Eveniment în memoria lui Miskolczy Dezső, pionier al neurochirurgiei în Târgu Mureș

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a găzduit luni, 31 martie, un eveniment academic în memoria medicului neurolog Miskolczy Dezső (1894-1944). Principalul invitat al evenimentului Memorial Lecture Miskolczy Dezső, desfășurat în Sala Senatului UMFST, a fost acad. prof. dr. Dóczi Tamás Péter, de la Universitatea din Pécs.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul prof. univ. dr. Szilágyi Tibor, prof. univ. dr. Rodica Bălașa și prof. univ. dr. Nagy Előd Ernő.

Miskolczy Dezső a fost unul dintre cei mai importanți profesori din istoria Universității de Medicină din Târgu Mureș. A fost unul dintre fondatorii Institutului de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (1945-1946), a publicat lucrări științifice inclusiv în limba română, fiind membru al academiilor de științe din Ungaria și România. A activat în Târgu Mureș până în toamna anului 1964.

Contribuții importante în neuroimagistică și neurochirurgie

Miskolczy Dezső a fost primii medici, oameni de știință, din Europa care au adoptat ventriculografia (VG) și pneumoencefalografia (PEG). „Aceste tehnici au rămas la baza cercetărilor intracraniene până la apariția CT-ul (tomografie computerizată), în anii 80”, a menționat acad. prof. dr. Dóczi Tamás Péter. Acesta a mai scos în evidență faptul că Miskolczy Dezső a contribuit la popularizarea și la accesibilitatea acestor tehnici de investigație în Ungaria și în România, punând fundația pentru ceea ce înseamnă precizie în neurochirurgie.

„Miskolczy i-a oferit colegului său, Környey István, profesor asistent (devenit fondator al școlii de neurochirurgie în Transilvania și Ungaria n.r.), posibilitatea de a face intervenții neurochirurgicale. Munca sa în această direcție a fost completată în Cluj și apoi în Târgu Mureș, unde a organizat al patrulea departament independent de neurochirurgie, din Europa, sub conducerea lui Környey István”, a mai subliniat acad. prof. dr. Dóczi Tamás Péter, de la Universitatea din Pécs.

Profesorul Dóczi Tamás Péter, de la Universitatea din Pécs, a vorbit despre activitatea medicului neurolog Miskolczy Dezső, apoi a susținut prezentarea „The critical role of neuroimaging in neurosurgery – Epilepsy surgery as the paradigmatic case”, subliniind impactul esențial al neuroimagisticii în chirurgia epilepsiei.