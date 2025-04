Istorie și ambiție: o elevă de la „Unirea” a impresionat juriul cu o lucrare despre Mineriade

Paula Gabriela Suciu, elevă în clasa a XI-a de la Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș, coordonată de prof. dr. Titi-Vasile Dălălău, a obținut locul I la Concursul național de referate și comunicări științifice la disciplina istorie, impresionând prin calitatea cercetării, originalitatea abordării și coerența prezentării lucrării sale.

Competiție de un nivel ridicat

La începutul lunii aprilie 2025, Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș a fost gazda etapei județene a „Concursului național de referate și comunicări științifice”, la disciplina Istorie, dedicat elevilor din clasele liceale. Evenimentul a reunit elevi pasionați de trecutul istoric, dornici să își valorifice cunoștințele, creativitatea și abilitățile de cercetare. Competiția a oferit participanților ocazia de a-și prezenta lucrările în fața unui juriu format din profesori de specialitate, dar și de a face schimb de idei și perspective legate de teme istorice de interes național și internațional.

„Concursul național de referate și comunicări științifice la disciplina Istorie reprezintă o oportunitate importantă pentru elevii din județul Mureș de a-și demonstra cunoștințele și talentul în interpretarea evenimentelor istorice. Felicit toate persoanele implicate – profesori, elevi și familii – pentru susținerea acestui proiect educațional important. Continuarea acestui tip de activități este esențială pentru dezvoltarea unei generații de tineri care înțeleg cu adevărat semnificația istoriei în formarea unei societăți conștiente și informate”, a declarat prof. dr. Antoniu Berar, inspector de Istorie, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Pasiune pentru Istorie

Printre participanți s-a remarcat eleva Paula Gabriela Suciu, din clasa a XI-a de la Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș, care a obținut locul I.

„Sunt extrem de mândru de performanțele elevilor mei care au participat la concurs, iar obținerea locului I de către eleva Suciu Paula este o dovadă a muncii susținute, a pasiunii și a dedicării sale față de studierea Istoriei. Alături de Paula, Colegiul „Unirea” a avut mai mulți elevi pasionați de Istorie la acest concurs, având și rezultate remarcabile: Iosof Alexandru, Roiu-Păștinaru Teodora, Șugar Codruța, Pogăcean Camelia, Luca Ștefania, Boroș Ștefania. În acest context, trebuie subliniat faptul că acest concurs nu doar că stimulează tinerii să exploreze trecutul, ci le oferă și ocazia de a învăța cum să gândească critic, să-și structureze informațiile și să le prezinte într-o manieră coerentă și captivantă”, a precizat prof. dr. Titi-Vasile Dălălău, coordonatorul elevei care a obținut locul I.

”A fost o ocazie ideală de a mă autodepăși”

În continuare, vă prezentăm un interviu cu eleva câștigătoare, Paula Gabriela Suciu, cu scopul de a încerca să aflăm tainele muncii susținute și a pasiunii pentru istorie.

Reporter: De ce ai ales să participi la Concursul de referate și comunicări științifice la istorie?

Paula Gabriela Suciu: Anul 2025 a venit cu noi provocări pentru mine, printre care și decizia de a participa la Concursul de referate și comunicări științifice la disciplina istorie. Acest eveniment mi-a oferit ocazia de a învăța, de a mă dezvolta și de a-mi exprima liber gândurile și perspectivele. Tema aleasă s-a inspirat din istoria recentă a României – perioada 1990-1999 – o etapă complexă, marcată de tranziția către democrație, cu un accent pus pe fenomenul Mineriadelor. După ce, în anul precedent, am participat la același concurs cu un referat despre Revoluția Română din 1989 – eveniment definitoriu pentru istoria contemporană a țării noastre – am simțit că este momentul să continui această direcție de cercetare, explorând evenimentele care au urmat imediat Revoluției.

Rep.: Cum a decurs perioada de pregătire pentru concurs?

P.G.S.: Sunt elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Unirea” și, sub îndrumarea profesorului meu coordonator, dr. Dălălău Titi-Vasile, am pornit într-o călătorie dublă: una în timp, către evenimentul ales, și alta spre performanță, concretizată în obținerea locului I. Pregătirea pentru concurs a început în luna ianuarie 2025 și a presupus un proces riguros de documentare. Această perioadă complexă din istoria recentă a României – perioada Mineriadelor – mi-a stârnit un interes profund, iar activitatea de cercetare și informare a devenit cu atât mai plăcută datorită îndrumării atente și constante a profesorului meu de specialitate.

