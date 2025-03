Soós Zoltán, cele trei priorități ale anului 2025. „Accelerarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor”

Soós Zoltán, primarul Municipiului Târgu Mureș, a susținut o conferință de presă, luni 31 martie, de la ora 10:00, în care a prezentat principalele componente al Bugetului Municipiului Târgu Mureș pentru anul 2025. La conferința de presă a participat și Gombos Csaba, administrator public (city manager).

„Este un buget ambițios, orientat spre modernizare”

„Bugetul din 2025 nu este doar o listă cifre, e o promisiune că fiecare leu investit se întoarce în viața noastră de zi cu zi. Târgu Mureș merge înainte, împreună, cu rezultate vizibile și mândrie în ceea ce construim. Este un buget ambițios, orientat spre modernizare, inovație și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Alături de colegii mei din executiv am conturat un buget echilibrat, care reflectă o viziune strategică și responsabilă – axată pe dezvoltare durabilă și proiecte de impact pentru comunitate”, a spus primarul Soós Zoltán.

„În ciuda unui început de an plin de provocări, am demonstrat că, printr-o organizare eficientă și cu o echipă puternică, putem continua să investim în viitorul orașului nostru”, a mai spus Soós Zoltán.

„Cele mai mari venituri ale orașului, cel puțin după 1990”

În continuare primarul a prezentat felul în care sunt structurate veniturile din bugetul Municipiului Târgu Mureș pentru anul 2025. „Veniturile proprii ale municipiului se situează la 441 de milioane de lei, care sunt cele mai mari venituri ale orașului, cel puțin după 1990. Fonduri europene nerambursabile: 32.909.000 de lei; PNRR: 192 de milioane de lei, subvenții de la bugetul de stat: 92.996.000 de lei, iar cote defalcate din TVA: 96.876.000 de lei”, a precizat Soós Zoltán. Bugetul Târgu Mureșului în 2025, pe partea de venituri, se ridică la aproximativ 856 de milioane de lei.

Prioritățile anului 2025

„Pe scurt, aș prezenta prioritățile bugetului. În acest an, avem trei priorități: servicii sociale de înaltă calitate, dezvoltarea orașului, eficientizarea primăriei”, a subliniat primarul Municipiului Târgu Mureș.

„Pentru persoanele care au nevoie de un suport social, alocăm un buget pentru asistență socială de 82,5 milioane de lei. Este o creștere semnificativă față de anul trecut”, a declarat Soós Zoltán.

„Sprijinim 25 de ONG-uri care oferă servicii acreditate în domeniul social. Ca o veste bună, centrul multifuncțional de pe strada Dealului este gata, iar din septembrie va oferi servicii sociale pentru 100 de copii și 300 de adulți din zona Mureșeni.

Prin Direcția de Asistență Socială, sprijinim direct 1495 de persoane cu dizabilități, asigurând fie salarii, fie indemnizații pentru îngrijire. Continuăm programele deja începute, sprijin financiar pentru nou născuți: 1000 de lei/copil, ajutor pentru familiile care adoptă copii: 2000 de lei/copil”, a adăugat primarul, menționând și alte tipuri de „ajutoare” (înmormântare, sprijin pentru încălzirea locuinței și cantina socială pentru persoane vulnerabile).

În ce privește partea de dezvoltare, primarul a menționat sumele bugetate pentru reparații și modernizări de străzi, precum și pentru proiectul de regenerare urbană, reamenajarea zonei centrale a orașului. De asemenea, a trecut în revistă sumele alocate pentru școli, pentru activități sportive și culturale.

Off topic

În cadrul ședinței de CL din 27 martie, când a fost adoptat bugetul orașului pentru anul acesta, au fost adoptate și o serie de hotărâri privind finanțarea prin concurs a proiectelor pentru tineret, învățământ și a proiectelor culturale. Totodată, fiind votată și o listă cu evenimente/proiecte finanțate direct (fără concurs).

În cazul concursului de proiecte de și pentru tineret, în urma adoptării unui amendament propus de Dan Mașca (consilier local POL), suma maximă care poate fi primită ca finanțare/proiect a fost crescută, de la 10.000 de lei, la 50.000 de lei.

