Crin Antonescu, un Președinte în fața națiunii

Candidatul Alianței Electorale ”România, Înainte!” la funcția de Președinte al României, Crin Antonescu, a participat luni, 31 martie, la emisiunea ”Un președinte în fața națiunii”, producție difuzată de postul de televiziune Antena 3 CNN. Timp de aproape două ore, politicianul propus la cea mai importantă funcție de stat din România de trio-ul PNL – PSD – UDMR a răspuns atât întrebărilor adresate de moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea, cât și la cele lansate de jurnaliștii postului de televiziune Antena 3 CNN și chiar de cetățeni din diferite zone ale țării.

”Sunt cel mai liber dintre candidații la Președinție”

În debutul emisiunii, Crin Antonescu a adus argumente la candidatura sa pentru Palatul Cotroceni și a afirmat că demersul său se bazează pe tot ceea ce a acumulat în toată experiența sa de viață, ”în primul rând de viață, de cunoaștere, și abia la urmă politică.”

”Soluțiile cu care eu încerc să vin sau pe care le propun alegătorilor români pentru marile teme ale statului și societății românești sunt aproape creative, inovative oricum, pentru că fac parte dintr-un efort de adaptare la ceea ce înseamnă actualitate. Eu consider că sunt cel mai actual dintre candidații la Președinție. Consider că sunt cel mai liber dintre candidații la Președinție și consider că, de parte de a fi depășit, sper din tot sufletul ca soluțiile și proiectele pe care le propun să aibă posibilitatea, ca fiind susținută de mulți oameni, oameni pe poziții de decizie politică și oameni în general din societatea românească, să se întâlnească. Să nu fie niște soluții prea înaintea situației în care astăzi clasa politică din România se găsește și bună parte din societatea românească se găsesc. Nu sunt depășit deloc și de aceea cred că vom putea împreună depăși această situație în care România stagnează, în care România s-a împiedicat, în care România a înghețat”, a afirmat Crin Antonescu.

Dezinteres pentru sinecuri

Pe lista celor care au adresat întrebări s-a aflat și Elena Lasconi, contracandidată din partea USR la cea mai înaltă funcție în Statul Român: ”Domnule Antonescu, de câte ori ați încercat să vă angajați în ultimii zece ani și de ce credeți că nu v-a angajat nimeni?”

Răspunsul lui Crin Antonescu a fost următorul: ”Stimată doamnă Lasconi, poate pentru că n-am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele. N-am avut nicio încercare, nu s-a pus problema… Puteam fi parlamentar, de exemplu. Nu doar angajat la… Puteam fi, sigur, și asta, din atâția colegi, puteam fi angajat la un cabinet parlamentar, am avut alte opțiuni, nu am încercat și n-am reușit să mă angajez. Și încă o dată, nu vreau să existe nicio notă de malițiozitate în răspunsul meu. El nu a vizat un caz particular sau cazuri particulare, pur și simplu faptul că am considerat că de vreme ce am alte preocupări, că îmi permit să mă ocup de aceste lucruri, nu e cazul să încasez niște sume de la Statul Român sau știu și eu de la privați pentru care să fac figurație. Deci, de aceea, doamna Lasconi.”

Filozofia alegerii viitorului premier

Un subiect important adus în discuție în cadrul emisiunii l-a constituit viziunea lui Crin Antonescu despre cea mai bună variantă de premier după alegerile prezidențiale.