Redactarea referatului a reprezentat o oportunitate valoroasă de a-mi exprima liber ideile și, totodată, de a-mi dezvolta spiritul critic. Pregătirea discursului a fost, de asemenea, un proces solicitant, care m-a învățat cum să-mi structurez informațiile pentru a capta atenția auditoriului. Cu toate că la început am avut parte de emoții, acestea s-au risipit treptat, datorită sprijinului necondiționat oferit de familie, prieteni și, desigur, de profesorul meu coordonator.

Rep.: Cum a decurs ziua concursului?

P.G.S.: Concursul s-a desfășurat pe 1 aprilie 2025, la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, într-un spațiu cu o atmosferă primitoare. Domnul director Vulc Cristian s-a implicat activ în amenajarea spațiilor destinate desfășurării activităților, sub atenta coordonare a domnului inspector pentru Istorie și discipline Socio-Umane, prof. dr. Berar Antoniu. Cadrul ospitalier a contribuit la crearea unui sentiment de apartenență la o comunitate de elevi uniți de aceleași idealuri: dorința de a învăța, de a se afirma și de a performa.

Comisia de evaluare a fost alcătuită din profesori deosebit de dedicați, care m-au susținut și încurajat pe tot parcursul prezentării. Prezența și implicarea lor au fost un sprijin valoros, atât prin sugestiile oferite, cât și prin atenția și deschiderea cu care au primit ideile mele, în cele 15 minute alocate susținerii lucrării.

Rep.: Ce consideri că ai câștigat de pe urma participării la acest concurs?

P.G.S.: Prin participarea la acest concurs, am dobândit o abilitate esențială: aceea de a cerceta cu atenție lucrări și documente istorice relevante. Am învățat să-mi organizez timpul eficient și să-mi structurez informațiile într-un mod clar și coerent. De asemenea, susținerea discursului în fața comisiei m-a ajutat să-mi îmbunătățesc considerabil încrederea în mine. Sfaturile și observațiile oferite de profesorii evaluatori s-au dovedit a fi extrem de valoroase, contribuind semnificativ la dezvoltarea mea personală.

Rep.: Vei participa la etapa națională a concursului, care va avea loc la vară, la Vaslui! Ce așteptări ai pentru această etapă?

P.G.S.: Obținerea locului I la etapa județeană reprezintă o confirmare a muncii susținute depuse, atât în acest an, cât la ediția precedentă, când am ocupat locul al III-lea. Acest succes nu ar fi fost posibil fără sprijinul și implicarea profesorului meu coordonator, dr. Dălălău Titi-Vasile, căruia îi mulțumesc sincer pentru îndrumare și susținere. Mă simt onorată să am oportunitatea de a participa la faza națională, unde voi reprezenta cu mândrie județul Mureș, dar și Colegiul Național „Unirea” – instituția care mi-a oferit baza solidă de cunoștințe și motivația necesară pentru a evolua și a concura la un nivel atât de înalt.

Rep.: Clasarea pe locul I la nivel județean la Concursul de referate te-a stimulat să aprofundezi și mai mult Istoria?

P.G.S.: Cu siguranță, această experiență m-a învățat mult mai mult decât informații despre Mineriade. A fost o ocazie ideală de a mă autodepăși și de a înțelege, la un nivel mai profund, rolul esențial pe care îl joacă Istoria în societatea actuală. Prin efortul constant și sprijinul profesorului meu coordonator, am reușit să readuc în atenția comisiei o temă clasică, transformând-o într-o lucrare apreciată și demnă de locul I.

Această reușită are pentru mine o semnificație aparte – este o validare a pasiunii mele și o motivație puternică de a continua să-mi dedic timpul studiului Istoriei. Așa cum spunea și Aristotel: „Cu cât devin mai singur și mai izolat, cu atât găsesc mai multă plăcere în istorii”. Acest citat reflectă perfect modul în care am ajuns să privesc Istoria: nu doar ca pe o disciplină, ci ca pe un mod de a înțelege lumea și pe mine însămi.

(Redacția)