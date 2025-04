Zeci de copii salvați de Asociația GIO din Târgu Mureș

Asociaţia Generaţii Iubite şi Ocrotite (GIO) din Târgu Mureş a ajutat în ultimii patru ani la naşterea şi creşterea a aproape 90 de copii, ca urmare a consilierii unor femei aflate în criză de sarcină şi care au renunţat la ideea avortului.

”Asociaţia Generaţii Iubite şi Ocrotite (GIO) este alături de femeile aflate în criză de sarcină, oferindu-le consiliere psihologică, sprijin material, susţinere morală şi spirituală, dar şi ghidare juridică şi social. Asociaţia GIO a ajutat în ultimii ani la naşterea şi creşterea a aproape 90 de copii pe care gravidele aveau în intenţie să-i avorteze. Ne ocupăm cu consilierea femeilor aflate în criză de sarcină. Iniţial, când am intrat în acest proiect mă gândeam să fac ceva pentru semenii mei, dar mi-am dat seama că semenii mei fac ceva pentru mine. Adică am dat altă valoare vieţii mele personale. Femeile acestea intră în criză de sarcină din disperare, ori sunt părăsite de partener, ori partenerul le împinge să facă avort. Prima femeie pe care eu am consiliat-o a fost acum 5 ani. Era asistentă medicală. Atunci nu exista Asociaţia GIO, însă cumva Dumnezeu mi-a dat ca să o consiliez şi am stat de vorbă cu ea nouă luni, aproape zilnic la telefon, nu ne cunoşteam. A renunţat la gândul de avort, a născut o fetiţă minunată”, a declarat presei iniţiatoarea Asociaţiei GIO, psihologul Daniela Pelaghie.

Împreună cu medicul de familie Iulia Rădeanu, ea a reuşit constituirea unei asociaţii, apoi au convins zeci de voluntari să li se alăture în demersul lor pentru a sprijini tinerele aflate în criză de sarcină.

”Ulterior am cunoscut-o pe Iulia Rădeanu (pe atunci medic rezident) care avea aceleaşi gânduri şi atunci ne-am unit forţele. Femeile în astfel de situaţii trag un semnal de alarmă, în sensul că le vine gândul că vor să facă avort. Dar ele de fapt nu vor să-l facă şi în momentul în care există cineva şi le trage de mânecă, le explică faptul că există alternativă, adică să alegi viaţa propriului tău copil, primind sprijin moral, psihic şi cele necesare (scutece, pătuţuri, cărucioare, hăinuţe la copiii pe care nu-i avortează şi la copiii pe care îi mai au acasă). Atunci ai satisfacţii în momentul în care se naşte copilul (…). În primul rând, le conştientizăm că în pântecele lor există viaţă, că nu-i un ghemotoc de nu ştiu ce îşi închipuie fiecare că este. Este viaţă din prima clipă a zămislirii. Acolo este viaţă”, a afirmat psihologul Daniela Pelaghie.

Reprezentantele Asociaţiei GIO le-au cunoscut pe majoritatea mamelor pe holurile spitalelor, acolo unde se aflau pentru întrerupere de sarcină.

”Am început în anul 2021 când am venit ca medic rezident aici, la Târgu Mureş. Eu de loc provin din Sibiu, iar primul stagiu l-am efectuat la obstetrică-ginecologie. Din curiozitate voiam să văd şi unde se fac întreruperi de sarcină, iar acolo am întâlnit un număr mai mare de doamne. Am discutat cu o doamnă, am întrebat-o care sunt motivele pentru care a ales să vină în acel moment pentru a face întrerupere de sarcină. În urma acelei discuţii, aceasta a renunţat la gândul de a face întrerupere de sarcină, iar în data de 27 iulie 2021 s-a născut primul copilaş din asociaţia noastră. În 2022 ne-am înfiinţat juridic, întrucât aveam nevoie şi de un suport administrativ, legal prin care să funcţionăm, iar în momentul de faţă avem un parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean din Târgu Mureş, din Sibiu, Oradea şi Cugir, prin care oferim consiliere gratuită femeilor care doresc să facă întrerupere de sarcină la cerere. Nu ştim exact numărul celor care au fost consiliate, dar ştim că în proporţie de 80% femeile cu care interacţionăm renunţă la gândul de a face întrerupere de viaţă. Îmi place mie să spun, ne apropiem de un număr de 90 de copilaşi care s-au născut”, a precizat medicul Iulia Rădeanu.

Prin Asociaţia GIO, femeile care decid să păstreze sarcina beneficiază de dispensarizarea gratuită a sarcinii pe tot parcursul celor nouă luni, iar după ce se naşte bebeluşul, timp de 2 ani sunt degrevate de toată responsabilitatea materială ce implică pampers, cărucior, hăinuţe, lapte praf şi cele necesare pentru creşterea bebeluşului.

”Gândul lor, când doresc să facă întrerupere de sarcină, este acela că nu au suport din partea partenerului sau din partea familiei sau poate mai au un copil – doi acasă şi se gândesc că este prea mult, cheltuielile sunt foarte mari în zilele în care trăim şi acesta este un factor determinat, motivul financiar”, a mai afirmat Iulia Rădeanu.

