii și așteaptă să treacă de la sine.

Diagnostic rapid, cu test genetic

Sistemul GeneXpert permite diagnosticarea rapidă și precisă a tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, respectiv depistarea de fragmente de ADN din bacilul tuberculos. Testarea cu acest sistem se efectuează deja de câțiva ani și la Spitalul Clinic Județean Mureș.

”Noi avem deja activitate în acest sens. În țară, cea mai mare depistare cu GeneXpert o face județul Timiș. Noi, în Mureș, nu stăm așa de bine cu această depistare pentru că trebuie să avem teste suficiente. Dar avem teste suficiente acum. am primit prin gratuitate (prin Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei – n.a.). Se fac la laboratorul din cadrul dispensarului TBC al Spitalului Clinic Județear Mureș. Avem posibilitatea să facem acest lucru, mai ales la grupele de risc, care înseamnă copii, vârstnici, persoane care au o imunodepresie, gen infecție HIV-SIDA”, a precizat directorul medical al Spitalului Clinic Județean Mureș, care este și coordonator pe plan local al Programului național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei.

Ce înseamnă această testare?

”Prin această depistare moleculară putem depista nu numai faptul că cineva are boală tuberculoasă, putem să vedem dacă are rezistență la unul dintre drogurile antituberculoase, adică la rifampicina, ceea ce ne ajută foarte mult în tratament. (…) Se vorbește foarte mult de testare genetică, de testare moleculară, nu numai în cancer, ci și în tuberculoză. Și pe viitor se dorește ca această metodă să fie abordată, care este foarte rapidă. Într-o oră noi avem rezultatul examenului: că are tuberculoză, că are această rezistență, parțială la rifampicină”, a detaliat Conf. Dr. Edith Simona Ianoși.

”Așteptăm să vină populația cât mai repede, adică să avem o adresabilitate cât mai crescută în acest sens, pentru că putem să-i ajutăm. Și tuberculoza se vindecă. este o boală pe care putem să o vindecăm 99,99%, nu zic 100%, că trebuie să lăsăm o mică marjă. Și acei pacienți sunt vindecați, nu o să mai elimine bacilul tuberculozei. Contagiozitatea scade după două săptămâni de tratament antituberculos corect efectuat. (…) Dacă este suspiciunea de tuberculoză, la persoanele la care se ridică această suspiciune de simptomatologie clinică sau cineva care deja se cunoaște că-i contact cu cineva cu tuberculoză, din familie, de la locul de muncă, atunci poate să se prezinte la dispensarul TBC direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie”, a lansat mesajul către populație medicul pneumolog.

Dispensarul TBC, aflat în curtea Clinicii de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, a fost reabilitat cu fonduri dintr-un proiect norvegian, câștigat de unitatea medicală, ocazie cu care au fost screenate o mie de persoane din comunitatea vulnerabilă din județul Mureș, inclusiv romi, atât pentru tuberculoză, cât și pentru COVID. Proiectul s-a derulat în perioada 2022-2024.

”Spitalul nostru a reușit să reabiliteze Dispensarul de pneumoftizologie din Târgu Mureș, care este acum la standardele cerute de Uniunea Europeană”, a amintit invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

În județul Mureș, dispensare TBC sunt la Târgu Mureș, Reghin, Luduș, Târnăveni și Sighișoara.

Tuberculoza, o boală vindecabilă

Odată diagnosticată, tuberculoza se tratează în mediu spitalicesc, cu medicație specifică, sub stricta observație a personalului medical, pe o perioadă mai lungă.

