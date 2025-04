Pas important către digitalizare, la ”Institutul Inimii” din Târgu Mureș

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (”Institutul Inimii”) Târgu Mureș a demarat, în data de 2 aprilie 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 4.570.250 de lei, fără TVA, pentru obiectul de investiție ”Optimizarea și eficientizarea actului medical prin digitalizarea sistemului informatic și infrastructurii digitale în cadrul IUBCVT Târgu Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, obiectivul investiției este reprezentat de dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii și pacienți.

”Proiectul urmăreste introducerea în portofoliul IT a unor module informatice noi care să deservească activitatea unităților sanitare prin: demararea unui proces de digitalizare, prin achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare – echipamente IT, echipamente pentru comunicații, și echipamente conexe, inclusiv licențe, migrarea de date către noi sisteme și infrastructuri, dezvoltarea de aplicații informatice aferente; eliminarea efectului de dependență de furnizorii de aplicații IT prin realizarea unei platforme de interoperabilitate pe standard deschis HL7, instruirea personalului tehnic”, se menționează în documentul aprobat de către Dr. Mariana Ciorba (foto), managerul ”Institutului Inimii” din Târgu Mureș.

Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar licitația va avea loc în data de 8 mai 2025, ora 15.00.

Arina TOTH