Dezvoltare, eficientizare și digitalizare

„Acest buget este axat pe dezvoltare, mai mult de 6 din 10 lei, din buget, este reprezentat de cheltuielile pe proiecte de investiții. Am structurat pe trei piloni fundamentali: infrastructură și mobilitatea urbană – regenerarea urbană, educație, cultură și recreere”, a susținut Soós Zoltán.

„Investițiile majore în mobilitatea urbană înseamnă 170 de milioane de lei. În această valoare este cuprinsă finalizarea parcării din spatele Hotel Parc, unde vor fi în jur de 290 de locuri de parcare. Realizarea parcării subterane de la Teatrul Național – proiectul este în faza de aprobare și o să fie oferite circa 400 de locuri de parcare. Vom avea parcări în cartierele Dâmbu Pietros (zona Ceahlău – Ciucaș), respectiv zona Pandurilor (Aleea Hațeg) – aproximativ 366 de locuri. Continuăm pașii pentru a porni licitațiile ca să construim Inelul de ocolirea a orașului. Extindem rețelele de transport public și vom crea noi piste de biciclete”, a mai anunțat primarul.

„Sunt 50 de străzi cuprinse în buget pentru modernizare și reabilitare, dintre care 7 străzi se vor reabilita integral în acest an, 17 străzi vor fi reabilitate cu rețele de apă noi, 14 străzi avem în faza de studiu de fezabilitate, iar 29 de străzi sunt în proces de proiectare, iar execuția va fi finalizată în 2026. În afară de aceste străzi, mai avem 37 de străzi care beneficiază de reparații prioritare”, a declarat Soós Zoltán.

A treia prioritate a primăriei, în 2025, este eficientizarea și digitalizarea serviciilor administrative. „Bineînțeles că toți vrem o primărie eficientă. Desigur, sperăm că și Guvernul va face tot posibilul, cum a și declarat, pentru reducerea birocrației. Este esențial, întrucât consiliile locale sunt obligate să adopte regulile impuse de Guvern. Dacă la primărie durează să dăm un răspuns în 30 de zile, la ministere, nici după un an nu este obligatoriu să răspundă la adresele depuse. Cumva ar trebui să urmărească această tendință pe care administrațiile locale, deja o implementează de mai mult timp”, a declarat Soós Zoltán.

„Facem eforturi să înlesnim contactele cetățenilor cu organele Primăriei, în primul rând, pentru accelerarea răspunsurilor la solicitările cetățenilor”, a susținut primarul. Potrivit informațiilor furnizate în timpul conferinței de presă, bugetul alocat, în 2025, pentru digitalizare este 710.000 de lei.

Ajuge bugetul alocat pentru salubritate și transportul public?

Am adresat trei întrebări: este suficient bugetul alocat pentru salubritate și transport public? Ce șantiere noi vor fi deschise anul acesta? Și ce se mai întâmplă cu programul de bugetare participativă, care este viziunea executivului?

Despre ultimele două subiecte voi scrie separat.

„De obicei, sumele preconizate pe un an, nu sunt prevăzute, din start, până la sfârșitul anului. Și acestea sunt sume dinamice, care se pot schimba odată cu motorina, cu creșterea salariilor cu mulți alți factori care influențează un buget. Desigur, asigurarea acestor servicii este obligatorie și pe parcursul anului se fac rectificări în vederea asigurării acestor servicii. În plus, la multe investiții suntem obligați să cuprindem suma integrală, chiar dacă știm că nu se poate finaliza în acest an o investiție și, de obicei, după aprobarea bugetului se regrupează sumele.

Desigur, sperăm să primim și subvenții mai generoase de la Guvern, până la sfârșitul anului, în ceea ce privește transportul local, care în fiecare an a avut o subvenție de aproximativ 10-15, maxim 20% din cheltuielile totale. Într-un an, pentru transportul local se pot ridica la 60-70 de milioane de lei cheltuielile.

Având în vedere că în acest an o să pornim și serviciile în zona periurbană, în anumite comune, rămâne de văzut ce cheltuieli o să ridice până la finalul anului. Avem preconizările făcute, dar economiștii lucrează la stabilirea cheltuielilor pe parcurs și se vor realiza rectificările bugetare în timp. Așadar, nu au fost și nu o să fie niciodată piedici din această cauză în aceste servicii”, a fost răspunsul primarului Soós Zoltán, la întrebarea referitoare la bugetele pentru salubritate și transportul în comun.