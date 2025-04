Primarul de Târgu Mureș, Soós Zoltan, lăsat fără atribuții după o poveste ciudată de filaj și o decizie a DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Mureș a dispus ”o nouă măsură procesuală” în legătură cu primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltan, într-un dosar ”ce vizează un eveniment anterior, deja analizat de instanță”, a anunțat luni, 7 aprilie, Serviciul de Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Atribuțiile, preluate de vicele Kovács

Potrivit sursei citate, măsura ”vizează interzicerea exercitării atribuțiilor specifice de către primarul Soós Zoltan pentru o perioadă de 60 de zile”.

”Precizăm că faptele invocate au fost aduse anterior în atenția justiției, care, printr-o decizie definitivă, a stabilit că edilul poate să își exercite atribuțiile de serviciu în cadrul măsurii de control judiciar. Măsura recentă survine în ciuda respectării tuturor obligațiilor stabilite de instanță și ridică semne de întrebare, în condițiile în care informațiile invocate existau și în luna decembrie 2024, fără a fi generate consecințe procesuale la acel moment. Primarul municipiului va contesta această decizie, reafirmându-și încrederea în imparțialitatea actului de justiție și în corecta evaluare a faptelor de către instanțele competente. Coordonarea activităților curente și a proiectelor aflate în desfășurare vor fi preluate de viceprimarul Kovács Mihály Levente”, a informat sursa citată, prin intermediul unui comunicat de presă.

Soós Zoltan, explicații incomplete

În aceeași zi de luni, Soós Zoltan a postat, pe pagina personală de Facebook, un material video de 138 de secunde în care povestește, destul de evaziv, fapta pentru care este acuzat de procurorii anticorupție.

Astfel, internauții care au avut curiozitatea să urmărească explicațiile primarului de Târgu Mureș au făcut cunoștință cu o poveste ciudată de… filaj petrecută în zona domiciliului pe care acesta îl are în localitatea Curteni.

Momentul este catalogat de către Soós Zoltan ca fiind ”un episod vechi”, iar decizia DNA de interzicere a exercitării atribuțiilor specifice de primar este considerată ”de neînțeles”.

”Dragi târgumureșeni, astăzi am fost pus din nou în fața unei decizii greu de înțeles din partea DNA Mureș, anume interzicerea exercitării atribuțiilor specifice de primar pentru o perioadă de 60 de zile, o măsură care lovește nu doar în mine ca primar, ci și în încrederea voastră a celor care mi-ați fost alături în toți acești ani. Este o măsură ce contrazice flagrant hotărârea anterioară a instanței, care stabilise că pot să-mi exercit atribuțiile în mod legal și firesc. Totul pornește de la un episod vechi, când în urma apelurilor repetate din partea unor vecini îngrijorați, am încercat să clarific prezența stranie a unei mașini care apărea frecvent în apropierea caselor noastre. În zonă locuiesc multe familii cu copii. Acolo îmi cresc și eu copiii. Siguranța lor pentru mine e o grijă constantă instinctivă, profund umană. A fost un gest de protecție, nu de interes personal. Am cerut informații tocmai pentru a înlătura orice suspiciune, orice gând neliniștitor. Și când mi s-a confirmat că nu există pericole, m-am oprit. Nu am folosit aceste informații în vreun fel. Nu am profitat de ele. Nu am căutat vreun avantaj. Am acționat exact cum ar fi făcut orice tată responsabil, orice vecin atent la ceilalți, orice am căruia îi pasă cu adevărat de cei din jur. Aceste fapte, deja analizate de instanță și considerate neproblematice, sunt scoase acum din nou la lumină reinterpretate și transformate într-un pretext”, a afirmat primarul municipiului Târgu Mureș.

”Am acționat cu bună credință”

Din explicațiile furnizate de Soós Zoltan lipsesc detaliile concrete despre caz, astfel încât întrebările și răspunsurile pe această temă pot fi doar speculative. Cui și cum a cerut informații, când, ce fel de informații a obținut, de la cine și ce înseamnă exprimarea ”m-am oprit”?!? Cel mai probabil, edilul șef al municipiului Târgu Mureș a sesizat că este filat în mod repetat dintr-un autoturism, în zona domiciliului din Curteni, și și-a folosit mai departe statutul și influența de primar pentru a obține, dintr-o bază de date a unei instituții (subordonată sau nu Primăriei), informații despre cei care îl filau. Mai departe, putem deduce din relatarea că ”mi s-a confirmat că nu există pericole”, că primarul a aflat că cei care îl filau erau reprezentanți ai unei instituții de stat.

