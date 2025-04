FOTO: Crin Antonescu, întâlnire cu primarii la Boema. „Suntem chemați să dăm sens României”

Crin Antonescu s-a întâlnit cu primarii din județul Mureș la centrul de evenimente Boema din Corunca. Evenimentul a avut loc miercuri, 23 aprilie, după ora 18:00. Înainte, candidatul Alianței România Înainte, formată din PSD, PNL și UDMR, a făcut o plimbare în centrul municipiului Târgu Mureș, din Piața Teatrului până în zona Palatului Culturii. A vizitat Biblioteca Județeană și s-a oprit la o cafea la 112. Crin Antonescu a fost însoțit de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, de Kelemen Hunor și de liderii județeni ai UDMR, PSD și PNL: Csibi Attila Zoltán, Dumitrița Gliga și Ciprian Dobre.

Întâlnirea cu primarii din Mureș, toți, cu excepția primarului Sighișoarei, reprezentanți ai UDMR, PNL sau PSD, a fost deschisă de Csibi Attila Zoltán. Apoi, au susținut discursuri Ciprian Dobre, deputat PNL, Dumitrița Gliga, deputat PSD, Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD, Emil Boc, primar Cluj-Napoca (PNL), Kelemen Hunor, deputat – președintele UDMR, iar la final pe scenă a urcat candidatul „România Înainte” la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

Predictibilitate, stabilitate și încredere – valori pentru comunitatea maghiară

„Când spunem: împreună pentru comunitate, lucrăm pentru comunitate! Nu repetăm un clișeu. Noi nu venim în fața dumneavoastră cu lozinci politice, ci cu responsabilitate, fapte și cu rezultate. Ziua de astăzi, nu este doar o întâlnire politică, este despre încredere. Încredere care nu se naște întâmplător, ci din muncă și din responsabilitate. Este important pentru fiecare dintre noi să simtă că are un loc în această comunitate, că are un cuvânt de spus și că poate contribui activ la schimbarea în bine. Acest lucru se poate întâmpla doar atunci când avem lideri care înțeleg nevoile fiecărei comunități în parte și care sunt dispuși să acționeze pentru binele nostru comun”, a transmis Csibi Attila Zoltán, președintele UDMR Mureș.

„Mesajele de campanie ale lui Crin Antonescu: predictibilitate, stabilitate și încredere, nu sunt doar cuvinte, acestea sunt valori fundamentale, iar noi ca și comunitate maghiară avem cea mai mare nevoie de aceste valori”, a mai spus președintele UDMR Mureș.

Ciprian Dobre, despre omul Crin Antonescu

Ciprian Dobre și-a început discursul spunându-i „La mulți ani” lui Crin Antonescu de Sfântul Gheorghe (sărbătoarea religioasă din ziua evenimentului, 23 aprilie), numele complet al candidatului fiind: George Crin Laurențiu Antonescu.

„Cred, în primul rând, că președintele Crin Antonescu are competență atunci când vorbește despre statalitate, atunci când vorbește despre istoria acestei țări și atunci când vorbește despre toleranță. Președintele Antonescu are o competență atunci când ne vorbește nouă despre aptitudinea sa de a uni românii, atunci când ne vorbește despre posibilitatea sa de a nu avea datorii – nici politice, nici civile. Cât de bine ar fi să avem doar politicieni care n-au datorii, care nu sunt prinși în malaxorul obligațiilor politice”, a spus Ciprian Dobre. Președintele PNL Mureș a mai subliniat câteva dintre calitățile pe care le are, din punctul său de vedere, candidatul Crin Antonescu: empatie, căldură sufletească și omenie.

Apoi, Dobre a relatat momentul în care Antonescu s-a retras din viața politică. „Și acuma îi reproșăm că n-o stat agățat de cineva, că nu datorează nimănui nimic?! Acesta este omul Crin Antonescu!”.

„Acesta este omul pentru care noi toți, astăzi, de la cele trei partide, destul de importante ale României, suntem chemați să dăm sens României”, a mai transmis deputatul Ciprian Dobre.

