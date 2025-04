FOTO – Redeschiderea oficială a castelului Máriaffy, o poveste despre restaurare și revitalizare comunitară

La sfârșitul anului 2024, Castelul Máriaffy din localitatea mureșeană Sângeorgiu de Mureș a fost redeschis publicului după un amplu proces de restaurare, marcând un moment semnificativ pentru patrimoniul local. După ce a fost achiziționat de administrația locală în 2010, castelul a fost transformat dintr-o ruină într-un spațiu cultural și comunitar important. Acum, la aproape jumătate de an de la deschiderea oficială, acest loc deosebit continuă să atragă atât turiști din întreaga țară, cât și vizitatori din afacerea granițelor.

Sala de evenimente a Castelului Máriaffy

Un castel cu istorie fascinantă

Castelul Máriaffy, cu o arhitectură impunătoare, se află la doar 7 kilometri de Târgu Mureș, pe culmile comunei Sângeorgiu de Mureș. Construit în 1870, castelul a fost deținut inițial de familia Petki din secuime, dar a devenit proprietatea familiei Máriaffy în 1817. La sfârșitul secolului XIX, castelul a fost renovat în stil eclectic, lucrările fiind realizate de maistrul zidar Soós Pál din Târgu Mureș.

Arborele genealogic al familiilor care au deținut Castelul Máriaffy de-a lungul anilor

Castelul are o structură simetrică, iar fațadele sale, cu o lungime de 28 de metri, sunt decorate cu feronerie și detalii ornamentale ce reflectă măreția epocii. Fațada principală, cu un pridvor susținut de arcade și stâlpi corintici, se deschide spre râul Mureș, iar întreaga clădire îmbină elemente istorice și de arhitectură deosebite.

După mai mulți ani de deteriorare, castelul a fost achiziționat de administrația locală în 2010, iar de atunci au început ample lucrări de renovare și restaurare. Acestea au fost realizate cu ajutorul fondurilor europene și locale, iar în 2024 a fost amenajată o expoziție interactivă la etajul castelului, un spațiu dedicat atât istoriei locului, cât și evenimentelor culturale și comunitare.

Imagini vechi cu Castelul Máriaffy

Picturi „inteligente” din cadrul expoziției interactive din sala de evenimente a Castelului Máriaffy

Un proiect de renaștere comunitară și culturală

Restaurarea Castelului Máriaffy nu a fost doar un proiect de salvare a unei clădiri istorice, ci și un act de revitalizare a comunității din Sângeorgiu de Mureș. Mai mult decât o simplă expoziție, castelul a fost transformat într-un loc de întâlnire, socializare și educație culturală pentru localnici și vizitatori deopotrivă. Acum, castelul găzduiește nu doar expoziții de artă și cultură, ci și evenimente sociale și culturale de mare importanță pentru județul Mureș.

Joc interactiv: Asamblează emblema familiei Máriaffy

Interviu cu Szász Bálint, administratorul castelului

Pentru a înțelege mai bine cum s-a desfășurat acest proiect ambițios și ce planuri de viitor există pentru Castelul Máriaffy, am discutat cu Szász Bálint, istoric-arheolog și administrator al castelului.

Szász Bálint, istoric-arheolog și administrator al castelului

Reporter: Cum a început proiectul și cum ați ajuns dumneavoastră să faceți parte din acesta?

Szász Bálint: Castelul a fost achiziționat în 2010, când ultimul descendent, ultimul moștenitor, Máriaffy Anton, a venit acasă și a decis să vândă castelul fiindcă n-avea ce să facă în privința acestuia. Ne-a spus atunci că el nu se mai întoarce din Canada, el locuind de ani buni acolo, iar pe lângă asta, ne-a explicat că nici nu are fondurile necesare ca să se întoarcă și să restaureze el clădirea. De aceea a decis să vândă castelul și atunci venit, să zicem așa, ideea domnului primar „ce ar fi să cumpere comuna acest castel și să-l transformăm într-un centru turistic cultural?”. Atunci a început demersul de salvare a clădirii deoarece clădirea se afla într-o stare foarte avansată de degradare. Acoperișul era surpat, o bună parte de la etaj era în totalitate distrusă și așa mai departe.

