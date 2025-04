FOTO, VIDEO: „Icoana, frumosul sacru”, la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”

Sala de Expoziție a Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” a găzduit vineri 11 aprilie, vernisajul expoziției de artă religioasă „Icoana, frumosul sacru”. Organizată de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin și Asociația Artiștilor Plastici Mureș, expoziția reunește lucrările artiștilor iconari Elena Costinaș, Monica Dan, Alina Pușcaș, Diana Găurean, Galat Nicolae, Natalia Hărșan, Niculai Baltar, Aurelia Baltar, Lilioara Bogdan, Floarea Sălăgean, Alexandra Naste, Loredana Naste, Marcel Naste, Mara Oprea, Stelea Iacob, Ioana Truța, Gordon Sabina, Kulcsar Pârvu Maria, Mare Daniela, Petruța Mariana și Rusu Ioan.

„Suntem în perioada postului, o perioadă a rugăciunii, o periodă a frumosului în suflet, a curăției noastre, o perioada în care cu toți încercăm să ne reculegem, să aducem frumosul, credința, iubirea, altruismul în casele și în sufletul nostru. Ne aflăm în sala de expoziții a Casei Municipale de Cultură într-un proiect, aș spune eu inedit. Am început de o perioadă de timp să avem câte o expoziţie lunar în această instituţie, pe diferitele teme de abordare, cu diferiți artişti din țara, unii chiar de peste hotare, împreună cu partenerii, colegii, prietenii şi artiştii din Târgu Mureş din cadrul Asociaţiei Artiștilor Plastici. Iată-ne astăzi la o expoziție de icoane, o expozitie intitulată ”Icoana. Frumosul Sacru”. Cred că nimic nu poate fi mai frumos decât atunci când o astfel de stare face ca o instituție de cultură să devină o mică biserică, aș numi-o eu. În momentul în care intrăm într-un astfel de spațiu, nu facem decât să ridicăm ochii și să plecăm genunchii, să plecăm sufletul și să primim har, iar atunci când plecăm din această sală, suntem puțin mai bogați sufletește, mai buni omenește și de ce nu, mai altruiști unii cu ceilalți. ”Icoana. Frumosul sacru” reprezintă o săbătoare a frumosului imagini iconice, momente de introspecție și recunoaștere a chipului haric, un mod de a privi peste imagine și un mod prin care putem percepe frumosul sacru prin culoare, formă și simbol. Perioada postului pascal este un prilej bun de a ne hrăni sufletele cu rugăciuni sfinte ale formatului icoanei dar și cu fapte bune”,a spus artistul plastic Marcel Naste, gazda expoziției „Icoana, frumosul sacru”



La rândul său, președintele AAP Mureș Lajos Czirék i-a felicitat pe cei care au dat viață minunatelor icoane.

„Noi facem expoziții de icoane anual în Târgu Mureș, înainte de Crăciun. Avem câțiva membri care pictează icoane, în general icoane pe sticlă, dar și artiști care folosesc lemnul ca și bază pentru pictura de icoane. Majoritatea din ei au terminat Școala Populară de Artă, secția de Iconografie coordonată de prof. Călin Bogătean. El organizează și tabere de pictură dedicate icoanelor la Sighișoara. În cadrul AAP Mureș organizăm deja de 10 ani astfel de expoziții de artă religioasă și icoane. Îi felicit pe toți cei care au avut curajul să iasă să arată lumii ce au pictat. Mulți nu au acest curaj, mulți pictează acasă fără să iasă cu lucrările lor. Cu atât este mai lăudabilă este prezența acestor artiști în această expoziție. Felicitări tuturor!”, a spus Lajos Czirék.

Recital de pricesne

Un moment special în cadrul vernisajului a fost recitalul de pricesne susținut de Grupul „Tinere Talente Mureșene” condus de Claudiu și Emanuela Coasta.

„Grupul a luat naștere datorită dorinței noastre de a continua și de a menține identitatea noastră prin frumosul pe care ni-l dă muzica populară. Pe lângă muzica populară, evident că avem o legătură de evenimenturi de astăzi. Învățam să cântăm și nu oricum, ci cu sufletul. În postul acesta ne-am axat foarte tare în a învăța tinerii și ai îndruma pe drumul credinței, pe drumul muzicii bisericești cu ajutorul frumoaselor pricesne. Astăzi, am venit cu o parte din elevii mei ca să prezentăm câteva pricesne pe care noi le-am învățat la clasă. Pe lângă pricesnele pe care le aprofundăm, spre bucuria mea, am încercat să le transmitem copiilor și dragostea pentru pictura pe stică, lucru datorat profesoarei Iacob Stela. Așa se face că în fiecare an, în Postul Paștelui, încercă, să facem o iconiță în care copiiii să-și pună ceea ce au ei cu Dumnezeu”, a precizat Emanuela Coasta.

Marcel Naste: „Aducem mai aproape jertfa de împăcare a omului cu Dumnezeu”

A urmat o lecție despre icoane predată de artistul plastic Marcel Naste, o binevenită și necesară introducere în universul și semnificația icoanei.

„Atunci când privești o icoană, când asculti un glas de copil, când stai cu inima deschisă, atunci când cazi în genunchi, Dumnezeu este prezent în noi, și noi suntem prezenți în Dumnezeu. Nimic nu poate să fie mai înălțător decât atunci când ști să faci o rugăciune, atunci când îți împărtășești propria rugăciună, fiecare după felul nostru. Nu suntem toți la fel. Ar fi banal să fim o societate în care facem același lucru, în care trăim în aceleași asentiment. Nu! Nu este nevoie. Fiecare care vine pe acest pământ are un dar. Unii îl descoperim, alții mai puțin, alții îl descoperă târziu, dar niciodată nu e prea târziul. Atunci când înmulțim darul și talanții pe care noi îi primim, nu facem decât să înfăptuim și să împlinim ceea ce Dumnezeu ne-a dus nouă să facem pe pământ. Astăzi, aici, cu toate emoțiile existente, cu așa suflte calde și cu așa copiii minunați, cu aceste pricene, cu aceste icoane, nu am făcut decât să aducem mai aproape jertfa de împăcare a omului cu Dumnezeu. Cred că o mai mare rugăciune nu se poate”, a spus Marcel Naste.

În loc de concluzie

„Putem concluziona că icoana este un dar divin ce trebuie înmulțit, spre recunoașterea și împlinirea credinței în Dumnezeu. Bucuriile rugăciunii împreună, prin această frumoasa activitate cultural-artistică au creat un ambient potrivit pentru această perioadă a postului și au îndemnat artistul, privitorul și contemplatorul la introspecție. Cred că atât Casa Municipală de Cultură, cât și municipiul nostru, au avut parte de o acțiune deosebită, menită să empatizeze, să genereze valoare și să sublinieze nevoia de a dezvolta comunitatea prin artă și cultură. Reghinul este un pol important în ceea ce privește dezvoltarea și amprentarea actelor culturale, prin asumarea și implicarea societății într-un mod concret și asumat”, a conchis Marcel Naste.



Alin ZAHARIE