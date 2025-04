Prefectul Barabási Antal-Szabolcs. Serviciul Pașapoarte și Înmatriculări la Chimie. Înmatriculări auto și eliberare permise la Sighișoara

Noul prefect al județului Mureș, Barabási Antal Szabolcs, a declarat că scopul său este „aplicarea fermă a legii, fără a fi influențat politic, iar în același timp, îmi doresc ca activitatea Prefecturii să fie transparentă, eficientă și accesibilă tuturor. Pe lângă respectarea legii, consider foarte important să avem o comunicare deschisă și sinceră cu cetățenii și cu presa”. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, organizată de Instituția Prefectului Județului Mureș, miercuri, 9 aprilie, de la ora 11:00.

Extinderea serviciilor de înmatriculare auto la Sighișoara și mutarea Serviciului de Pașapoarte și Înmatriculări Auto pe strada Gheorghe Doja au fost printre cele mai importante subiecte abordate de prefectul Barabási Antal Szabolcs.

„Pașapoartele” la Chimie

„Mutarea Serviciului de Pașapoarte și Înmatriculări Auto în clădirea fostului Liceu de Chimie, pe strada Gheorghe Doja. (…) Părerea mea, bineînțeles că m-am consultat cu experți și cu colegii de la pașapoarte, pe lângă faptul că ne mutăm într-o clădirea de secolul 21, renovată recent, avem și o parcare frumoasă, încăpătoare. Am înțeles și că autobuzele se opresc în apropierea liceului, deci, din punctul meu de vedere și din toate punctele de vedere, am făcut un pas ok”, a declarat noul prefect al județului Mureș.

Înmatriculări auto și eliberări permise la Sighișoara

„Extinderea serviciilor de înmatriculare și eliberare permise la Sighișoara. SUntem în faza de discuții, dar deja am discutat și cu domnul primar, am primit linia verde. O să deschidem în orașul Sighișoara un punct de lucru despre care am înțeles de la cetățeni, nu numai din Sighișoara, ci și de la cei din jur, că este nevoie de un asemenea birou. Pe lângă asta, știm că funcționează în Municipiul Reghin birou. Acolo dorim să extindem pe mai multe zile programul”, a anunțat Barabási Antal Szabolcs.

Termen pentru mutarea Serviciului Pașapoarte

Prefectul a fost întrebat dacă poate oferi o dată, un termen, până când va fi efectuat transferul Serviciului Pașapoarte pe strada Gheorghe Doja. „Cu termenele nu-mi place să mă hazardez. Pe partea de Târgu Mureș, a trecut în Consiliul Local, eu zic că, după prognoza mea, în luna mai, cel târziu în luna iunie, o să începem demersurile cu mutatul”, a răspuns Barabási Antal Szabolcs.

„Trebuie să facem în așa fel încât nicio zi sau nicio oră cetățenii să nu sufere. Nu putem să închidem biroul actual până nu deschidem (în noul sediu n.r.)”, a adăugat prefectul.

În ceea ce privește deschiderea biroului din Sighișoara, Barabási Antal Szabolcs a completat: „am discutat deja cu domnul primar, locația o avem. Singura problemă pe care o avem acolo ține de personal. Adică, trebuie să găsim un coleg de la Pașapoarte, respectiv Înmatriculări, care este din zona Sighișoara, ca să nu fie probleme cu deplasarea”. Prefectul a mai spus că își dorește ca până în luna iunie să fie găsită o soluție și pentru deschiderea biroului care va oferi servicii de înmatriculări și eliberări permise auto în Sighișoara.

Barabási Antal Szabolcs a fost numit, de Guvernul României, în funcția de Prefect al Județului Mureș în data de 6 martie 2025. Potrivit prezentării din mapa de presă, noul prefect este „un lider cu o vastă experiență în domeniul zootehniei și al managementului agricol. A ocupat funcții de conducere atât în sectorul public, cât și în cel privat. Cu un parcurs profesional solid, a activat ca Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.