”Mă întreb – cu durere, dar și cu luciditate – dacă nu cumva ne aflăm în fața unei decizii motivate politic. Am respectat cu strictețe toate condițiile impuse inițial de instanță. N-am încălcat nicio regulă, nicio dispoziție. De aceea, ceea ce mi se întâmplă acum, nu doar că mi se pare profund nedrept, dar e și o lovitură dată încrederii în actul de justiție. Voi contesta această decizie pentru că sunt convins că adevărul va ieși la iveală. Cred că toată ființa că dreptatea nu poate fi ignorată la nesfârșit și că justiția română va înțelege că am acționat cu bună credință în exercitarea atribuțiilor”, și-a încheiat mesajul primarul municipiului Târgu Mureș.

UDMR, scut în jurul primarului

Luni seara, conducerea UDMR Târgu Mureș, organizație condusă de către viceprimarul Kovács Mihály Levente, a remis către mass media un comunicat de presă intitulat ”Declarația organizației UDMR Târgu Mureș cu privire la măsurile legale recente luate împotriva primarului Soós Zoltán.”

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al comunicatului:

”DNA Serviciul Teritorial Mureș a făcut un nou pas greu de înțeles: au dispus o măsură nouă în cazul primarului orașului Târgu Mureș, Soós Zoltán, într-un dosar care a fost deja închis de instanță, iar sentința definitivă a stabilit clar că primarul poate exercita atribuțiile sale.

În schimb, acum i s-a interzis exercitarea atribuțiilor pentru o perioadă de 60 de zile, pe baza unor „informații noi” care erau deja disponibile încă din decembrie anul trecut – dar atunci nu au considerat necesar să ia vreo măsură. Ce s-a schimbat acum? Această sincronizare din partea procuraturii ridică cel puțin întrebări, iar în cel mai rău caz, poate crea impresia că acționează sub presiune politică.

Organizația UDMR Târgu Mureș consideră inacceptabil ca, după câteva luni de la o sentință definitivă, să se încerce punerea unor noi obstacole în calea unui ales local – în condițiile în care persoana în cauză a respectat toate cerințele impuse de instanță.

Îi oferim sprijinul nostru primarului, care va contesta această măsură complementară nouă. Avem încredere că justiția nu va deveni un instrument politic și nu va asista la încercarea de a marginaliza lideri aleși democratic, prin proceduri politice.”

De asemenea, tot în ziua de luni, 7 aprilie, am remarcat și un mesaj scurt de susținere postat seara, pe pagina proprie de Facebook de către liderul UDMR Mureș, Csibi Attila Zoltán: ”Suntem alături de Soós Zoltán, credem în el și sperăm că dreptatea va învinge printr-o procedură judiciară corectă.”

Dan Mașca, întrebări incomode

Tot luni seara, consilierul local Dan Mașca (POL) a reacționat de două ori, prin tot atâtea texte postate pe pagina sa de Facebook, la ”cazul Soós Zoltan versus DNA”.

”Cine anume are acces la baza de date cu numerele de înmatriculare și ale cui sunt mașinile? Subsemnatul nu are cu siguranță. Din câte știu Poliția Locală Târgu Mureș are același șef ca pe vremea Florea – Maior – UDMR – PSD – PNL. Nu a fost schimbat ca alți directori. Poliția Locală Târgu Mureș are protocol de colaborare cu Poliția Națională, cea care ține de MAI. Oare DNA îi anchetează și pe cei ce au dat informația primarului Soós sau a accesat primarul Soós singur baza de date să vadă cine îl filează?”, a întrebat Dan Mașca.

În cel de-al doilea text postat pe această temă, alesul local al POL a arătat că speța de la Târgu Mureș se aseamănă cu un alt caz semnalat în octombrie 2020 la Știrile ProTV într-un material intitulat ”Victoraș Micula ar fi intrat în baza de date a Poliției Române și s-ar fi dat drept agent.”

”Speța de astăzi cu primarul Soós este una similară cu cea din știrea de mai jos. Mai exact: a verificat mașina de ofițeri sub acoperire care-l fila. Nu pricepeam din videoul primarului ce este cu mașia de lângă casa din satul ce aparține de comuna ce nu este Târgu Mureș, unde el face pe primarul. Este chiar comică situația cu acești primari lipsiți ce etică: cel din Sântana are domiciliul în Târgu Mureș și cel al Târgu Mureșului are domiciliul în comuna Sântana de Mureș”, a scris Dan Mașca.

Alex TOTH