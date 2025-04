Rezultate excelente la Matematică pentru olimpicii mureșeni

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a transmis vineri, 11 aprilie, felicitări elevilor din județul Mureș care s-au remarcat la ediția din acest an a Olimpiadei Naționale de Matematică, competiție care s-a desfășurat la Buzău (pentru clasele V-VIII), respectiv la Botoșani (pentru clasele IX-XII).

”Elevii județului nostru au obținut rezultate foarte frumoase!”, a informat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, ”pe lângă premiile oferite de Ministerul Educației și Cercetării, elevii au fost răsplătiți cu diplome și medalii din partea SSMR astfel”: Vajda Balázs – clasa a V-a, Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” Târgu Mureș – mențiune de onoare; Nechifor-Boilă Luca Andrei – clasa a V-a, Școala Gimnazială ”Europa” Târgu Mureș – mențiune de onoare; Ercse Robert – clasa a VI-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – mențiune de onoare; Cândea Radu Ciprian – clasa a VI-a, Școala Gimnazială ”Traian” Târnăveni – medalie de bronz; Laurenț Tudor Raul – clasa a VI-a, Școala Gimnazială ”Dacia” Târgu Mureș – mențiune de onoare; Ilies Andrei – clasa a VI-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – premiul al II-lea și medalie de aur; Cojocnean Rareş Mihai – clasa a IX-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – medalie de bronz; Soare Vlad Florian – clasa a X-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – medalie de bronz; Prunaș Bogdan – clasa a XI-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – mențiune de onoare; Albu David Andrei – clasa a XII-a, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș – mențiune și medalie de argint; Barta-Zágoni Csongor – clasa a XII-a, Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” Târgu Mureș – medalie de bronz; Șerban Radu – clasa a XII-a, Colegiul Național ”Unirea” Târgu Mureș – mențiune și medalie de argint.

”Felicitări tuturor elevilor, profesorilor coordonatori și părinților! Mulțumiri profesorilor însoțitori!”, a mai transmis conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

(Redacția)