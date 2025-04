Magazin, restaurant și pensiune Darina în Reghin!

Compania mureșean Darina a deschis azi un complex în Municipiul Reghin. ” Vă anunțăm cu bucurie că am deschis astăzi un complex pe strada Unirii 25, din Reghin. E vorba despre un magazin, un restaurant și o pensiune. Magazinul, amenajat pe o suprafață generoasă, oferă o gamă variată de produse alimentare de bază, mezeluri, legume – fructe, produsele de patiserie etc. Magazinul este deschis zilnic între orele 7.00-22.00

Restaurantul funcționează în regim de linie rapidă (autoservire), cu o mulțime de preparate culinare proaspete și gustoase. Restaurantul are o capacitate de 80 de locuri.

Pensiunea este alcătuită din 22 de camere moderne și spațioase.

Așadar vă așteptăm în Complexul Darina din strada Unirii 25, Reghin, cu tot ce e mai bun! ” au transmis preprezentanții companiei Darina.