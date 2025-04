Cetatea Țărănească din Saschiz redeschisă în luna mai

Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită, a anunţat vineri, 4 aprilie, că Cetatea Ţărănească sau Cetatea de Refugiu din comună, construită în secolul al XIV-lea, va fi deschisă oficial pentru vizitare începând cu primul weekend din luna mai, odată cu Sărbătoarea Rabarbărului, şi că administraţia publică locală a luat decizia instituirii unei taxe de vizitare a întregului sit UNESCO, în valoare de 15 lei.

”Începând din sezonul turistic care se apropie, fiecare turist care doreşte să viziteze obiectivele de patrimoniu din Saschiz va plăti 15 lei, la Centrul Turistic, situat la baza turnului bisericii fortificate. Banii sunt necesari pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, pentru un management corect şi bun, care să ne aducă mai mulţi turişti. Nu vom putea face acest management decât cu oameni bine pregătiţi, oameni care, la fel, ar trebui şi bine plătiţi, iar asta nu se poate face fără bani. Tocmai de aceea am instituit o taxă de vizitare a sitului. Nu este mare, este 15 lei, însă sperăm să fie suficient. Ştim că bugetele locale sunt aşa cum sunt şi avem foarte multe investiţii în derulare. Dorim să oferim servicii de calitate alături de mediul privat. Taxa se va achita de către fiecare turist care vine în mod organizat şi doreşte să viziteze obiectivele şi monumentele istorice. Începând cu primul weekend din luna mai, când vom avea Sărbătoarea Rabarbărului, vom avea deschisă şi Cetatea de Refugiu sau Cetatea Ţărănească”, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită.

Pe lângă Cetatea Ţărănească, turiştii vor putea vizita Biserica Fortificată şi Turnul cu Ceas, Cetatea Uriaşilor, atelierele de ceramică albastră de Saschiz, cele de broderie sau cel de săpunuri, precum şi Cheile Saschizului.

Preşedintele executiv al Fundaţiei ADEPT Transilvania din Saschiz, Cristi Gherghiceanu, susţine că astfel de taxe de vizitare pentru obiective turistice se aplică în foarte multe locuri din ţară şi din străinătate, fiind dovedit faptul că atunci când există venituri mai mari, experienţele furnizate turiştilor devin mai diversificate.

”Poate este ceva nou pentru zonă, dar asta se practică peste tot, pentru că tu, ca şi comunitate sau ca şi primărie, faci investiţii foarte mari, sunt cheltuieli foarte mari pentru restaurarea cetăţii, pentru restaurarea pieţii, pentru restaurarea bisericii şi aşa mai departe, dar nu ai finanţare pentru mentenanţă şi cumva ai nevoie de oameni, ai nevoie de ghizi, nu ştiu, mici lucrări de mentenanţă, de broşuri, de aplicaţii şi aşa mai departe. Şi lucrurile astea se fac cu bani şi taxa asta cumva încearcă să acopere aceste cheltuieli şi este şi în beneficiul celor care plătesc, pentru că cu cât ai venituri mai mari, cu atât experienţele pe care le poţi furniza turiştilor este mai diversificată şi mai bogată”, a declarat Cristi Gherghiceanu.

Pe lângă taxa de vizitare, în special după redeschiderea Cetăţii de Refugiu pentru public, autorităţile locale din Saschiz iau în calcul inclusiv limitarea accesului auto, drumul până la cetate putând fi parcurs cu bicicleta sau pe jos.

Comuna Saschiz are centrul istoric cuprins în patrimoniul mondial UNESCO, alături de Biserica fortificată ‘Sfântul Ştefan’, construită în secolele XIV-XV, are la vest Cetatea Ţărănească din secolul al XIV-lea, complet restaurată, şi la nord-est de Cetatea Uriaşilor, care era locuită în jurul anilor 2500 îHr – 1800 îHr.

(www.agerpres.ro)