Am început în scurt timp „salvarea” castelului, fiindcă am refăcut repede acoperișul din fonduri proprii, deoarece dacă nu am fi refăcut pe moment acoperișul acesta s-ar fi prăbușit, iar zidăria odată cu el. Fiind un an foarte ploios, atunci apa ar fi spălat pur și simplu toate zidurile și nu am mai fi avut pe ce să punem, fizic, mâna pentru a începe restaurarea. După aceea au urmat săpăturile arheologice. Fiind vorba de un monument istoric a trebuit, legal vorbind, să efectuăm săpături arheologice. Atunci am intrat și eu în imagine, în povestea de ansamblu. În perioada aceea lucram la Muzeul Județean Mureș și am fost chemat să ajut la săpăturile arheologice, iar în 2019 am câștigat noi proiectul european cu care am restaurat întreaga clădire. În 2022 firma cu care am avut contract ne-a predat clădirea restaurată, iar anul trecut în 2024 am terminat și instalarea expoziției interactive multimedia care se află la etajul superior al castelului.

Pictură din cadrul expoziției interactive

Rep.: Cu ce gând ați început restaurarea castelului? Care a fost principalul scop al renovării?

S.B.: Principalul scop a fost cel de a reda clădirea comunității sângeorzene și de a „umple cu viață” clădirea, care era odinioară o comoară plină de viață. Inițial nu doar că a locuit aici familia, ci ce-i care au deținut castelul organizau foarte multe baluri. În fiecare weekend, conform documentelor, castelul era mereu plin. Tot timpul contele organiza câte un bal, câte un eveniment prin care să aducă împreună oamenii din jur să socializeze. De aceea ne-am gândit să aducem strălucirea de altă dată a locului, nu doar să facem expoziții în scop turistic, ci să și organizăm evenimente culturale, fiind un loc așa mai deosebit. Pe parcurs, am decis să facem și casa de cununii civile aici în castel.

Imagini cu membri familiei Máriaffy

Imagini cu membri familiei Máriaffy

Szász Bálint: „Am reușit să ridicăm din ruine un asemenea loc special”

Rep.: Cum au primit cetățenii din Sângeorgiu, dar și cei din restul județului, vestea că se pot bucura de castel?

S.B.: Sângeorzenii, mai ales, abia așteptau să vadă ce s-a întâmplat cu casetelul după restaurare, fiindcă ei știau cum a arătat pe vremuri. Faptul că o lungă perioadă de timp s-a aflat în ruine le-a marcat viața, iar acum, dintr-o dată se pot bucura de un castel în adevăratul sens al cuvântului. Toți cei din comunitate așteptau cu nerăbdare să vadă cum s-a transformat locul, ce s-a întâmplat cu el, fiindcă majoritatea nu și-au putut imagina că din acele ruine de pe vremuri se poate „ridica” un loc exemplar. La început mulți erau negativiști în privința restaurării clădirii, spunând că s-au „aruncat banii degeaba” pentru că totul e foarte distrus și nu se mai poate face nimic în privința lui. După ce s-a terminat renovarea, încă nici nu era amenajat castelul, și au intrat să vadă ce s-a întâmplat, mulți a fost cu adevărat uimiți de faptul că am reușit să ridicăm din ruine un asemenea loc special.

Acum, după ce am deschis și expoziția, au fost foarte bucuroși și nerăbdători să vină și să vadă că ceea ce am reușit să facem aici este, cu adevărat, un lucru unic în județ. Ce pot să spun? A fost un impact pozitiv pentru comunitate! Toți sunt bucuroși, vor să vină să vadă ce am realizat, acum vin tot mai mulți turiști și din afara comunității, chiar și din afara județului, după ce au aflat și ei din diferite surse că Máriaffy și-a deschis porțile pentru public.

