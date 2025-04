FOTO – Olimpiada Națională de Biologie 2025: Excelență și performanță la Târgu Mureș

Între 5 și 10 aprilie 2025, Târgu Mureș a găzduit Olimpiada Națională de Biologie, un eveniment de prestigiu organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Acest proiect a reunit elevi talentați, profesori de biologie și reprezentanți ai autorităților educaționale din întreaga țară, toți dedicându-se promovării învățământului de calitate.

Gala de Premiere: O recunoaștere a talentului și muncii asidue

La 09 aprilie 2025, Palatul Culturii din Târgu Mureș a fost locul unde elevii, profesorii și oficialități marcante în educație au fost invitați pentru a celebra performanțele remarcabile ale participanților. Într-o atmosferă de înaltă apreciere, inspectorul școlar Florin Pop a deschis gala de premiere, marcând începutul unei seri deosebite.

Premiile de la clasa a IX-a: Tinerii începători în drumul spre succes

Profesor universitar doctor Daniela Lucian Muntean, Decan al Facultății de Farmacie, a înmânat primele premii pentru elevii de clasa a IX-a. Câștigătorii au fost:

Premiul III: Cezar Andrei Milea – județul Tulcea;

Premiul II: Evelin Gabriela Zalana – județul Teleorman;

Premiul I: Flavia Maria Jumătate – județul Teleorman.

În cuvintele sale, doamna Muntean a subliniat importanța acestei competiții, aducând mulțumiri tuturor celor implicați și exprimându-și speranța că această reușită va reprezenta doar începutul unui drum plin de succes pentru acești tineri talentați.

„Felicitări tuturor elevilor, dascălilor și părinților pentru contribuția adusă acestei competiții și vă dorim ca această reușită să fie doar începutul unui drum cu multe succese și împliniri”, au fost cuvintele de apreciere ale decanului Facultății de Farmacie după înmânarea premiilor.

Mesaje de încurajare și sprijin din partea Ligii Studenților și a UMFST

Andra Daniela Bălan, președintele Ligii Studenților din Târgu Mureș, a transmis un mesaj de felicitare elevilor, subliniind dedicarea și perseverența acestora, esențiale pentru succesul obținut. Ea a amintit cât de mult efort presupune pregătirea pentru astfel de competiții și cât de valoroasă este pasiunea pentru știință în drumul lor profesional.

„În numele Ligii Studenților și a Universității de Medicină și Farmacie „George Emil Palade” din Târgu Mureș vă aducem cele mai sincere felicitări pentru rezultatele extraordinare obținute la această olimpiadă. Fiecare cerință rezolvată, fiecare noapte dedicată învățăturii și fiecare moment în care ați ales să mergeți mai departe atunci când alții ar fi renunțat, toate acestea vă definesc pe voi ca adevărate modele de perseverență și pasiune. Ca student la medicină știu cât de mult efort și dedicare cere pregătirea pentru o astfel de competiție. Ați dovedit nu doar că aveți cunoștințe excepționale, ci și că sunteți capabili să vă depășiți limitele”, a fost discursul președintelui Ligii Studenților din Târgu Mureș.

De asemenea, inspectorul general Paula Maria Dărăban a felicitat participanții și a mulțumit cadrelor didactice și voluntarilor care au susținut acest eveniment, remarcând profesionalismul Comisiei Centrale și al partenerilor care au contribuit la succesul olimpiadei.

„Dragi elevi, vă dorim să rămâneți mereu învingători și vă felicităm din suflet. Să luptați pentru visurile voastre, să credeți în puterea spiritului vostru tânăr, să fiți încrezători și să sperați. Vreau să mulțumesc din suflet profesorilor care v-au pregătit și v-au încurajat pentru a ajunge la această performanță și să mulțumesc profesorilor care v-au însoțit și v-au fost alături în aceste zile. Felicitări Comisiei Centrale pentru profesionalism, mulțumesc partenerilor, sponsorilor fără de care acest eveniment n-ar fi fost la fel de reușit, mulțumesc colegilor de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, elevilor voluntari din județul Mureș, pentru că această olimpiadă a fost o reușită. Vă doresc tuturor mult succes!”, a fost discursul rostit de inspectorul școlar general înainte de acordarea mențiunilor din cadrul Olimpiadei Naționale de Biologie de anul acesta. S-au înmânat, astfel, 12 mențiuni și 12 premii speciale pentru clasa a IX-a.

Premii și mențiuni pentru clasa a X-a: Recunoașterea excelenței pe etape

În continuare, premiile au fost acordate pentru elevii de clasa a X-a de către profesor universitar doctor Angela Borda. La această categorie, premiile au fost acordate astfel:

Premiul III: Marius Florin Lazăr – București;

Premiul II: Runa Barkos – București și Gabriel Cristian Ciobanu – București;

Premiul I: Tudor Alexandru Savin – județul Neamț.

„Sincere felicitări tuturor elevilor de clasa a X-a! Toți sunteți câștigători! Să ajungi la Olimpiada Națională este un lucru extraordinar și vă felicit din inimă. Îi felicit și pe profesorii care v-au pregătit și părinții care v-au susținut din toate punctele de vedere”, li s-a adresat profesorul universitar premianților de clasa a X-a.

Ulterior Paula Maria Dărăban a mai înmânat peste 30 de mențiuni și premii speciale, clasa a X-a fiind generația cu cei mai numeroși elevi premiați la această ediție a Olimpiadei Naționale de Biologie.

Clasa a XI-a și a XII-a: Premii surpriză și bucurie în rândul elevilor

La clasa a XI-a, profesor universitar doctor Alina Scridon, decan al Facultății de Medicină, UMFST Târgu Mureș a premiat câștigătorii.

