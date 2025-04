FOTO/VIDEO: „Arta care iluminează” – un proiect de suflet care a însuflețit Școala Gimnazială Iernut

Miercuri, 9 aprilie, Școala Gimnazială Iernut a devenit un spațiu al emoției, al artei și al conexiunii autentice, printr-un eveniment educațional desfășurat sub egida programului „Școala Verde”. Invitatele speciale ale zilei au fost Elena Harja, scriitor și pictor, membru al Asociației Artiștilor Plastici din Târgu Mureș, și Ada Irimie, farmacist de profesie, dar pasionată de literatură și copii. Cele două au venit cu un proiect care transcende timpul și tehnologia: „Arta care iluminează”.

Evenimentul a adus împreună cadrele didactice, alături de prof. Maria Sand, directorul instituției, și elevii școlii, într-o atmosferă caldă, creativă și profund educativă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a promova un tip de educație care îmbină lectura, pictura și teatrul – o triadă menită să echilibreze sufletul în vremuri în care ecranele domină universul copilăriei.

„Lectura este un pas important în formarea unui individ, prin ea ne putem exprima emoțiile, sentimentele și trăirile. Lectura ne transpune într-o altă lume magică și este un ajutor de a înțelege această lume complexă. Pictura adaugă o dimensiune vizuală procesului educativ. Ea devine o modalitate prin care elevii pot explora natura, folosindu-se de culori și forme. Îmbinând natura cu arta, copiii devin mai atenți și mai conectați mediului în care trăiesc, devenind astfel mai responsabili. Teatrul aduce la viață toate aceste cunoștințe. Actul de a juca un rol este un exercițiu extraordinar de învățare, în care copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare, de empatie și de lucru în echipă”, a declarat prof. Maria Sand, director al Școlii Gimnaziale Iernut.

Proiectul „Arta care iluminează” are o istorie de 12 ani, timp în care Elena Harja și Ada Irimie au vizitat școli și licee din întreaga țară, interacționând cu peste 10.000 de elevi. Bucuria și emoția copiilor au fost mereu combustibilul care le-a motivat să continue.

„Activitatea am început-o acum 12 ani la inițiativa Bibliotecii Municipale Reghin. Am continuat aceste activități pentru că am constatat bucuria pe care o aducem copiilor prin lectură și prin interacțiunea pe care o avem cu ei. Sper din toată inima ca această activitate să continue, iar copiii să fie inspirați de prezența unui scriitor contemporan la ei în clasă. Suntem voluntari ai cărții, ai proiectului `Arta care iluminează`. Îi îndemnăm pe copii să deseneze, să cânte, să-și folosească toate abilitățile lor artistice pentru dezvoltarea lor ca oameni. Viitori parlamentari, medici, artiști, ce vor ei să facă. Să fie inspirați de această artă”, a declarat Ada Irimie.

„Dacă ai carte, ai parte”

Elena Harja, cu aceeași pasiune în glas, a completat: „Într-adevăr, dacă se bucură copiii că mergem la ei, noi ne bucurăm și mai mult, pentru că le ducem un mesaj – de a iubi cartea fizică. Oricare carte. Să meargă la bibliotecă, să citească fiindcă, așa cum spunea tatăl meu o vorbă – foarte des utilizată în folclorul românesc – `Dacă ai carte, ai parte`. Aș spune doar că a promova arta, înseamnă a promova de fapt calitățile omului. Cum este bunătatea, respectul de sine, respectul de ceilalți, încrederea pe care trebuie să o avem în noi înșine, în bine și în Dumnezeu. Sunt valori morale care nu fac parte dintr-o religie sau dintr-o rasă anume de oameni, sunt universal valabile”.

Evenimentul a început cu prezentarea celor două invitate, urmată de două momente de lectură specială. Elena Harja a citit povești reale, ilustrate prin propriile picturi: „Computerul și prietenia” și „Primarul și doamna”. Aceste povești au oferit nu doar emoție, ci și prilej de reflecție asupra valorilor umane și relațiilor interumane.

Finalul evenimentului a fost marcat de două scenete pregătite de elevii claselor a VI-a și a VII-a, sub coordonarea bibliotecarei Gyorgy Eniko. Micii actori au reușit să aducă zâmbete și aplauze prin scenarii inspirate din viața de zi cu zi, demonstrând că teatrul poate fi o oglindă a realității și o lecție de viață.

„Când am fost abordată să participăm, ca acționar la proiectul „Arta care iluminează” am fost oarecum suspicioasă. N-am cunoscut un scriitor contemporan până astăzi, dar am zis că este o noutate și de ce să nu participăm. Am cunoscut-o personal și mi-a insuflat o căldură, încât am spus că nu putem da greși cu activitatea pe care doamna ne-a propus-o. S-a întâmplat să vină `Școala Verde` și să fim liberi să participăm la ceea ce ne-a propus doamna scriitor. Eu, în calitate de profesor de limba și literatura română nu am cum să nu iubesc lectura și cartea. Am iubit-o de mic copil. Astăzi, când văd că într-adevăr a scăzut această dorință de a citi, îmi doresc și le doresc și copiilor să pună mâna pe carte. Mirosul de carte este inconfundabil. Este una să citești o poveste răsfoind paginile unei cărți, și alta este să o citești de pe un ecran. Nu sunt împotriva tehnologiei, dar sunt o mare iubitoare de carte”, a declarat Maria Sand.

Elevii, adevărații beneficiari ai evenimentului, au fost cei mai entuziasmați. Întrebați ce au simțit în urma activității, au răspuns printr-un singur cuvânt fiecare: bucurie, cultură, iubire, curaj, creativitate, experiență, fericire și bucurie. Evenimentul „Arta care iluminează” nu este doar o activitate culturală, ci o lecție pentru elevi. Una care rămâne cu ei și după ce se încheie ziua. Pentru că adevărata educație nu se oprește niciodată – ea luminează din interior.

