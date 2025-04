Nimic nu se pierde, totul se transformă

Celebra axiomă formulată de Antoine Lavoisier, care exprimă principiul conservării materiei, depășește granițele științei și își găsește ecoul în toate procesele de transformare – fie ele sociale, culturale, educaționale sau instituționale. Deși viața savantului francez a fost curmată tragic în timpul Revoluției Franceze, ideea sa a supraviețuit și a deschis drumuri noi în înțelegerea lumii.

Astăzi, în același spirit, anunț oficial încheierea proiectului Centrului de Excelență Jean Monnet în Securitate Europeană și Combaterea Dezinformării, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, actiunea Jean Monnet și implementat la UMFST. Proiectul s-a încheiat cu succes, iar raportul final de implementare a fost aprobat de Comisia Europeană. Însă, asemenea ideii lui Lavoisier, munca noastră nu se încheie aici: nu se pierde, ci se transformă. Se transformă într-o structură instituționalizată permanent – Excelență Jean Monnet în Securitate Europeană, care va continua să genereze valoare și să susțină excelența academică în domeniul securității europene.

În cei trei ani de implementare, am reușit, prin eforturi comune, să contribuim semnificativ la consolidarea unei specializări relevante și să poziționăm UMFST în rândul universităților recunoscute pentru competențele lor în Relații Internaționale și Studii de Securitate. Am făcut vizibilă universitatea noastră în documente strategice europene privind diplomația și știința – un demers cu impact și complexitate ridicată. Am atras atenția publicului asupra fenomenului dezinformării, anticipând efectele sale înainte ca acesta să devină un subiect major de interes public în România.

Într-o universitate cu o tradiție solidă în domeniul medical, acest proiect a reușit să creeze un blazon academic și într-un domeniu non-medical, oferind un exemplu de diversificare strategică și sustenabilă.

Privind în urmă, au fost trei ani de muncă intensă, de efort susținut și de rezultate notabile. În ciuda provocărilor, am depășit toate așteptările inițiale, iar bilanțul nostru vorbește de la sine:

9 volume publicate la edituri de prestigiu, naționale și internaționale;

peste 30 de articole științifice, dintre care 6 în reviste indexate ISI;

peste 1.200 de elevi și studenți implicați în școli de vară, concursul Europa Mea și workshopurile My EU Future/ EU4Youth Opportunities;

2 conferințe internaționale, cu peste 100 de cercetători din 20+ țări participante;

peste 100 de apariții în presa locală, regională și națională, alături de emisiuni TV și radio;

46 de episoade din podcastul UE: Mit și Realitate;

o prezență activă și constantă în mediul online și pe rețelele sociale;

contribuții notabile la formularea politicii europene în domeniul diplomației științifice și al combaterii dezinformării;

un volum de referință recomandat de Biblioteca Consiliului Uniunii Europene;

înființarea unui Centru de Cercetare dedicat studiilor privind Securitatea Europeană în cadrul UMFST.

Aceste rezultate remarcabile nu ar fi fost posibile fără o echipă internațională dedicată, a cărei competență și implicare au fost esențiale pentru succesul proiectului.

Aduc mulțumiri profunde partenerilor și colegilor mei: Prof. Hedi Saidi (Université Catholique de Lille), CS I Mihai Șandru (Academia Română), Lector univ. dr. Lucian Săcălean, Dr. Veronica Zaharagiu, Conf. univ. dr. Nicolae Ploieșteanu, Prof. univ. dr. Simion Costea, Conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft (Universitatea din Oradea), Conf. univ. dr. Felix Hodoș (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Conf. univ. dr. Cristina Morari (Universitatea de Stat din Moldova), Lector univ. dr. Adrian Boanță, Lector univ. dr. Lako Cristian și Dr. Doru Constantin Tocilă.

Rezultatele educaționale și științifice obținute în cadrul proiectului sunt, fără îndoială, meritul dumneavoastră, al întregii echipe.

Podcastul UE: Mit și Realitate a fost un exemplu de profesionalism și dedicare, datorită lui Cristian Măgura și Daniel Diaconu, care au susținut fiecare episod cu calm, echilibru și atenție la detalii. Rolul Teodorei Mândru a fost esențial în gestionarea aparițiilor media, care au depășit 100 de materiale în presa națională și locală.

Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături: colegilor din alte universități, din România și din străinătate, pentru participarea activă la evenimentele noastre; presei locale și naționale – în special Aurelian Grama, Alex Toth și redacția Zi de Zi, Televiziunii M9, Radio România Târgu Mureș, Dorinei Matiș (Agerpres), Lacrimei Balint și echipei TVR – pentru sprijinul constant.

Și, nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor din UMFST, atât din zona academică, cât și personalului din compartipentele de specialitea care au sprijinit implementarea proiectului pe tot parcursul celor trei ani.

Convingerea mea este că această muncă nu se oprește aici. Efortul depus se va transforma, cu siguranță, în alte proiecte, alte publicații, alte contribuții semnificative la dezvoltarea cunoașterii și consolidarea prestigiului academic. Iar această transformare se bazează pe o fundație solidă, construită cu pasiune, seriozitate și foarte multă muncă.

Vă mulțumesc!

Associate professor PhD Mihaela Daciana Natea

Director Jean Monnet Center of Excellence on European Security and Combating Disinformation.

European Commission Expert on Science Diplomacy, WG1: Using science diplomacy strategically to tackle geopolitical challenges in a fragmented, multipolar world