FOTO: Sărbătoare la Centrul de zi pentru minori din Târgu Mureș

La Centrul de zi pentru minori din Târgu Mureș, Paștele a venit mai devreme – cu zâmbete, mânuțe pictând ouă, ochișori curioși și inimi pline de bucurie.

”Ne-am jucat, am creat, am povestit și am simțit magia sărbătorii în fiecare clipă petrecută împreună. Mulțumim tuturor celor care aduc lumină în viața acestor copii minunați! Să aveți un Paște plin de iubire, speranță și momente care rămân în suflet! Din partea copiilor și a echipei Centrului de zi pentru minori, vă transmitem gânduri bune, pace în suflet și multe zâmbete în prag de sărbătoare!”, au informat joi, 17 aprilie, reprezentanții Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