”Cine va fi prim-ministru? Păi, încă o dată o spun, pentru că există contracandidați și contracandidată, cel puțin una, care sunt de o vitejie fără seamăn și viitorul României pentru ei înseamnă un singur lucru: că nu mai e Ciolacu prim-ministru. Asta oferă ei românilor. Când îi întreb cum se întâmplă asta, dar nu-i întreabă, asta e problema, că nu-i întreabă nimeni. Când domnul Nicuşor Dan vine şi spune că diferenţa dintre dânsul şi mine este că dânsului nu-i place PSD-ul, Doamne fereşte, asta să fie singura diferenţă?! Sunt dezolat. Dar îi răspund: aici nu e pe plăceri, Nicușor. Președinția nu e o suită de plăceri. Cum faci? Care e majoritatea ta fără PSD? Care este majoritatea posibilă actuală în România? Eu nu spun că sunt imposibile, dar să vină să spună. O fac cu AUR, cu SOS, cu POT, cu toți la un loc, să spună acest lucru. Deci cine va deveni președinte pe 18 sau mă rog, cât numără, cât validează, să nu ne antepronunțăm, 20 mai încolo, adică eu, voi găsi un Guvern în funcțiune. Vom găsi un Guvern în funcțiune cu care, evident că voi discuta, cu care vom încerca să schimbăm lucruri și să schimbe și el, Guvernul, lucruri, în starea politică, în funcționarea politică, în mecanisme instituționale, dar vom găsi Guvern. Cât va dura Guvernul? Cine va fi prim-ministru? Asta este o decizie strictă a majorității parlamentare, a partidelor care o compun, a partidului care dă primul ministru. Eu pot să vă spun 20 (de nume), dar nu are niciun fel de rost. Pentru că nu eu inventez sau prescriu prim-miniștrii partidelor, ați avut președinți, ultimii doi în orice caz, care au făcut asta. Și văd că e totuși jale mare, după plecarea de la Cotroceni, cel puțin a ultimului. Nu, eu n-am de gând să fac asta. Eu n-am de gând să spun partidelor și majorității parlamentare cine e mai bun prim-ministru după părerea mea. Am de gând să lucrez cu orice prim-ministrul legitim susținut de majoritate parlamentară, în concordanță cu viziunea mea și cu programul lui de guvernare”, și-a exprimat opinia Crin Antonescu.

Adina Vălean, soție: ”Suntem o echipă unită”

Emisiunea transmisă în direct pe postul de televiziune Antena 3 CNN a avut și un moment special, cel în care soția candidatului Crin Antonescu, fostul comisar european Adina Vălean, a vorbit despre familie și despre partenerul său de viață: ”Este un om pe care îl admir cel mai mult, de aceea și suntem împreună. Suntem o echipă unită, foarte uniți și ne înțelegem foarte bine. Și cred că toată familia noastră, cea mică, formată din noi doi și Irina, e o familie frumoasă. Cred că ceea ce am încercat noi să facem în familia noastră a fost să ne menținem normali, să fim o familie normală. Să luăm cina atunci când stăm acasă toți trei, cu pus masa, cu ora exactă, cu contribuția fiecăruia, cu discutat ziua care a trecut, să respecți tradițiile, așa cum am fost învățați din familie, și eu și Crin, am încercat să o educăm și pe Irina în acest spirit, vine Paștele, cum te pregătești pentru asta, ce e de făcut, cum îl sărbătorești și așa mai departe. Crin este un om care cred că va da foarte mult României. Spun asta pentru că el dă foarte mult tuturor celor din jurul lui. A dat familiei foarte mult și da, a dat foarte mult în politică.”

Totodată, Adina Vălean a dezvăluit și un ”defect” pe care îl are Crin Antonescu: ”Depinde ce înțelegeți prin defecte. Nu-i place nedreptatea și asta îl înfurie câteodată, dar e ca un foc de paie, trece repede. Nu știu dacă e un defect sau nu.”

Mai mulți președinți, dar un singur lider

La dezbaterea televizată au participat și liderii actuali ai PSD și PNL, Marcel Ciolacu respectiv Cătălin Predoiu, care au adus argumente în favoarea susținerii candidaturii lui Crin Antonescu.

”S-a adeverit faptul că domnul Antonescu o să fie cu mult mai bine pregătit și un Președinte mult mai bun decât aș fi fost eu dacă aș fi fost ales. Și vă felicit (…) Avem un lider. Și împreună cu domnul Ilie Bolojan și cu domnule Cătălin Predoiu și cu toți președinții de Consilii Județene din România. Avem o cameră plină de președiniți și un singur lider. Crin Antonescu. Și astăzi a dovedit că este un lider”, a precizat premierul Marcel Ciolacu.

