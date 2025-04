Lansare de carte și concert Mircea Rusu în Cetatea Târgu Mureș

Teatrul Scena din Cetatea Târgu Mureș a găzduit un dublu eveniment al cărui protagonist a fost Mircea Rusu. Fostul primar al comunei Band a prezentat publicului noua sa carte „Încoronat c-un stol de rădăcini – radiografii sumare”, prilej cu carte a susținut un veritabil concert. A interpretat cântece noi, care urmează să fie lansate, dar și hit-urile care l-au consacrat „Iarba verde de acasă” ori „Omul bun și pomul copt”. Până spre finalul evenimentului a cântat fără acompaniament, doar cu chitara sa.

„Emoția și starea de comuniune sunt lucrurile care mă interesează în mod deosebit, dacă nu chiar singurele din tot ceea ce înseamnă muzică. Pretextul acestei întâlniri este această carte. Este o mică bucurie a mea (…), un exercițiu de-al meu început în urmă cu niște ani, când am descoperit că am plăcerea, bucuria de a scrie. Sigur că întotdeauna se găsesc bine-voitori, astfel încât am beneficiat și eu de câțiva care o zis: bă, da ce talentat ești! Io n-am fost așa de prost să cred, dar atâta m-o înfășurat până când m-am trezit că îmi iese o carte”, le-a spus Mircea Rusu invitaților săi și celorlalți oameni veniți la eveniment, referindu-se la prima sa carte „Lumea din mine”, apărută în 2018.

„Apoi, știți cum îi, că dacă o dată ai început, după aia îi mai ușor. Astfel, această carte vine să depună mărturie, în continuare, despre secvențe trăite de mine alături de oameni minunați, întâlniți datorită muzicii”, a mai spus Mircea Rusu.

De la prima chitară la primul cântec

Cartea începe cu „nașterea” primului cântec. Bine, până la cântec a fost prima chitară.

„De ciudă îmi tremura bărbia și îmi simțeam obrajii cum ard. Olteancă get-beget, cu voință neclintită, mama n-avea obstacol să nu-l treacă dacă-și punea ceva în cap. Aveam nouă ani, îmi plăcea fotbalul la nebunie și nu aveam nimic deosebit de ceilalți copii din sat. Dar a doua zi, chitara a sosit, era mică și roșie, iar la o simplă căutare pe Google, veți descoperi în Michael Lassel cel mai important pictor trompe l’oeil-ist contemporan, primul și singurul român care a expus la British Museum. Veți descoperi, zic, pe profesorul de desen din satul Chimitelnic, cel care mi-a pus chitara în mână și m-a învățat primele acorduri.

(…)

„Încet se lărgea cercul meu de prieteni și așa i-am cunoscut pe mai toți cei ce formau Cenaclul „Excelsior”. Actori, cântăreți, poeți, prozatori, o echipă de elită a orașului. (…) Și așa, cu cele acorduri învățate la Chimitelnic, inima mea, mintea mea s-au pornit într-o aventură uimitoare (…) și-am început o bâlbâială chinuitoare după ceva ce nu știam ce e, cum e, dar îl căutam cu îndârjire zi și noapte. Și în cele din urmă, a venit! (…) Ca într-un fel de leșin, am început o bâiguială cu vocea tremurată de o stranie emoție. Da! Se ivise pe pământ ca dintr-o naștere grea, primul meu cântec!” (Mircea Rusu, „Încoronat c-un stol de rădăcini”, editura Vasiliana 98, Iași, 2025)

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 20:00, în sala Teatrului Scena din Cetatea Târgu Mureș.