”Dacă se confirmă că este vorba de tuberculoză, se internează în secția Clinică pneumologie în ziua respectivă, fără nicio discuție. (…) Tratamentul nu se face la domicilu, este exclus. Tratamentul pacientului trebuie să fie strict supravegheat. De ce? Pentru că pot să fie efecte adverse. Medicamentele antituberculoase sunt medicamente care pot să dea reacții adverse și atunci fiecare tabletă de medicament din tratamentul respectiv trebuie testată. Testarea durează la fiecare comprimat antituberculos cel puțin o oră și este supravegheată de către medic și de către asistentul medical din secția clinică pneumologie. (…) În majoritatea situațiilor, dacă reușim să-i convingem, dacă este o formă care nu este atât de extinsă din punct de vedere radiologic sau dacă nu are complicații, trebuie să stea 25 de zile, minim. Sigur că se poate extinde această perioadă dacă apar complicații pe parcurs, poate să fie un pneumotorax, adică pătrundere de aer în cavitatea pleurală, sau poate să scuipe sânge, hemoptizie, sau poate să apară o insuficiență respiratorie, sau o reacție adversă de la tratamente de hepatocitoliză, pentru că aceste medicamente sunt foarte hepatotoxice. De aceea, ne dorim ca pacientul să stea cât de mult în spital, unde le oferim toate condițiile”, a oferit mai multe informații invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Pentru că riscul de recidivă, nu numai al complicațiilor ce pot să apară, este destul de mare, indicat ar fi ca pacienții să accepte să fie internați. În cazurile noi de tuberculoză, care reacționează bine la tratament și nu intervine drog rezistența, perioada de tratament este de șase luni, după care pacientul este monitorizat în dispensarele TBC timp de un an de zile. În cazul unei recidive, tratamentul este mai îndelungat, de 8 luni, iar dacă intervine și chimio-rezistența, atunci tratamentul va fi de 24 de luni sau chiar mai mult.

”Există în țară sanatorii care se ocupă de partea aceasta de rezistență, la București și la Bisericani. Dar pacienții nu vor să meargă în sanatoriu. Foarte greu putem să-i convingem și atunci de aceea ar fi bine să înțeleagă lumea că, dacă tu îți iei tratamentul, dacă ai o aderență bună la primul episod, vindecarea este 99,99%. La recidive o vindecare este mai greoaie, acolo nu atingem 99,99%, cum ne dorim. și la rezistență, la tuberculoza rezistența, din păcate, vindecarea este doar în 54,5% din cazuri, dar oricum e o vindecare bună dacă ne gândim la altă boală devastatoare, cum este cancerul”, a mai spus medicul pneumolog.

Mesaj pentru colegii medici, din alte specialități

Tuberculoza ridică provocări nu numai pentru pneumologi, ci și pentru personalul medical din alte specialități, motiv pentru care Conf. Dr. Edith Simona Ianoși își îndeamnă colegii de breaslă să se gândească și la tuberculoză atunci când văd un apcient cu simptome asemănătoare de tuberculoză, chiar dacă sunt în altă specialitate.

”Pentru ca să înțelegem, acest program național de prevenire și supraveghere trebuie îndeplinit nu numai de pneumologi, ci de tot personalul medical care există. Toate specialitățile trebuie să luptăm îpotriva tuberculozei ca să reușim să o eradicăm. Pentru că acesta este dezideratul. Și acest lucru se va putea doar dacă toți participăm și toți colaborăm interdisciplinar (…) Să nu punem, nu știu, pe locul 4-5 ca diagnostic diferențial, pentru că noi, pneumologii, ne gândim cum intră pacientul pe ușa noastră nu cumva să fie și o suspiciune de tuberculoză. Vă spuneam că tuberculoza afectează nu numai plămânii, afectează și alte organe. Eu la studenți le spun că numai părul și unghiile nu sunt afectate, pentru că încă nu s-a diagnosticat această formă de tuberculoză extra-expiratorie a părului sau a unghiilor. Dar în rest, poate să afecteze orice organ. Posibilități (de tratament – n.a.) avem, programul ne susține, finanțarea în România pe programe este asigurată chiar până la sfârșitul anului 2025”, a conchis medicul pneumolog.

Arina TOTH

Ioana TURC