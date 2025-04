Tezaur din bronz descoperit la Ideciu de Jos

La câteva zile distanță de la descoperirea pe teritoriul comunei Breaza a unui tezaur dacic din argint, o nouă descoperire ”tulbură” în modul cel mai plăcut liniștea săptămânii de dinaintea Paștelor. Descoperirea s-a întâmplat în cursul serii de luni, 14 aprilie pe raza localității Ideciu de Jos.

”Vinovați ” pentru această ispravă sunt Vasile Ioan Frandeș și Gabriel Pilcă care au descoperit obiecte din bronz din vremuri de mult apuse. Acestea care au fost predate, așa cum cere legislația, autorităților, Primăriei comunei Ideciu de Jos, urmând ca mai departe să ajungă la specialiștii la Muzeului Județean Mureș.

„Această pasiune legată de căutarea de comori o am de un an de zile. Colegul Gabi o are de mai multă vreme. Până acum, ca și „comori”, am dat doar de tot felul de fiare până luni seara când s-a întâmplat un lucru nesperat pentru noi. Eram la ieșirea din Ideciu de Jos spre Ideciu de Sus în zona unde există o baltă de unde se duce nămolul mineral pentru băile sărate din Ideciu. Acolo este un vârf de deal, iar sub coama acestui deal, spre răsărit am găsit aceste obiecte”, ne-a povestit Vasile Ioan Frandeș.

Cel mai probabil, obiectele din bronz găsite la Ideciu au o vechime considerabilă, este de părere Vasile Ioan Frandeș.

„Am avut un semnal foarte ciudat, fapt care m-a pus un pic pe gânduri, să sap să nu sap. Mă gândeam că după mii de conserve și tot felul de alte prostii găsite nu are rost, am zis totuși să încerc. Am săpat vreo 20 de centimetri, deși la aparat îmi dădea o adâncime de 10 centimetri. Fiind obiectul mare, îmi arăta o adâncime mică. Am săpat două rânduri de hârleț, acesta fiind mai mic, nu un hârleţ obișnuit normal. Astfel, undeva la 40 de centimetri am dat de un capac de fier. Cub capac, stânga-dreapta, am văzut ceva verde și atunci am zis că trebuie să lucrez cu grijă că e ceva. Așa am scos la iveală vârfuri de suliță, toporașe din bronz , ceva brățări, broșe, plus alte obiecte care nu știu ce semnifică. Nu sunt specialist, dar din ce m-am interesat, astfel de obiecte pot acea o vechime de mii de ani. Legat de proveniență, nu știu ce să spun, specialiștii sunt în măsură să o facă. Știu că în apropiere de noi, există un turn și o așezare romană, dar ambele sunt la 2, respectiv 5 kilometri distanță. Am predat aceste obiecte primăriei care le vor duce la cei în măsură să stabilească vechimea lor. Pentru noi este un motiv de satisfacție această descoperire. Prima dată am ieșit cu prietenul Gabi, el având detector de metale, și așa am început să prind drag de această pasiune. Nu poți să ști niciodată de găsești. S-a nimerit ca acum să găsim aceste obiecte vechi, și bucuria este una extrem de mare. Cred că până acum am scos mii de conserve la cât am căutat, și se pare că tot acest efort a meritat, prin prisma acestei descoperiri”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi Vasile Ioan Frandeș.

Alin ZAHARIE