„Sunt aici pentru a înmâna premiile marilor câștigători de la clasa a XI-a, dar sunt aici și pentru a le mulțumi din suflet tuturor colegilor mei din UMFST din Târgu Mureș pentru timpul, energia, sufletul pe care l-au depus pentru a organiza această Olimpiadă Națională”, au fost cuvintele decanului înainte de premierea propriu-zisă.

Premiul III: Ioana Yasmina Huțupașu – județul Iași;

Premiul II: Teodora Mihaela Rali – județul Vrancea;

Premiul I: Mihnea Ioan Tudor – județul Teleorman.

Inspector general Paula Maria Dărăban a înmânat pentru clasa a XI-a 7 mențiuni și 7 premii speciale.

Pentru clasa a XII-a, premiile au fost acordate de profesor universitar doctor Claudia Violeta Bănescu, prorector al UMFST Târgu Mureș. „Vă îndemn să aveți curajul să visați. UMFST Târgu Mureș a fost locul în care visele au devenit realitate, imposibilul a devenit posibil”, a spus aceasta.

Premiul III: Alexia Cătălina Mihai – județul Argeș;

Premiul II: Ana-Maria Mistode – județul Bacău;

Premiul I: Eva Florina Tudor – județul Constanța.

Mențiunile și premiile speciale pentru clasa a XII-a au fost acordate tot de către inspectorul general Paula Măria Dărăban, fiind înmânate 4 mențiuni și 4 premii speciale. Pe lângă acestea, Ministerul Educației a mai acordat două premii speciale unor elevi mureșeni de clasa a XII-a care au reprezentat județul Mureș de nenumărate ori la Olimpiada Națională de Biologie, dar și la alte concursuri și olimpiade școlare importante. Gabriel Andrei Bândilă de la Colegiul „Petru Maior” din Reghin și Radu Șerban de la Colegiul Național 1Unirea” din Târgu Mureș au fost cei doi elevi premiați.

Lotul Internațional: O oportunitate de a reprezenta România pe plan global

În cadrul aceleași gale, a fost anunțat și Lotul Internațional al Olimpiadei de Biologie, format din 20 de elevi din întreaga țară, care vor reprezenta România la competițiile internaționale.

Lotul Internațional a fost anunțat de către profesor Daniela Călugăru, inspector general din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. „Am văzut pasiune, am văzut performanță, am văzut dedicație, am primit sprijin și consiliere, iar toate aceste lucruri au condus, cred eu, la reușita acestei Faze Naționale a Olimpiadei de Biologie. Aș vrea să mulțumesc în numele Ministerului Educației și Cercetării Inspectoratului Județean Mureș, tuturor profesorilor de biologie din acest județ, tuturor voluntarilor și elevilor care au susținut această manifestare. Mulțumesc pentru încrederea și sprijinul pe care ne-a acordat-o Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș”, au fost cuvintele de mulțumire adresate de către aceasta înainte de anunțarea elevilor care vor face parte din Lotul Internațional al Olimpiadei de Biologie, format din elevii din diferite clase și județe ale țării.

Ioana Noemi Munteanu;

Timea Ilinca Mișcă;

Eva Florina Tudor;

Teodor Petcu;

Cristina Tălpău;

Eliodor Samson;

Andreea Ispășoaie;

Ana-Maria Mistode;

Cristian Nicolae Ilovan;

Alexia Cătălina Mihai;

Vlad Pușcaș;

Ioana Yasmina Huțupașu;

Ștefania Purușniuc;

Teodora Rali;

Maia Burlacu;

Maria Antonia Preda;

Sarah Reit;

Alexandra Ghiudea;

Iuliana Maria Drăgan;

Alexandru Scarlat.

Un mesaj de încurajare și de apreciere din partea rectorului UMFST Târgu Mureș

În încheierea evenimentului, rectorul universității, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, a transmis un mesaj puternic tuturor elevilor, subliniind importanța adaptabilității și perseverenței în fața provocărilor. Acesta a subliniat că, dincolo de premii și diplome, adevărata valoare a competiției constă în procesul de învățare și de dezvoltare personală pe care elevii l-au experimentat.

„Cu riscul de a vă dezamăgi în vreun fel, n-am să aduc mulțumiri nimănui, deși în mintea mea există multe nume cărora le-aș mulțumi, n-am să vă dau diplome și premii, pentru că s-au dat deja. Toate acestea pentru că în mintea mea de profesor și de doctor, de-a lungul timpului, am înțeles că diferența dintre 89 de puncte și 90 de puncte nu există. Pentru că premiile sunt făcute deoarece trebuie să le facem, dar în esență, mesajul pe care vreau să-l dau astăzi elevilor este următorul. Olimpiada este un organism viu și ați văzut în aceste zile ce capacitate mare de adaptare are acest organism. V-ați adaptat unor teste, unor întrebări, unele mai cu cântec, unele mai simple, v-ați adaptat unor probe practice, unele inedite, v-ați adaptat și temperaturii, care nu a fost deloc prietenoasă și ați ajuns la final. Ce-ați făcut voi, astăzi, aici, vă va defini viitoarea carieră”, au fost cuvintele rectorului.

„Vă mulțumesc pentru că ați fost parte a acestui moment minunat! Vă doresc mult succes și sănătate!”, a încheiat acesta.

Olimpiada Națională de Biologie 2025 s-a încheiat cu succes, lăsând în urmă nu doar premii, ci și o comunitate unită de pasiune pentru știință și educație.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: UMFST Târgu Mureș