Sala „băilor din Sângeorgiu de Mureș”

Obiecte ale sașilor care au fugit din Sângeorgiu de Mureș în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Obiecte ale sașilor care au fugit din Sângeorgiu de Mureș în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Obiecte ale sașilor care au fugit din Sângeorgiu de Mureș în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Rep.: Care sunt principalele evenimente care au loc aici?

S.B.: Principalele evenimente care au loc aici, după cum am mai spus, sunt căsătoriile, iar pe lângă acestea sunt evenimente culturale, lansări de cărți, întâlniri ale comunității, ca de exemplu întâlnirea comunității italiene de Ziua Culturală a Italienilor din Sângeorgiu de Mureș, a fost organizată aici chiar și Seara de Folk, lansări de cărți și întâlniri pentru elevii din comunitate, conferințe turistice și nu numai. În mare parte acestea sunt evenimentele culturale. În rest avem parte de vizite ale turiștilor.

Inscripție în Sala de Evenimente a Castelului, acolo unde au loc și cununiile civile din comună

Rep.: Cum v-a venit ideea de a face o expoziție interactivă în interiorul castelului?

S.B.: După ce s-a terminat restaurarea clădirii ne-am adunat mai mulți, cei din echipa proiectului, și am început să ne punem pe gânduri, fiecare să vină cu idei pentru a face o expoziție interactivă, mobilă, interesantă, nu statică. Atunci ne-a venit ideea, văzând în mare parte în străinătate că ideea, conceptul de muzeu, s-a schimbat, să punem în aplicare și aici. Deja nu se mai fac acele clasice muzee cu vitrine, cu obiecte statice, ci peste tot acuma e moda să faci lucruri interactive ca turistul să interacționeze cu ceea ce observă, să atingă, să audă, să pornească el proiectoare și așa mai departe.

Expoziție interactivă: jocul „aranjării mesei”

Expoziție interactivă: De vorbă cu ultimul majordom al familiei

Ideea aceasta de interactivitate crește interesul și vizitatorilor mai mici, iar noi am vrut mereu să atragem toate categoriile de vârstă, nu doar adulții, ci și copiii. Am observat de-a lungul timpului, și în alte muzee clasice, că cei mici se plictisesc, în timp ce părinții se bucură de expoziție, cei mici își pierd răbdarea. De aceea ne-am gândit ca noi să adăugăm lucruri interesante unde copiii să regăsească elemente de interes și să se bucure și ei de ceea ce văd. Am încercat să creăm un spațiu din care să pleci cu o amintire frumoasă, cu o experiență unică.

Expoziție interactivă: Avioanele care au bombardat Sângeorgiu de Mureș în 1944

Expoziție interactivă: Rămășițe ale războiului

Szász Bálint: „A început să crească numărul vizitatorilor străini”

Rep.: Statistic vorbind, care este numărul de turiști străini, comparativ cu cel al cetățenilor din comunitate, care vă trece pragul?

S.B.: Marea parte a turiștilor care au venit până acum la Castelul Máriaffy sunt din România. În jur de 10% din procentul total de turiști vin din județ (Mureș), iar restul din alte județe ale țării, iar între 25 – 30% din turiști au venit din străinătate. Anul acesta a început să crească numărul vizitatorilor străini, bineînțeles și pentru că acum au și ce să vadă. Spre exemplu, la începutul anului, în ianuarie, am avut, în exclusivitate, doar vizitatori străini. Dacă ar fi să fac o listă cu cetățenii străini care ne-au vizitat pot spune că majoritatea au fost din Italia, Anglia, America și Canada.

A consemnat Lorena PINTILIE

Foto: Lorena PINTILIE