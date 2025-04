Răzvan Rusu, la Gala EY Entrepreneur of the Year România 2024

EY, companie de consultanţă şi audit, a organizat la mijlocul lunii martie Gala EY Entrepreneur of the Year România 2024, eveniment ajuns în acest an la cea de-a zecea ediţie. La această ediţie a galei au participat antreprenori cu o cifră de afaceri cumulată de peste 850 de mil. de euro şi peste 7.600 de angajaţi. Printre aceștia s-a numărat și Răzvan Rusu, fondatorul brandului Răzvan Idicel.

„Săptămâna trecută am avut onoarea de a participa la Gala EY Entrepreneur Of The Year 2024, alături de unii dintre cei mai remarcabili antreprenori din România. Faptul că mă regăsesc în cartea EY Entrepreneur Of The Year, alături de oameni care au construit businessuri solide, autentice și cu impact real în comunități, este o mare bucurie și o responsabilitate. Mulțumesc echipei EY pentru această recunoaștere și felicitări tuturor antreprenorilor prezenți – fiecare poveste din carte inspiră și arată că în România se poate construi frumos, cu sens și pe termen lung”, a precizat de Răzvan Rusu.

(Redacția)