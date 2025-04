Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Excelență academică în inima Transilvaniei

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) se impune ca un pol de excelență academică și profesională, prin oferta sa educațională amplă și diversificată, incluzând 62 de programe de licență și masterat acreditate, alături de patru școli doctorale în domeniile Contabilitate, Istorie, Filologie și Teologie cu peste 6.000 de studenți din mai mult de 30 de țări. Dedicarea pentru performanță a transformat UAB într-una dintre puținele instituții de învățământ superior din România care se bucură acum de o creștere constantă a numărului de studenți, în ciuda provocărilor demografice.

Universitatea din Alba Iulia se mândrește cu rezultate remarcabile atât pe plan național, cât și internațional. Instituția a primit constant calificativul maxim, „Grad de Încredere Ridicat”, în ultimele evaluări realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), iar pe scena globală, UAB este una dintre cele 17 universități românești incluse în prestigiosul QS World University Rankings, consolidându-și astfel poziția în rețeaua academică internațională.

Alba Iulia – un oraș universitar accesibil și dinamic

Alba Iulia, oraș cu istorie bogată și atmosferă primitoare, oferă un stil de viață echilibrat, cu un cost accesibil, opțiuni de recreere și o comunitate universitară activă și prietenoasă.

Experiența studențească la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) nu se rezumă doar la sălile de curs și laborator, aceasta extinzându-se într-un mediu dinamic, propice dezvoltării personale și profesionale.

Un mare avantaj al UAB este conexiunea cu mediul economic local și regional. Universitatea colaborează cu numeroase companii și instituții, oferind studenților acces la oportunități de carieră încă din timpul studiilor. Aceștia pot beneficia de stagii de practică, internship-uri și colaborări cu angajatori de top, acumulând experiență relevantă.

Prin implicarea în proiecte educaționale și de cercetare aplicată, studenții își dezvoltă abilități practice și interacționează cu profesioniști din diverse domenii. Această abordare le crește șansele de angajare imediată după absolvire, oferindu-le un avantaj competitiv pe piața muncii, mai ales în contextul dezvoltării învățământului dual, unde UAB este partener principal.

Alba Iulia este un oraș sigur și prietenos, ideal pentru studenți. Dispune de facilități culturale, sportive și de divertisment, de la muzee și evenimente artistice la parcuri și centre de agrement. În plus, infrastructura modernă și transportul bine organizat asigură un trai studențesc de calitate.

Investiții în infrastructură modernă

Fiecare investiție reflectă preocuparea universității pentru formarea unor specialiști bine pregătiți, capabili să facă față provocărilor unei piețe a muncii în continuă schimbare.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își reafirmă constant angajamentul față de excelența educațională și bunăstarea studenților săi prin investiții continue în infrastructură și modernizare. Instituția pune un accent deosebit pe crearea unui mediu propice pentru studiu și dezvoltare personală, oferind condiții optime de cazare și facilități academice de înaltă calitate.

În acest sens, universitatea oferă, de regulă, tuturor studenților săi cazare în cele cinci cămine studențești modernizate periodic. Aceste spații de cazare sunt dotate cu toate utilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor actuale ale studenților, inclusiv acces la internet de mare viteză, spații comune de recreere și săli de lectură. Procesul de reabilitare și îmbunătățire este unul constant, pentru a menține un standard ridicat de calitate a vieții în campus.

Pe lângă facilitățile de cazare, campusul universitar este echipat la standarde europene, oferind studenților acces la săli de curs și seminar moderne, laboratoare dotate cu tehnologie avansată și spații special amenajate pentru activități practice și de cercetare.

Adaptare continuă la cerințele pieței muncii

UAB se remarcă prin flexibilitatea sa în adaptarea ofertei educaționale la realitățile economice. În ultimii ani, universitatea a introdus cinci noi specializări de licență și două de masterat, demonstrând capacitatea de a anticipa cerințele viitoare ale pieței muncii. Rectorul UAB, Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz, subliniază: „Misiunea noastră este să fim mereu cu un pas înainte. Pregătim studenții nu doar pentru joburile de astăzi, ci și pentru cele care încă nu există”.

O altă inovație este implementarea învățământului DUAL, orientat spre pregătirea practică a studenților. Primele specializări adaptate acestui sistem și care așteaptă să fie introduse în scurt timp la UAB sunt Logistica Operațională și Electronica Aplicată, oferind studenților oportunitatea de a combina teoria cu experiența directă în industrie, alături de specialiști din domeniu. Un avantaj al acestui tip de învățământ fiind dat de bursa lunară garantată tuturor studenților.

O comunitate internațională, în inima Transilvaniei

UAB atrage anual un număr tot mai mare de studenți internaționali, majoritatea provenind din Asia (Afghanistan, Bangladesh, Turkmenistan, Tadjikistan), Africa (Algeria, Mauritania, Maroc, Nigeria), Orientul Mijlociu (Iordania, Palestina, Siria) și America Latină (Chile, Cuba, Nicaragua). Doar anul trecut instituția a atins un record istoric, cu peste 200 de studenți internaționali și peste 500 din Republica Moldova înscriși în primul an la UAB. Această diversitate culturală transformă universitatea într-un veritabil hub global al educației.

Tot în acest context, putem menționa colaborările cu peste 250 de instituții de învățământ superior din întreaga lume, care reflectă angajamentul UAB față de inovare și dezvoltare internațională. Universitatea face parte din Consorțiul European University for Academic Continuing Education (EU.ACE), alături de instituții de prestigiu din Austria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Spania, Finlanda, Olanda, Elveția și Bosnia și Herțegovina. Acest consorțiu unic promovează educația continuă și dezvoltarea programelor adaptate cerințelor dinamice ale pieței muncii europene.

Totodată, studenții români pot beneficia de mobilitățile Erasmus+ pentru studiu și practică sau pot participa la mobilități de scurtă durată Blended Intensive Programmes (BIPs).

Alătură-te unei universități de prestigiu!

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia te invită să descoperi o comunitate academică dinamică ce are ca prioritate performanța și inovația. Vino să faci parte dintr-un mediu educațional modern, care îți oferă cele mai bune oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală!

Mai multe informații despre admitere sunt disponibile pe site-ul universității: https://www.uab.ro/admitere/.