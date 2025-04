VIDEO: Dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog: ”La clinica din Târgu Mureș facem toate operațiile”

Înființată în urmă cu un an, clinica Dr. Holhoș din Târgu Mureș a devenit în scurt timp un punct de reper în rândul mureșenilor care doresc să scape de ochelari, să își recapete sănătatea ochilor, aici fiind acoperită toată gama de operații oftalmologice, de la operații pentru glaucom, retină, cataractă, în 3 minute, la operațiile laser SMILE Pro pentru miopie și hipermetropie din acest an, implant de cristalin trifocal și multe altele.

”Era nevoie de aparatură medicală și de laser de ultimă generație aici, în Târgu Mureș. Și suntem fericiți că suntem singurii care avem această tehnologie în Transilvania. (…) Suntem extrem de aglomerați, adică clinica lucrează la capacitate maximă. Pentru mine este extraordinar să văd că sunt atât de mulți pacienți dornici să apeleze la serviciile noastre. (…) Eu vin cam o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, în funcție de cum am programul și operez”, a precizat Dr. Teodor Holhoș, medic chirurg oftalmolog și fondatorul rețelei de oftalmologie Dr. Holhoș, în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical” din studioul Zi de Zi Live, joi, 3 aprilie. Dr. Teodor Holhoș, a explicat în detaliu în ce constă intervențiile efectuate.

Reporter: Ce tip de intervenții realizează colegii dumneavoastră și ce tip de intervenții realizați dumneavoastră la Clinica din Târgu Mureș?

Dr. Teodor Holhoș: Colegii mei fac intervențiile mai ușoare, de exemplu injecții cu Avastin în ochi pentru hemoragii, laser pentru diabet, la fundul ochiului, un tratament, fac operațiile mai ușoare și eu fac operațiile mai complexe. La clinica din Târgu Mureș facem toate operațiile, de la cele de retină, dezlipirea de retinã, care este cea mai grea operaţie în sfera oftalmologiei, o fac eu; facem operaţiile de cataractă în 3 minute, de cristalin. Pacienţii pot să scape şi de cataractă şi de ochelari în doar 3 minute, cu cel mai performant cristalin din lume de la Zeiss, trifocal. Fac și operațiile SMILE Pro, care este cel mai avansat laser de la Zeiss din lume pentru operațiile de chirurgie refractivă, pentru a scăpa de ochelari, la pacienții tineri până în 40 de ani de obicei. Se realizează în 7 secunde și acum, în premieră, facem și operațiile SMILE Pro pentru hipermetropie.

Rep.: Explicați vă rog în ce constă intervențiile SMILE Pro, avansul tehnologic, atât pentru partea de miopie cât și pentru partea de hipermetropie, pe care ați început-o de anul acesta.

T.H.: Sunt trei generații de chirurgie refractivă. Prima este PRK-ul, care este bun, doar că recuperarea este extrem de lentă și un pic dureroasă, pentru că se face la suprafață și de obicei vederea este clară după vreo săptămână, poate chiar o lună. A apărut a doua generație de chirurgie refractivă cu LASIK, FemtoLASIK, în care se creează un flap, un căpăcel, și laserul acționează sub căpăcelul acela, dar neajunsurile sunt că acel flap, dacă ne frecăm la ochi sau ne lovim se poate mișca și să-l și pierdem. Niciodată nu se mai lipește complet acolo. A apărut a treia generație, chirurgia lenticulară, practic printr-un orificiu mic de 2 milimetri se scoate ca o feliuță din ochi și acea dioptrie se creează de către laser în 7 secunde.

Chirurgea lenticulară a debutat cu SMILE și acum noua generație este SMILE Pro, care este de vreo patru ori mai rapid, în doar 7 secunde, are centrare automata. Ne spune unde este exact centrul pupilei, centrul ochiului are ciclotorsiune pentru cei care au cilindru. Deci este mai sigur, mai rapid decât vechea generație și nu există în lume tehnologie mai avansată laser decât acest Visumax 800, care face operațiile SMILE Pro. Acum trei ani de zile am introdus această operație, noi am fost primii și suntem singurii deocamdată care facem aceste operații în Transilvania, din Cluj, din Târgu Mureș, din Sibiu. Și oarecum este o satisfacție deosebită pentru mine, ca și medic, că pot opera cu o tehnologie la care și colegii mei din Europa sau din America au acces și n-am fost nevoit ca medic să plec din țară să-mi fac meseria undeva unde sunt aparaturi mai bune. Le avem pe cele mai bune și pentru pacienți recuperarea este incredibilă. Cu acest laser SMILE Pro am operat deja trei medici oftalmologi din echipa mea, cam 11 asistente de la noi, din clinică, să scape de ochelari. Colegele au decis să renunțe la ochelari și au avut încredere, știind tot, cu bune, cu rele. Multă lume ne întreabă, dar medicii de ce poartă ochelari? Unora poate că le place cum le stă cu ochelari. Noi avem colege, doamna doctor Cristina Grigore, doamna doctor Alexandra Țicle, din Târgu Mureș, din Cluj, care au scăpat de ochelari. Pacienților le place mult mai mult când medicul care îi consultă le spune: eu mi-am făcut operația, sunt fără ochelari. Este ceva care nu doar recomandăm pentru alții, chiar credem în aceste tehnologii extrem de performante și cu rezultate de a doua zi.