”E destul de clar între noi faptul că gândim la fel. Am avut discuții îndelungi în Coaliție, în diverse formate, împreună cu domnul Crin Antonescu, asupra unor chestiuni concrete. Nu e dubiu asupra faptului că avem o viziune comună despre ceea ce ar trebui să se întâmple după alegerile prezidențiale. Și, în plus, aș dori să adaug faptul că fiecare Președinție este, dincolo de obiective, viziuni, planuri, relații cu Guvernul, este impregnată, dacă vreți, capătă forma spirituală a celui care exercită funcția de Președinte. Și eu cred că vom avea, în sfârșit, o Președinție care este occidentală și românească în același timp. Nu numai prin obiective, ci și prin stilul acestei Președinții, prin clasa Președinției pe care o poate da Crin Antonescu. Este un om modest și cu multă clasă în același timp, ceea ce nu întâlnești la tot pasul”, a argumentat, la rândul său, Cătălin Predoiu.

Susținere din partea minorităților

În lipsa președintelui UDMR Kelemen Hunor, reprezentatul ”Lalelei” care a transmis mesajul de susținere al maghiarilor din România pentru candidatura lui Crin Antonescu a fost deputatul Csoma Botond.

”Este un moment special. După ce s-a întâmplat anul trecut, am avut acea anulare a turului 2 și am reluat alegerile prezidențiale, am considerat că este totuși un moment special și este în interesul României ca această coaliție să aibă un singur candidat și să-i învingem pe extremiști”, a afirmat purtătorul de cuvânt al UDMR.

Liderul minorităților parlamentare din România, deputatul Varujan Pambuccian, a transmis, de asemenea, un mesaj de susținere pentru Crin Antonescu: ”Este prima dată când sprijinim un candidat la Președinție. Dacă nu ne înșelăm, și nu ne înșelem, Crin va fi Președintele României pentru că are toate calitățile. Îl cunosc de 30 de ani. În 30 de ani pot să vă spun că mi-am dat seama că este un om absolut ieșit din comun în politica românească, prin calitățile pe care le are.”

Despre relația cu SUA: ”Trebuie să luăm manșa”

Relațiile dintre România și SUA au fost, de asemenea, un subiect important aflat pe agenda emisiunii ”Un președinte în fața națiunii”, Crin Antonescu fiind întrebat ce îi va spune Președintelui SUA, Donald Trump, la prima convorbire oficială, după ce va fi ales Președinte al României.

”Hello, Mr. President, how nice to hear you, finally. How about Groenland, how can i help? Glumesc. Ceea ce este ideea despre care eu am vorbit și anume dorința mea, dacă ar fi să aleg eu, de a face prima vizită sau de a avea prima comunicare cu Statele Unite, nu ignora faptul că o vizită la acest nivel nu se face când vrea doar o parte. Am și precizat. Da, în general, declarațiile mele sunt luate pe jumătate. Există schimbări climatice? Și mi se dă răspunsul, nu ca și cum eu nu le-aș vedea. De fapt, răspunsul este, l-am dat eu atunci, ăsta e răspunsul, există schimbări climatice și ele sunt influențate de activitatea oamenilor de poluare. Și am zis, cred că nu, cu partea a doua. Acum și aici. Nu dau buzna peste Președintele Trump. Secret Service nu trebuie să intre în alertă. Aș dori, e o prioritate, am exprimat acest lucru. Doi, ce i-aș spune prima oară? Asta este o chestiune anecdotică, putem să ne jucăm cu ea, putem să glumim. Dar într-o asemenea discuție, nu începi și vorbești despre vreme și ce mai faci și care-i treaba cu Groenlanda, cum vă spuneam. Pur și simplu, o asemeneă convorbire se pregătește, o asemenea convorbire are o agendă și pot să vă spun, evident, care sunt sau care ar fi temele mele. Și temele mele nu pot fi altele decât raporturile din interiorul NATO și parteneriatului strategic, raporturilor de securitate și, dacă tot vorbim despre un super-businessman care este Președintele Statelor Unite, ce oportunități reciproce eventual de business am avea. Dar pentru mine, pentru România, important este să reluăm funcționarea normală, curentă de parteneri, iar ceea ce spuneam apropo de relație confortabilă și de altceva, înseamnă o chestiune de termen relativ lung, o nouă atitudine, un nou mod de a concepe parteneriatul și un mod de a ne adapta la realitatea internațională care există acum și care nu e simplă deloc și nu mai permite confort. Noi am avut, ăștia au fost anii noștri buni, am avut o situație, după ce eforturile de integrare în structurile pe care le știm au fost realizate, și încă o dată trebuie să o spunem că e meritul acestor partide care sunt pe aici în decursul istoriei recente a României, nu a altora Am avut o situație relativ confortabilă, în care lucrurile au mers relativ pe pilot automat. Nu mai merg și trebuie să luăm manșa, cârma, volanul, cum doriți”, a răspuns Crin Antonescu.

