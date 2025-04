Licitație – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, anunţă organizarea la sediul instituţiei din loc. Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr.1-3, în data de 23.04.2025, ora 11:00, a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor bunuri în scopul recuperării creanţelor bugetare restante, datorate de către: DISCRET V.I.P. S.R.L., C.U.I. 35147455: Autoturism marca DACIA model Logan SD, caroserie Berlina, 5 uși, 5 locuri, combustibil Benzină, serie sasiu UU14SDMC458272869, serie motor B4D-B4, serie CIV L 952332, serie mecanică 022610594, an fabricație 2017, nr. înmatriculare MS 04 VEN, nefolosită, lipsă motor, lipsă lămpi, la prețul de pornire de 6.416 lei (licitația IV); REGOREG GASTRO S.R.L., C.U.I. 46567659: Autoutilitară Mercedes Benz Vito, 112 CDI, MS29ROG, diesel, 154305 km, 2148 cmc, 90 kw, an fabricație 2002, la prețul de pornire de 6.720 lei + TVA (licitația III); AUTO ERIK ROBERT S.R.L., C.U.I. 37291448: Elevator Reihmann model RHM 242, serial no. 1710272422mmt029, DATA FABRICAȚIEI 27.10.2017, la prețul de 4.457 lei (licitația II).