TAZ IT, datacenter dezvoltat la Târgu Mureș

TAZ IT investește într-un centru de date localizat în centrul Transilvaniei, la Târgu Mureș. Proiectul, a cărui valoare depășește 2,5 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene, guvernamentale și resurse proprii ale companiei, prin Fondul Pentru o Tranziție Justă.

”Finanțarea câștigată ne ajută în dezvoltarea unui datacenter cu funcțiune de cloud în Târgu Mureș. Odata cu finalizarea acestei investiții, vom crește și echipa de support tehnic prin deschiderea unui nou birou în Târgu Mureș pentru a extinde acoperirea serviciilor noastre de support, mentenanță, cloud, recuperare date și în centrul și estul Transilvaniei”, a precizat Ionuț Istrate, CEO TAZ IT Services.

Reprezentanții companiei TAZ IT au transmis că investiția este privită ”ca o oportunitate de a avea access la oameni cu competențe foarte bune și know-how în domeniile support, mentenanță, cloud și recuperarea datelor”, dar și la o plajă largă de clienți și parteneri alături de care care să continue ”procesul de dezvoltare pe toate verticalele.”

”E următoarea etapă în maturizarea și consoliodarea business-ului TAZ IT”, a concluzionat CEO-ul companiei, Ionuț Istrate.

Proiectul, cofinanțat prin Fondul pentru o Tranziție Justă, are o valoare totală de 2,56 milioane de lei și urmărește diversificarea portofoliului de servicii prin achiziția de echipamente moderne.

”Investiția contribuie la consolidarea mediului economic, creșterea veniturilor și crearea de noi locuri de muncă, asigurând astfel competitivitatea companiei pe piața regională și națională”, au mai informat reprezentanții TAZ IT.

TAZ IT este o companie de IT cu sediul central în Cluj-Napoca și cu activități globale structurate pe cinci piloni de dezvoltare: Support și Mentenanță IT, Soluții Datacenter și Cloud, Comercializarea de soluții hardware și software ca authorized reseller pentru branduri importante din domeniu, Recuperare date, Securitate și Compliance IT (ISO27001, NIS)”.

