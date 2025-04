UMFST Târgu Mureș, implicată într-un proiect Erasmus pentru valorificarea rezultatelor științifice

Luni, 14 aprilie 2025, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș a fost gazda unei întâlniri de lucru organizate în cadrul proiectului Erasmus+ „Scaling up the commercialization of R&D – SUCReD”, o inițiativă de cooperare internațională ce are ca obiectiv transpunerea rezultatelor cercetării științifice în produse și servicii comercializabile.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor partenere din Polonia, Grecia și România, constituind un moment-cheie în derularea proiectului. Participanții au prezentat stadiul actual al implementării, au analizat provocările întâlnite și au stabilit următoarele etape de dezvoltare.

Cooperare transnațională pentru inovație sustenabilă

Proiectul SUCReD este coordonat de Universitatea Politehnică Krakowska din Polonia, având ca parteneri universități și companii din Polonia (CREATEHUB Sp. z o.o.), Grecia (PANEPISTIMIO IOANNINON și KiNNO Innovation Intermediaries Ltd.) și România (ICEBERG PLUS SRL și UMFST Târgu Mureș)

Colaborarea are în vedere îmbunătățirea capacității instituțiilor de învățământ superior de a sprijini procesul de valorificare a cercetării, într-un context în care inovația joacă un rol esențial în dezvoltarea economică durabilă.

O curriculă internațională și un curs disponibil în patru limbi

Una dintre componentele centrale ale proiectului este elaborarea unei curricule internaționale dedicate procesului de comercializare a rezultatelor cercetării. Aceasta va fi transpusă într-un curs pilot, disponibil în patru limbi, engleză, poloneză, română și greacă, cu scopul de a asigura accesibilitate și aplicabilitate extinsă.

Curricula va integra aspecte teoretice și practice, punând accent pe mecanismele de transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale, antreprenoriat și dezvoltarea de competențe transversale. Cursul se va adresa în special studenților, cercetătorilor și inovatorilor interesați de convertirea rezultatelor științifice în soluții viabile pentru piață.

Platformă de e-learning pentru diseminare largă

Pentru a sprijini procesul educațional și diseminarea rezultatelor, proiectul prevede crearea unei platforme de e-learning. Aceasta va oferi resurse interactive, materiale de curs, studii de caz și instrumente digitale menite să faciliteze învățarea autonomă și colaborativă.

Platforma va avea rolul de hub educațional și de inovare, fiind accesibilă atât pentru mediul academic, cât și pentru publicul larg interesat de domeniul cercetării aplicate și al antreprenoriatului științific.

În cadrul întâlnirii de la Târgu Mureș, partenerii au discutat aspectele operaționale ale proiectului, cu accent pe finalizarea structurii curriculei internaționale, stabilirea etapelor de testare a cursului pilot, configurarea tehnică a platformei de e-learning și planificarea activităților de diseminare și implicare a comunității academice și de afaceri. UMFST Târgu Mureș va juca un rol activ în adaptarea conținutului educațional la specificul național și în testarea funcțională a platformei digitale în mediul universitar local.

Un pas important în consolidarea legăturii dintre știință și industrie

Proiectul SUCReD răspunde unei nevoi tot mai stringente în peisajul european al cercetării: transformarea cunoașterii în impact concret. Într-o eră dominată de inovare și competitivitate, capacitatea de a valorifica rezultatele științifice devine un indicator esențial al performanței universitare.

Implicarea UMFST Târgu Mureș într-un astfel de proiect plasează instituția în avangarda modernizării educației inginerești și a conectării mediului academic cu cel economic, contribuind la formarea unei noi generații de specialiști, capabili să răspundă provocărilor societății prin știință aplicată, potrivit UMFST Târgu Mureș.

(L.P.)

Sursa foto: UMFST Târgu Mureș