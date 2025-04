Matei și Rodica Baciu – laureați la Gala EY Family Business România

Performanțele reușite de soții Matei și Rodica Baciu, mureșenii care de 26 de ani gestionează cu success compania Materom, au fost răsplătite recent cu un trofeu. Cei doi antreprenori mureșeni au fost premiați la Gala EY Family Business România, desfășurată la București, cu premiul de excelență acordat unei afaceri de familie de succes: EY Family Business România 2024. Rodica Baciu a detaliat povestea trofeului primit la gală:

„Am participat cu emoție la eveniment fără să știm dinainte cine vor fi câștigătorii. Au ajuns în finală un număr de 28 de companii. Așteptam și iată că premiul Family Business Award ne-a revenit nouă, celor porniți la drum în 1993 ca tineri antreprenori. Am intrat în afaceri fără experiență, o familie tânără la început de drum. Aveam câteva luni de la nuntă și așteptam primul copil. În anii ’90 se cunoșteau puține lucruri despre economia de piață, despre riscuri și strategii, despre finanțare și despre bune practici în afaceri și management. Ne lipseau cu desăvârșire modelele. Priveam de la mare distanță spre companiile cu istorie și care aniversau 50 sau chiar 100 de ani și îndrăzneam să ne gândim cum am putea să ajungem și noi la această performanță.

Când citeam despre marile companii cum sunt Ford, Volkswagen – că erau (și încă mai sunt) afaceri de familie – simțeam un fior și primeam o încurajare uriașă, ceva, cineva îmi șoptea în ureche: „Se poate, se poate!”

Și iată-ne după mai bine de 30 de ani, copiii au crescut, dar și afacerea a crescut. Avem peste 1.000 de colegi și colege, iar în ultimii 19 ani am reușit să creștem cifra de afaceri de 100 de ori (2005–2024). Și profitul a crescut de peste 1.000 de ori în 12 ani (2012–2024). Am contribuit la dezvoltarea României prin muncă și bune rezultate.

Am reușit! Secretul este credința, prin care am muncit cu pasiune și am așteptat ca Dumnezeu să ne ajute, iar El nu s-a lăsat așteptat.

Nimeni nu este perfect și nimeni nu le știe pe toate, dar am știut că cel mai mare risc este să nu riști. Am obținut performanțe financiare, dar cel mai mult mă bucur că am zdrobit multe mituri, și anume că în România nu se poate face privatizare eficientă, că nu poți lucra fără să dai șpagă, că nu poți lucra ca familie împreună, că nu poți avea și afaceri (carieră), și familie (mai ales copii).

Nu am continuat de dragul banilor și nici nu vom continua din acest motiv, pentru că nu banii aduc adevărata împlinire. Ne considerăm administratori și trebuie să ne facem datoria față de Marele Acționar – Dumnezeu, care deține toate resursele și toate posibilitățile. Am înțeles că El are nevoie de reprezentanți, de oameni care să-și asume diferite roluri în societate și care să implementeze strategiile Sale și să-i promoveze valorile.

Sursa noastră de inspirație, standardul de bune practici pentru viața de familie și pentru domeniul profesional, pentru afacerea noastră, este Sfânta Carte – Biblia. În ea am găsit atâta înțelepciune cât noi nu reușim să aplicăm în această viață, și acest standard îl recomandăm tuturor.

Ne dorim ca generația următoare să continue cu pasiune, credință și înțelepciune povestea. Ne bucurăm deja de implicarea lor: sunt activități importante care deja sunt controlate de către noii acționari, copiii noștri, în timp ce generația noastră își continuă cu bucurie activitatea.

Ne bucurăm de toți membrii familiei noastre care au peste 20 de ani de activitate în cadrul grupului de firme Materom, dar și de alți colegi cu vechime mare, care își aduc aportul zilnic în bunul mers al companiilor din grup.

Ne dorim o societate formată din familii sănătoase, afaceri de familie prospere și care să se bucure de bunăstare muncind în armonie!”