„Un act de respect pentru propria noastră istorie”

„Probabil că pentru o mare parte a electoratului această alianță și susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale reprezintă o surpriză, pentru că erau obișnuiți să vadă partidele noastre în competiție pe parcursul campaniilor electorale. Pentru a clarifica această situație doresc să reamintesc faptul că prin Constituție pluralismul politic reprezintă o garanție a funcționării democrației și reprezintă cadrul legal unde fiecare cetățean are posibilitatea de a-și exprima liber voința politică. în concluzie, existența mai multor partide nu presupune automat transpunerea într-o stare de conflict și sub nicio formă nu interzice colaborarea atunci când există, așa ca acum, un interes național major”, a explicat Dumitrița Gliga, președinta PSD Mureș.

„Referitor la parcursul democratic și proeuropean al României, care ne unește în acest demers pe toți cei prezenți în această sală (…), ceea ce facem noi astăzi nu este un simplu partizanat cu o tabără sau alta, ci este o reconfirmare a sistemului nostru de valori și un act de respect pentru propria noastră istorie”, a mai transmis Dumitrița Gliga.

Versiunea liderului senatorilor PSD. „Nu i s-au înmuiat genunchii”

„Eu am versiunea mea, personală: de ce Crin Antonescu. Sigur, ați auzit foarte mult: Crin Antonescu este acel președinte care are experiență politică adevărată, Crin Antonescu este acel președinte care poate să aducă echilibru de-adevărat, dar eu vă mai spun de ce Crin Antonescu, din punctul meu de vedere. Pentru că Crin Antonescu nu numai că a probat cum ar trebui să fie un președinte și a probat în momente grele. A probat atunci când a fost președinte interimar, vă aduc aminte multora, poate ați uitat, domnul Crin Antonescu a fost președintele interimar al României într-un moment deloc ușor, într-un moment în care votul românilor la referendum era pus la îndoială. Lui Crin Antonescu nu i s-au înmuiat genunchii nici când reprezentantul celei mai mari puteri a lumii a venit și i-a cerut să ignore votul românilor. Crin Antonescu n-a făcut-o. Lucrul ăsta pe mine m-a făcut să spun: ăsta e omul pe care eu mi-l doresc”, a susținut Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD.

„Crin Antonescu vorbește de suveranism, încă din 2012, vă rog să vă aduceți aminte. Crin Antonescu spunea despre România suverană încă din 2012. A dovedit ce înseamnă suveranism în Europa prin fapte, nu prin vorbe”, le-a mai spus senatorul PSD primarilor mureșeni.

Boc: „Eu, la Cluj, am avut „șansa” să trăiesc sub un suveranist”

„Știți bine istoria, cum ne-au prins slabi, rușii tot timpul ne-au luat teritorii. Cum au avut ocazia să profite de contextul istoric, ne-au băgat sub jugul lor 50 de ani. Ce facem, întoarcem fața, din nou, spre o asemenea dimensiune? Nu vreau să cred.

Eu, la Cluj, am avut „șansa” să trăiesc sub un suveranist: Gheorghe Funar. Cum a fost Clujul sub un suveranist?! Nu spun că astăzi e lapte și miere, dar oricum se poate vedea o diferență. Ne scufundam în fiecare zi la Cluj. (…) Nu avem voie să întoarcem România spre trecut! E adevărat că avem nevoie de o voce autorizată și mai puternică în Europa – cu asta sunt de acord”, a spus Emil Boc.

„Ori acea voce, din tot ce avem pe scena politică astăzi, e Crin Antonescu. Cu Argumente, cu demnitate, cu tratate europene și cu vocea românilor auzită! Noi, din nefericire, în cel de-al doilea mandat al domnului președinte Klaus Iohannis n-am mai avut o Românie reprezentată”, a adăugat primarul Clujului.

Kelemen Hunor: „Nu știu ce v-a apucat după aceea”

„Eu sunt într-o situație inedită, sunt în politică de ceva vreme, dar niciodată n-am făcut campanie alături de PSD și PNL. Au mai încercat anul trecut, PSD cu PNL, și rezultatele au fost bune, dar nu știu ce v-a apucat după aceea. Nu pot să-mi explic. Argumente raționale nu există. Și, uite, acuma trebuie să încercăm în trei”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR, în deschiderea discursului său.

