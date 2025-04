Conferință de presă maraton cu George Simion

Sute de jurnaliști, influenceri și blogheri au participat vineri după amiază la Palatul Parlamentului la un eveniment organizat de George Simion în cadrul căruia au putut să-i adreseze întrebări din orice domeniu și să lămurească diverse aspecte care au făcut obiectul unor ample dezbateri din ultima perioadă.

„Eu nu sunt angajat în vreo candidatură. Eu sunt angajat în restabilirea normalități în România. Consider că din punct de vedere al alegerilor prezidențiale, campania a avut loc anul trecut, în luna noiembrie. Consider că România trebuia să aibă deja un președinte care a fost ales de români, însă cei care au avut pârghiile puterii au blocat desemnarea lui Călin Georgescu în funcția de președinte. Așa avem datoria să luptăm pentru dreptate, noi toți, suveraniști și progresiști. O să încercă să răspuns a întrebările dumneavoastră”, a transmis George Simion în debutul evenimentului pe care l-a numit ca „unul special pentru vocile alternative ale românilor”.

Liderul AUR a afirmat că România are deja un președinte ales iar numele său este Călin Georgescu. „Asta au decis românii. Ce roluri vom avea după 4 mai rămâne de văzut”, a punctat Simion.

Nu vor anula şi aceste alegeri

Liderul AUR a declarat că nu crede că este posibilă o nouă anulare a alegerilor. „Sistemul a eșuat, sistemul și-a arătat fața hâdă. Suntem dincolo de capitolul unei democrații funcționale. Suntem un regim hibrid și mai avem un singur pas până devenim o țară „junk” (…) Am avut în toată activitatea mea publică o prestaţie transparentă, am lămurit fiecare capitol din acţiunile pe care le-am făcut public, nu am servit niciodată vreun alt stat, fie el din vest sau din est. Acea încercare de înscenare a lor cu agenţii ruşi a eşuat încă de anul trecut, când au primit o scrisoare oficială din partea guvernului – care, de multe ori, a fost mai important decât Guvernul României – , din partea guvernului Ucrainei şi s-a demonstrat că activitatea mea în Ucraina a fost strict pentru a apăra românii din Transcarpatia, din Cernăuţi şi din Odesa (…) Nu, nu vor anula şi aceste alegeri”, a afirmat liderul AUR.

Întrebat cum comentează faptul că nu primeşte în campanie un semnal public de susţinere din partea lui Călin Georgescu, George Simion a spus că se află în contact permanent cu acesta.

„Noi suntem în contact permanent cu domnul Călin Georgescu, va veni şi momentul în care Toma necredinciosul să audă nişte vorbe celebre”, a răspuns Simion.

„Vremuri periculoase”

El susține că trăim „vremuri periculoase”, care ne aduc aminte de perioada interbelică, menţionând că dacă românii nu sunt auziţi, vom avea în societate voci „din ce în ce mai radicale”.

„Trăim vremuri periculoase, aceste vremuri ne aduc aminte de perioada interbelică, au loc multe derapaje şi multe încălcări ale statului de drept şi ale cenzurării opiniilor politice. Dacă nu vom ajunge cât mai repede la un numitor comun la masa dialogului, vor exista cu siguranţă derapaje totalitare. Eu încadrez decizia aceasta luată împotriva statului de drept şi împotriva democraţiei tot la derapaje autoritare (…). Oamenii nu sunt ascultaţi, oamenii sunt sfidaţi de persoane care se menţin la putere. Am avut cazul lui Klaus Iohannis, avem un premier precum Marcel Ciolacu, care sfidează efectiv democraţia şi crede că lui i se cuvine funcţia de premier. De aceea, trag un semnal de alarmă, că vom avea în societatea românească voci din ce în ce mai radicale dacă românii nu sunt auziţi. Este cu adevărat o chestiune îngrijorătoare”, a afirmat Simion.

„Ponta a mințit”

Legat de scandalul cu fostul premier Victor Ponta și de declarațiile acestuia potrivit cărora a inundat intenționat sate românești pentru a salva Belgradul, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că contracandidatul său a „minţit” după cum, spune liderul AUR, a mințit și când a afirmat că a mers să îl „scoată” din Republica Moldova pentru că l-au „rugat nişte structuri româneşti”.

„A minţit, la fel cum a minţit când a vorbit despre inundaţiile de la Dinescu, de la Cetate (n.r. Mircea Dinescu). Eu am fost de nenumărate ori interzis în Republica Moldova, pentru activitatea mea unionistă, pentru activitatea mea românească (…). Aceste interdicţii le-am primit, prima oară când am fost arestat în 2009 de către Vladimir Voronin, şi ultima oară de Igor Dodon, prorusul Igor Dodon. Aşa că cei care încearcă în această campanie electorală să învârtă aceleaşi marote cu agenţi ruşi, să se mai gândească, că nu o să funcţioneze”, a declarat Simion, la o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.

O altă temă ridicată de ziariștii și jucătorii din spațiul media prezenți la evenimentul special de la Palatul Parlamentului a fost legată posibila retragere a trupelor americane din românia și de vizele pe care SUA le păstrează în cazul românilor.

George Simion a spus că i se pare periculos să nu mai avem trupe americane în România. „Sunt singurul candidat care poate opri acest lucru. Suntem aliații firești și naturali. Nu știu la ce s-ar fi așteptat unii și alții care au dat lovitura din 6 decembrie. Sigur că sunt consecințe firești în momentul în care devii nu prea mult diferit de un Lukashenko. Aliatul nostru Donald Trump nu face altceva decât să-și respecte trupele din campania electorală”, a menționat Simion. Cât privește situația vizelor, liderul AUR consideră înjositor acest lucru pentru statul român. „Ați văzut cu cât fast a anunțat Ciolacu faptul că nu vom mai avea vize pentru SUA. Cred că cetățenii români trebuie să intre cât mai repede fără viză în SUA. Voi lucra activ ca acest lucru să se întâmple întâmple”, a mai transmis liderul AUR.

Evenimentul de la Palatul Parlamentului a durat aproape șase ore, timp în care George Simion a răspuns la toate întrebările adresate de participanți.

Cosmin PURIȘ