Zilele Clientului Materom, nou succes la Ediția a IX-a

Județul Mureș a găzduit recent un eveniment de amploare, organizat de compania românească Materom, un nume important în industria pieselor auto. Peste 3.500 de participanți, printre care se numără clienți din întreaga țară, service-uri auto, magazine de specialitate și flote de vehicule, au fost martori ai celor mai noi inovații și produse din domeniul auto.

Unul dintre punctele forte ale acestui eveniment de referință pe piața auto din România a fost prezența celor mai mari producători din industria pieselor auto aftermarket. Companii de renume internațional precum Bosch, Mann Filter, Castrol, Continental și multe altele au avut standuri expoziționale dedicate, unde au prezentat o gamă variată de produse, inclusiv cele mai noi lansări și soluții tehnologice din domeniu. Participanții au avut ocazia să interacționeze direct cu reprezentanții acestor branduri de top, beneficiind de informații valoroase și actualizate despre tendințele pieței auto și inovațiile tehnologice ce vor schimba viitorul industriei.

Despre ce reprezintă acum Materom a vorbit și Matei Baciu, Fondator și Director General:

„Totul a început de la ideea unor tineri proaspăt căsătoriți și entuziaști, cu multe așteptări de la viață. Am început cu activitatea de vânzări de piese auto din dezmembrări, ca o afacere de familie cu un singur angajat. La peste 26 de ani de la lansare, Materom deservește aproape 10.000 de clienți B2B. În fiecare zi, 60.000 de piese pleacă din depozitele Materom către clienți, încărcate în cele 360 de autoutilitare din flota proprie. În 2024, compania a demarat dublarea suprafeței centrului logistic cu o investiție de 25 milioane de euro. Cifra de afaceri a grupului Materom depășește 350 milioane de euro anual, iar numărul angajaților a trecut de 1.000. De-a lungul celor peste 30 de ani de activitate, grupul de firme a plătit către bugetul de stat echivalentul a 123 de milioane de euro. Mulți se întreabă cum este posibil ca, în cadrul unei concurențe atât de acerbe, să înregistrezi astfel de creșteri? Răspunsul este următorul: credința că se poate și că Dumnezeu este bun.”

Rolul familiei și al prietenilor

Un merit deosebit pentru dezvoltarea acestei companii îl are familia mea, Rodica și copiii noștri, în special Mirel, care a fost foarte activ începând cu anul 2015.

Apoi, un merit deosebit îl au rudele și prietenii noștri, care au stat alături de noi în cele mai grele momente din viața acestei companii! Oamenii aceștia nu s-au dat înapoi, precum au făcut-o alții, ei au rămas fideli. Din acest motiv, tuturor acestora care au rămas fideli, am încercat să le oferim o poziție favorabilă în această companie. De aceea și promovarea în cadrul Materom se face după următoarele criterii: caracter, profesionalism și vechime.

Avem o misiune foarte specială în România: noi trebuie să influențăm pozitiv societatea românească. Noi trebuie să influențăm pozitiv mediul de afaceri din țara noastră, prin etică, profesionalism și rezultate. Munca noastră trebuie să o facem cu integritate și profesionalism, și în acord cu normele de etică morală.

Mulțumim tuturor clienților noștri pentru buna colaborare și prețuirea pe care ne-o arată.”

MATEI BACIU – Fondator și Director General

Spectacol pe Transilvania Motor Ring

Locația evenimentului, Zilele Clientului Materom, Transilvania Motor Ring, a oferit participanților și oportunități de divertisment deosebite. Pe lângă prezentările tehnice și expozițiile de produse, aceștia au avut parte de activități spectaculoase pe circuit, inclusiv drift show-uri și alte demonstrații auto, care au adus un plus de adrenalină și spectacol.

Această ediție a evenimentului a fost, fără îndoială, cea mai reușită de până acum, iar succesul său se datorează atât diversității participanților, cât și impactului pe care l-a avut asupra industriei auto din România. Materom a reușit, încă o dată, să se așeze pe harta evenimentelor importante din domeniu, consolidându-și poziția de lider pe piața pieselor auto aftermarket din țară.