Kelemen Hunor: România, în sensul giratoriu al istoriei

„Vom reuși pentru că acolo unde voi nu vă înțelegeți venim și vă ajutăm. Asta e situația, lucrurile sunt simple (…) Să vorbi și despre lucruri mai serioase. România se află în sensul giratoriu al istoriei și există câteva ieșiri, dar nu toate ieșirile sunt bune. O ieșire ar fi, scrie pe tăbliță: Simion – asta ne duce în haos. (…) Cu George Simion președinte vom aluneca spre Est, vom aluneca într-o zonă de unde niciodată n-a venit nici libertate, n-a venit nici bunăstare și n-a venit nici securitate – adică, Securitatate da, dar din aceea de care nu avem nevoie. O altă ieșire, pe indicator scrie: Nicușor Dan. România nu are nevoie de un președinte care a blocat capitala. Trebuie să spunem și acest lucru. O altă ieșire ar fi Victor Ponta. Oameni buni, Victor Ponta e un băiat deștept, dar niciodată nu reușește să spună adevărul. De aceea singura ieșire care ne duce și ne ține pe un drum corect este acea ieșire care arată spre Vest și pe tăbliță scrie: Crin Antonescu”, a susținut Kelemen Hunor.

Crin Antonescu: „Stabilitatea nu înseamnă stagnare”

„Programul meu, viziunea mea prezidențială pentru următorii cinci ani, acceptată și susținută de coaliția majoritară astăzi, nu este un program al stagnării, ci un program al schimbării. Stabilitatea nu înseamnă stagnare. Stabilitatea nu înseamnă îngheț. Stabilitatea înseamnă o condiție pentru ca schimbările cu adevărat necesare să fie făcute. Este foarte adevărat că noi avem astăzi, slavă Domnului, zic eu, o coaliție majoritară care-i formată din partidele care au guvernat România, pe rând sau împreună, vreme de 35 de ani, iar toți cei care sunt gata să câștige un profit electoral din critica demagogică sau justificată a acestor partide nu pot răspunde la întrebarea: dacă nu aceștia, dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Este evident cine: domnul Simion, doamne Șoșoacă, doamna Gavrilă. Punct. Alternativă nu avem. Au vorbit alegătorii României”, a susținut Crin Antonescu.

Crin Antonescu: Partidele au multe datorii

„Da, partidele, care guvernează azi România, au multe datorii la români, la electoratul român, la proprii lor votanți, o spun nu de la distanță. Nu pentru că am fost deoparte zece ani. O spun perfect solidar cu ei, ca unul care în timpul activității mele politice am făcut aceleași greșeli pe care le-au făcut și ei în vremea din urmă și am făcut parte și din lucrurile bune pe care le-au făcut. Orice judecată politică nu se poate limita la a exprima o frustrare, nu se poate limita la a expedia într-un cuvânt sau o frază, oricât de meșteșugite, oricât de percutante ceea ce nu ne convine. O judecată politică trebuie să dea întotdeauna alternativă”, a mai spus Antonescu.

„Elita politică a României a rămas în urma celorlalte elite”

„Sunt gata să admit, solidar cu cei din clasa politică, faptul că elita politică a României a rămas în urma celorlalte elite românești. Asta se vede cu ochiul liber. Asta trebuie să accepte politicienii români, asta trebuie să acceptăm toți și să înțelegem că șansa noastră este să recuplăm ceea ce în foarte multe domenii din România s-a făcut cu rolul pe care clasa politică ar trebui să-l aibă în fruntea, în fața acestei evoluții, acestui mers al României către mai multă libertate, către mai multă prosperitate, către mai multă civilizație”, a mai spus Crin Antonescu.

La eveniment, pe lângă primarii de orașe și comune din județul Mureș, au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri sau din mediul academic, membri ai unui dintre cele trei partide sau simpatizanți.