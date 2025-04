Stimul fiscal pentru donatorii de sânge din Sărmașu

Aleșii locali ai orașului Sărmașu au aprobat recent, într-o ședință ordinară ce a avut loc în data de 26 martie, acordarea unei reduceri de 10% la plata impozitului pe clădiri și a terenului aferent clădirii pentru localnicii care donează sânge de cel puțin trei ori în decursul unui an calendaristic.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu, și a fost votat în unanimitate de consilierii locali prezenți la ședință.

”Știm cu toții, criza acută de sânge din spitale. Se pare că legiuitorul a dat acest avantaj în plus, pe lângă celelalte avantaje pe care le au donatorii de sânge, ca un donator de sânge care donează într-un an de zile de cel puțin trei ori să poată beneficia de scutirea, în cuantumul unui procent, la plata impozitelor locale. Serviciul Impozite și Taxe Locale al Primăriei, în urma unei solicitări scrise, nici noi nu am știut de acest avantaj până nu am primit o solicitare scrisă de la un donator care se încadra în această situație, a analizat alte proiecte de hotărâre de la alte primării, să fim în mod unitar, cel puțin în județ, și atunci ne-am inspirat la fel cum fac și alte primării și am venit cu o propunere procentuală de 10% pe impozitul pe clădiri și pe terenul aferent clădirilor situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Sărmașu, aflat în proprietatea persoanelor care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul unui an”, a afirmat, în cadrul ședinței, Ec. Valer Botezan.

Edilul șef al orașului Sărmașu a mai explicat că cererea pentru scutire trebuie să fie depusă până la data de 31 decembrie a anului în curs.

”Vor beneficia de scutire în anul fiscal următor. Această procedură mai prevede că reducere se acordă persoanelor pentru clădirea rezidențială (…) Scutirea se acordă doar pentru un an. Anul următor donărilor. Nu va fi o scutire continuă, pe mai mulți ani”, a menționat Ec. Valer Botezan.

Arina TOTH

Foto: www.depositphotos.com