Ce a mai spus Crin Antonescu:

– Despre cel mai mare rival politic și cel mai mare trădător politic: ”Nu cred că merită în arena politică să urăști. Indiferent cât ai detesta ceva, indiferent cât ai vrea chiar să scoți din scena politică acel ceva, un ceva ce-l consideri rău. Dar adversari, chiar dacă nu pe aceeași poziție, mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrație.”

– Despre măsurile concrete privind combaterea corupției și consolidarea Statului de Drept: ”Cred că ceea ce trebuie să facă Președintele, și la vedere, și în dialogul permanent, nu neapărat mediatic, cu magistrații, cu decidenții justiției, este să consolideze, să garanteze și să convingă pe toți cetățenii României, dacă se poate, de independența Justiției. Nu există Stat de Drept și nu există combatere reală a corupției fără independența Justiției.”

– Despre rezolvarea problemei cu Visa Waiver: ”Eu cred că lucruri fundamentale trebuie schimbate în atitudinea noastră, în suflul nostru, în concepția noastră despre această relație, cu Statele Unite, și dacă asta vom face, dacă asta von reuși să facem, pentru că nu-i simplu, Vizele Waiver vor deveni un detaliu, nu un obiectiv de politică externă a României, și nu un punct principal în relația bilaterală cu Statele Unite. Noi am avut această atitudine destul de modestă, de partener ușor asistat, destul de pasiv și care așteaptă câte ceva.”

– Despre teama față de alți contracandidați: ”Îi respect pe toți candidații. Îi respect pe alegători. Pentru că a spune, sunt sigur că voi câștiga… sunt sigur că înseamnă să prezumi voința alegătorilor, care se poate schimba până în ultimul moment și ei ne-au oferit surprize. Nu mă tem de niciun contracandidat. Nu mă tem în chestiunea asta de nimic. Mă tem doar, ca victorios fiind, dacă se va întâmpla asta în această competiție, după cinci ani să inventariez din nou niște dezamăgiri ale românilor.”

– Despre o posibilă implicare a serviciilor secrete în susținerea unor contracandidați: ”Eu mă uit ce fac cetățenii la vedere… Acoperiți, descoperiți. N-am treabă și nu cred… La domnul Nicușor Dan însă… depistez, simt, recunosc, ne recunoaștem deja știți, apropo de anii pe care îi evoca domnul Gâdea, se pare că suntem ”highlanderi” (”nemuritori” – n.a.), și eu în felul meu și domnii care făceau propaganda atunci și o fac și acum… ne simțim. Acum nu înseamnă că trebuie să dispărem până rămâne unul, dar timpul nu ne afectează. Îi văd pe aceiași jurnaliști, îi văd pe aceiaşi comentatori, îi văd pe aceiași Deutsche Welle, îi văd pe aceiași corespondenți, spunând lucruri, recomandând lucrurile, recomandând candidați, nu mai dau nume proprii că iese supărare mare. Observăm aceiași filozofi care reapar, observăm același modus operandi. Eu la asta m-am referit. Care dintre ei sunt agenți? Care dintr-ei lucrează la Servicii? Asta eu nu știu. Dar îi văd încet, încet, regrupați frumos, anunțând țara că singurul candidat pro-european e Nicușor Dan, că singura salvare a democrației în România e Nicușor Dan, că singurul care poate să lupte încă o dată și încă odată împotriva PSD-ului e domnul Nicușor Dan.”

