Licitație de 16,7 milioane de lei pentru ”Sisteme de diagnosticare”, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a demarat, în data de 28 martie 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 16.770.000 de lei, fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Sisteme de diagnosticare”, informează licitatiapublica.ro.

Detalii despre achiziție

Conform Caietului de sarcini al licitației, investiția prevede achiziționarea unui sistem video complex de diagnostic și tratament al tubului digestiv și căilor biliale, alcătuit din: videogastroscop HDTV cu posibilitate de focalizare la două distanțe focale (o bucată), videogastroscop HDTV (o bucată), videogastroscop HDTV cu canal terapeutic (o bucată), videocolonoscop HDTV cu posibilitate de focalizare la două distanțe focale (o bucată), videocolonoscop HDTV (o bucată), videoduodenoscop cu cap distal detașabil (două bucăți), videoecoendoscop linear pentru puncție fină aspirate (o bucată), videoprocesor HDTV (o bucată), videoprocesor cu sursă de lumină inclusă (o bucată), sistem de ultrasonografie pentru ecoendoscopie (o bucată), aspirator cu reglaj al capacității de aspirație (o bucată), tester de imersibilitate (o bucată), monitor medical (o bucată), troliu (o bucată), pompă peristaltică de apă (o bucată), regularizator presiune CO2 (o bucată), accesorii pentru hemostază și polipectomie (un set), accesorii pentru EMR și EDS (un set), accesorii pentru dilatare (un set), accesorii pentru ERCP (un set), electrocauter cu Argon Plasmă Coagulare (o bucată), aparat de radiologie cu braț C (o bucată) și masă radiotransparentă pentru C-Arm (o bucată).

”Această achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că achiziția este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achzițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va perfecta achiziția cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 24 luni de la data aprobării raportului procedurii, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula prezenta achiziție, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării achiziției indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/ clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 24 luni, astfel încât, în cazul în care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinită, procedura de atribuire este anulată în conformitate cu prevederile articolului 212, alineatul 1, litera c, teza 2, din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică”, se precizează în documentul aprobat de către Ec. Ioan Florin Crăciun, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

În același Caiet de sarcini se mai informează că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş ”este cea mai mare unitate sanitară publică din Transilvania, de interes local, regional şi judeţean, care asigură servicii medicale, având 1.089 paturi de spitalizare continuă, din care 939 de paturi pentru adulţi şi 150 paturi pentru copii, precum şi un număr de 123 paturi de spitalizare de zi, şi 12 paturi pentru însoţitori.”

Licitația se va desfășura în data de 29 aprilie 2025, ora 15.00.

Arina TOTH