Rep.: Vă rog să explicați exact ce se întâmplă în cazul intervenției pentru miopie, dar și în cazul hipermetropiei.

T.H.: Intervenția este la fel. Diferența e la mărimea lenticului. La dioptriile cu minus forma lenticulului este mai groasă în mijloc și mai subțire în periferie și atunci are undeva la 7 milimetri lungime diametrul cercului lenticulei. La dioptriile cu plus e invers, e subțire în mijloc și groasă în periferie și a trebuit să facă încă o zonă de tranziție de la groasă în periferie, să mai subțieze ca la final să fie trecerea lină, deci e 9 milimetri lenticulul, un pic mai mare, și durează undeva la 9 secunde, nu 7 secunde, dar în rest este identică. La dioptriile cu plus pacienții de obicei văd bine la aproape după operație, la distanță durează puțin să se limpezească, la pacienții cu minus e un pic invers. Dar este la fel de sigură, la fel de spectaculoasă. Operația aceasta de dioptrii cu plus se făcea de mult, ca studiu, dar nu au avut toate avizele necesare pentru că majoritatea pacienților au cu minus ca tineri și atunci au început cu minusul.

Rep.: Poate varia valoarea corecției vederii și pacienții să aibă în continuare nevoie de ochelari sau de lentile de contact?

T.H.: Dioptriile care le avem pe ochelari nu tot timpul sunt dioptriile reale. Poate avem un ochelar de plus 2, dar dacă facem consultul complet avem plus 7 dioptrie și avem un ochelar mai micuț ca să ne obișnuim. Deci trebuie un consult complet, cu picături, minim de cinci ori picături, făcute măsurători, topografii. La topografii am introdus pentru prima oară în Transilvania și în România MS39, un aparat ce face harta corneei să excludă keratoconusul. E o boală care dacă există nu putem opera, chiar dacă vrem. Avem încă un aparat, mai special, pentru că MS39 are marja de precizie de 3,5 microni și când sunt cazuri așa la limită, borderline, avem încë un aparat mai precis, singurul din România, ArcScan 100, care are marja de precizie de un micron. (…) Ne place să avem tehnologia cea mai avansată. Sunt cazuri când nu se poate face operația dacă este keratoconus și atunci doar excluzându-l prin aceste multe investigații putem discuta de operație, iar dacă e de operat, sunt pacienți care au dioptrii diferite. Am avut cea mai mare dioptrie, minus 36, la o pacientă tânără de 20 de ani. La minus 36 nu putem cu laser. Laserul i-a combinat maxim 15 dioptrii, minus 10 sferă cu minus 5 cilindru. Peste aceste dioptrii doar cu cristalin putem corecta. Și se poate. Sunt cristaline care le punem peste cristalinul pacientului, la pacienții tineri, sau sunt cristaline care înlocuiesc deja cristalinul prea slab al pacientului și punem unul performant, trifocalul, și atunci putem corecta orice dioptrie.

După operație pacienții de obicei văd mai bine. La dioptriile cu plus, laserul merge până în plus șapte dioptrii cu cilindru de patru. Deci sunt anumite restricții care dacă le depășim trebuie cristalin sau sunt pacienți care vor neapărat laser și atunci cu laserul reducem din dioptrii. Dacă un pacient are plus 8 ochelarul, noi putem lua plus 7 și mai rămâne cu un ochelar de plus 1.

Adică tot se poate îmbunătăți foarte mult, chiar dacă în unele cazuri nu putem lua complet dioptria. Iarăși de menționat, laserul chiar dacă e extrem de precis, el are precizia de 1 micron. Chiar dacă imediat după operație nu mai avem dioptrii deloc, procesul de vindecare a corneei poate să mai facă să crească înapoi celule epiteliale. Practic noi subțiem cornea și nu mai are dioptrii, dar poate în șase luni se mai reface puțin corneea, undeva la 12 microni, îi o dioptrie si atunci procesul ăsta de refacere de vindecare noi nu-l cunoaștem și la fiecare pacient e diferit. Dacă se întâmplă să mai recidiveze se poate retușa, retușul nu costă. Pe pacienți îi informăm că nu putem controla procesul de vindecare și sunt cazuri când poate o micuță dioptrie mai e restantă, dar de obicei la dioptrii mari. De exemplu luăm minus 10 dioptrii și organismul are tendința să refacă cam cum a fost el obișnuit.