– Despre o posibilă restructurare a aparatului bugetar propusă de viitorul premier: ”Primul ministrul trebuie să aibă, este șeful Guvernului, este susținut de o majoritate parlamentară și prin Constituție și toate legile de funcționare, inclusiv legile de funcționare a Guvernului, este obligat el să ia o decizie. Nu vine la mine. Cine vine la mine să mă întrebe: aici fac așa sau fac așa, nu e un prim-ministru bun.”

– Despre o posibilă creștere a TVA propusă de viitorul premier: ”Nu creșterea taxelor e soluția. Cota unică și-a dovedit valabilitatea și n-am acum timpul să fac eu o pledoarie pentru asta. Cred că nici nu-i nevoie, între noi fie vorba. Taxarea pe muncă mi se pare încă mare, deci nici de cum să o mai creștem, poate să vedem, să vadă Guvernul cum ar putea să o scadă, iar în ceea ce privește TVA-ul la fel. Restul, disciplina bugetară, reducerea cheltuielilor sunt iarăși decizii prin excelența ale Guvernului, oricând ne putem consulta, dar decizia e a primului ministru.”

– Despre cum poate Președintele să întărească politica externă și despre rolul pe care România îl poate juca în închiderea actualelor conflicte internaționale, mai apropiate sau mai îndepărtate: ”Asta (închiderea unor conflicte internaționale – n.a.) ar însemna o statură de politică externă a României pe care mă tem că deocamdată nu o are. Statele Unite sau Uniunea Europeană. N-am sa mai spun că și-și. E o problemă, de fapt, pe care… noi nu suntem, cum s-a folosit imaginea, copilul care plânge și imploră părinții să nu divorțeze. Noi suntem unul dintre părinții ăștia, pentru că noi suntem Europa. Nu suntem între Statele Unite și Europa. Noi suntem Europa. Eu sunt, cum am avut cinstea să-i spun, cred, domnului Radu Tudor, aici de față, eminent analist militar, că eu sunt un european pro-american, că sunt un european care îmi doresc cele mai bune relații posibile în linia istorică de după Al Doilea Război Mondial, în orice caz, cu Statele Unite. Dar sunt un european. Tot ce pot face ca președinte al României, ca membru al Consiliului European ca lider între alți lidere a Europei pentru a menține și a dezvolta relația cu Statele Unite va fi făcut. Dar sunt Europa. Nu avem, asta e cel mai important lucru pe care l-am realizat, asta e un lucru de civilizație recuperat și este o chestiune pe care nu cred că putem să o punem nici noi în discuție și nici alții.”

– Despre consolidarea Armatei și a apărării României: ”Este una din atribuțiile fundamentale ale Președintelui. M-am pronunțat și aici spre deosebire de alții și pentru faptul că trebuie să acceptăm ideea că alocarea din PIB pentru apărare va trebui să crească undeva spre 3% și poate că, asta este o decizie a Guvernului desigur, dar poate că în proximul Summit care e undeva în vară la Haga al NATO, am putea fi pregătiți pentru chestiunea asta, să o anunțăm măcar ca perspectivă, dar foarte important și aici, eu nu vreau ca în ce privește România să continuăm ca prin cheltuieli de apărare să înțelegem organizarea unei vitrine de importuri. Putem produce… industrie de apărare, elemente de industrie de apărare, tehnologii de apărare în România. Deci nu mai suntem, şi nu vreau să mai fim, doar un cumpărător al produselor altora, chiar aliaţi, ci putem să fim, inclusiv în combinaţii şi asocieri cu aliați de-ai noştri, producători, furnizori de tehnologie militară şi de tehnică militară.”

Alex TOTH