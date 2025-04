VIDEO: Portal de management al medicilor pentru a reduce birocrația, dezvoltat de Colegiul Medicilor Mureș

Pentru a facilita comunicarea cu medicii din teritoriu, dar și pentru a reduce birocrația și timpul necesar pentru obținerea documentelor necesare pentru desfășurarea activității personalului medical, Colegiul Medicilor din Județul Mureș a dezvoltat un portal de management al medicilor, a anunțat Conf. Dr. Marian Pop, secretarul Colegiului Județean al Medicilor Mureș, invitat în emisiunea ”Mureșul Medical” din data de 8 aprilie. Emisiunea a avut ca temă “Provocări în practica medicală, rolul Colegiului Județean al Medicilor Mureș”.

”Ne dorim foarte mult să reducem birocrația și lucrăm momentan la o aplicație, un site, un portal de management al medicilor, astfel încât, în orice moment, medicul să poată să-și consulte documentele de care are nevoie, documente începând cu certificatul de membru, cu polița de malpraxis, cu orele de educație medicală continuă, pentru că medicii trebuie să se instruiască în fiecare an, să participe la un număr de ore de educație medicală continuă, să facă dovadă acelor ore de educație, fără de care nu vom reînnoi certificatul de membru, nu vom acorda avizul anual. Este o digitizare, astfel încât un medic dintr-un sat mai îndepărtat de Târgu Mureș sau cu un acces mai dificil, care se află la două ore sau la o distanță mai lungă față de Târg Mureș, să poată online să-și uploadeze documentele, să-și plătească cotizația sau adeverința și să-și descarce toate documente de care are nevoie. Ne apropiem de lansare, se lucrează deja de două-trei luni la el. Ne dorim să fie o unealtă care să funcționeze de la început, să nu trebuiască să tot corectăm. Suntem în faza de reglaje fine și, cu puțin noroc, anul acesta mi-aș dori să-l văd funcționând. Vom începe, probabil, cu colegii mai tineri, cu medicii rezidenți, urmând a extinde ulterior către întreaga populație de medici în sensul acesta”, a detaliat Conf. Dr. Marian Pop.

Un alt beneficiu adus de noul portal este posibilitatea de mapare a tuturor medicilor din județul Mureș, astfel să se cunoască numărul total al acestora.

”Cea mai grea întrebare ”câți medici sunt în Mureș”? Pentru că depinde foarte mult de modul în care o definim: medicii cu drept de liberă practică, medici fără drept de libertă practică, câți sunt în activitate, câți sunt pensionari, câți în proces de instruire, rezidenții. Deci e o întrebare foarte dificilă. (…) Ne va ajuta foarte mult la identificarea, să spunem, a deficiențelor, deficitelor”, a continuat secretarul Colegiului Județean al Medicilor Mureș.

Alte proiecte

Întrebat de proiectele din acest mandat ale conducerii Colegiului profesional, Conf. Dr. Marian Pop a precizat că, pe lângă digitizare, se regăsește organizarea anumitor manifestări, dar și avansarea la lucrările de consolidare a clădirii Colegiului.

”A avut unele renovări, dar ne-am dorit un pic să îmbunătățim aspectul, să schimbăm acoperișul, să reușim să o izolăm, să renovăm curtea. Sunt câțiva pași care încercăm să-i facem în cursul acestui an. Anul trecut am reușit o parte, anul acesta continuăm”, a adăugat Conf. Dr. Marian Pop.

Provocări pentru profesia medical

Un alt subiect dezbătut în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical” s-a referit la provocările cu care se confruntă medicii mureșeni, provocări care, de altfel, se regăsesc la nivelul întregii bresle.

”Principala provocare este reprezentată de lipsa personalului. (…) Tot timpul există o presiune continuă de a rezolva cazurile, de a da un diagnostic, de a trata pacientul, de a îmbunătăți starea de sănătate pacienților, a populației. (…) Alt aspect, din punct de vedere al provocărilor pe care le văd la momentul acesta, este o suprasolicitare a colegilor mei, o suprasolicitare a sistemului sanitar, care, sigur, este ceea ce este. Nu trebuie să îl hulim, dar nici nu trebuie să ne fie rușine de el. Trebuie să fim mândri de ceea ce suntem, trebuie să fim mândri mai ales că Târgu Mureș reprezintă un centru universitar în care se face performanță, în care sunt mândru că îmi desfășor activitatea de aproape 30 de ani și unde mă bucur să văd că avem o creștere nu doar a complexității actului medical, cât și a calităților actului medical. Sigur, se poate mai bine, se poate avansa, tot timpul se poate face un lucru mai frumos, mai elegant, mai corect din punct de vedere medical. Aș zice că și birocrăția poate să ne blocheze, să ne ofere provocări, ca să spun așa, provocări care merită să fie rezolvate”, a continuat invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

În opinia acestuia, făcând o comparație cu sistemul sanitar din țările din vest, sistemul din România, din punct de vedere al instrastructurii, se dezvoltă frumos.

”Toată lumea este familiarizată cu unele disfuncționalități din sistemul de sănătate, din punct de vedere al SIUI-ului, din punct de vedere al tonelor de hârtie care încă se fac. Dar, iarăși, e un proces normal. Din câte discutam cu colegii din alte țări suntem încă un pic în urmă cu legile din vestul Europei, suntem cu 10-15 ani în urmă, însă, din punct de vedere al infrastructurii, România și Târgu Mureșul se dezvoltă, aș zice, foarte, foarte frumos și cred că putem să țintim, așa, ca un țel, să mai reducem din diferența asta. (…) Acum 10 ani, cred, am fost prima oară în vizită, într-un spital din afara României. Am petrecut acolo trei luni și am simțit o diferență de la cer la pământ. Momentan nu mai este acea diferență din punct de vedere organizatoric, creștem. Încă sunt probleme, sunt provocări, dar cred că le depășim încetul cu încetul și cred că sistemul sanitar merge spre mai bine. Vor continua să fie provocări, este o nesiguranță continuă, e un sistem care evoluează, un sistem care se schimbă, dar în care eu sunt mândru să-mi desfășor activitatea și sunt foarte bucuros să fac parte din corpul sanitar al județului Mureș”, a spus Conf. Dr. Marian Pop.

”Există tot timpul provocări din punct de vedere al aspectelor legale, tot timpul există evoluții ale sistemului, care pot să influențeze atât din punct de vedere organizatoric, cât și din punct de vedere într-un final al calității actului medical”, a mai spus invitatul emisiunii ”Mureșul Medical”.

Arina TOTH

Ioana TURC