Rep.: Ce simte pacientul în timpul intervenției?

T.H.: Pacientul nu simte durere în timpul intervențiilor. Poate să simtă gâdilătură, pișcătură. Operațiile sunt extrem de ușoare, cu anestezie cu picături.

Rep.: După operație pacienții sunt urmăriți o anumită perioadă pentru a se vedea evoluția, în caz că apar poate complicații?

T.H.: Complicațiile sunt extrem de rare pentru că totul este computerizat, operațiile sunt foarte rapide, ușoare. La operațiile SMILE Pro nu am avut niciodată complicație. Dar pot să apară după operație dacă ne frecăm la ochi. Pacienții sunt văzuți a doua zi, la o săptămână, la o lună, la trei luni, la șase luni, la un an. Și după aceea, controlul anual.

Rep.: Operația SMILE Pro este indicată până la vârsta de 40 de ani. Ulterior care este soluția pentru pacienții care vor să scape de ochelari?

T.H.: Operația SMILE Pro este recomandată până la 40 de ani. Noi o putem face și după, dar după de obicei pacienții au două probleme, două nevoi de ochelari, unul la distanță, unul la aproape. Operațiile laser rezolvă doar problema de la cornee, adică un ochelar. Ochelarul de aproape, care apare după 40 de ani e de la presbiopie, e din altă cauză, din cauza îmbătrânirii cristalinului. Noi, cu operația SMILE Pro nu putem remedia cristalinul și atunci sunt pacienți care după 40 de ani îi operăm cu SMILE Pro să scape de ochelarul la distanță, dar rămân cu ochelarul de aproape. Și atunci unii acceptă, dar ca să scape de tot de ochelari, și la distanță și la aproape, există o soluție mai bună, completă, pe viață, cristalinul trifocal de la Zeiss. Ne scapă de ochelar și la distanță și intermediar și la aproape, pe viață. Nici nu vom mai face cataractă și operația e 3 minute.

Rep.: În ce constă intervenția?

T.H.: Operația este microlaparoscopie. Tot prin 2 milimetri se intră în ochi, se aspiră cristalinul pacientului, care dacă nu-i cu cataractă se aspiră ca un gel. Și în locul cristalinului vechi, punem un alt cristalin performant. 3 minute, nu curge sânge, anestezie la fel, cu picături, foarte ușoară. Sunt și operații laser care ar corecta presbiopia, adică vederea aceasta de aproape, se numesc Presbyond, doar că le corectează parțial, de exemplu, pe la 45 de ani, e nevoie de un ochelar de plus 1, putem prin cornee să modificăm un ochi, să-l facem mai mult pentru aproape, altul mai mult pentru distanță și o perioadă suntem mulțumiți, dar după aceea, peste 5 ani, poate 10 ani, iarăși trebuie reintervenit că se modifică dioptriile. Deci soluții cu laser deocamdată sunt oarecum așa, de compromis, cât de cât putem ajuta. Sunt pacienți care nu doresc cristalin sub nicio formă, psihic n-am trecut de bariera cu cristalin și atunci doresc laser. Există, dar nu complet rezolvă problema, doar parțial.

Rep.: Dacă pacientul are și alte afecțiuni asociate, pe lângă miopie, hipermetropie, spre exemplu astigmatism, ambliopie, strabism, pot fi efectuate aceste intervenții?

T.H.: Din fericire, la foarte multe afecțiuni facem operațiile acestea cu succes. Am reușit să operez cu laser pacienți cu nistagmus și după vederea lor este mult mai bună pentru că oriunde li se mișcă ochii sunt deja practic fără dioptrii și văd clar la orice mișcare. Am avut pacienți, de exemplu, cu ambliopie. Ambliopie înseamnă ochi leneși, în care un pacient nu vede bine cu un ochi sau cu amândoi. Sunt pacienți care văd 100% cu un ochi și cu altul 20%, de exemplu. Noi putem să-i scăpăm de ochelari și vederea lor va fi exact vederea care o au cu ochelari. De obicei e un pic mai bună, cu cât sunt dioptrile mai mari, vederea e mai bună. Îmbunătățim un pic vederea pacientului, dar nu putem corecta ambliopia.

A consemnat Arina TOTH