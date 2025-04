Pe ce campionate de fotbal se pariaza cel mai des din Romania

Romanii iubesc fotbalul, iar acest lucru poate fi observat din numeroase aspecte! In primul rand, asistenta de pe stadioane este intr-o continua crestere in ultimii ani. Mai mult decat atat, audientele de la TV ne demonstreaza, inca o data, ca fotbalul este de departe cel mai popular sport in Romania.

Iubirea romanilor fata de fotbal poate fi observata si in domeniul pariurilor sportive.

Competitiile de fotbal sunt preferatele romanilor atunci cand vine vorba despre pariuri sportive, motiv pentru care ne-am propus sa descoperim care sunt campionatele de fotbal pe care se pariaza cel mai des in Romania.

Daca si tu te-ai intrebat asta, cel mai probabil ca vei fi fericit sa descoperi informatiile pe care le cauti. Iata care sunt campionatele preferate de romani pentru pariuri:

1. SuperLiga Romaniei

Ca SuperLiga Romaniei este de departe cel mai apreciat campionat de fotbal printre pariorii romani nu ar trebui sa ne mire prea mult.

Inainte de toate, suntem romani, asa ca fotbalul din tara noastra este pe primul plan!

Desigur, nu avem cel mai spectaculos campionat de fotbal si totodata campionatul nostru prezinta destul de multe incertitudini, motiv pentru care adesea nu stii pe ce sa pariezi.

Sunt si o multime de rezultate neasteptate care se produc adesea, asa ca exista toate motivele pentru a nu paria pe competitia interna. Cu toate acestea, nu se intampla asta!

Este campionatul pe care pariorii romani il cunosc cel mai bine, sunt la curent cu toate stirile, cu forma de moment a echipelor si a jucatorilor, cu conditiile meteo, dar si cu alte detalii relevante pentru pariuri.

Mai mult decat atat, adesea pariaza cu sufletul pe echipele pe care le sustin, chiar daca nu este o idee smart, asa ca popularitatea este mai mult decat explicata!

2. Premier League

Asa cum spuneam, SuperLiga nu este cel mai spectaculos campionat de fotbal, dar asta nu inseamna ca romanii nu iubesc fotbalul frumos. Si ce tara ofera un fotbal mai frumos, daca nu Anglia?

Nu numai ca este o competitie urmarita in Romania, majoritatea romanilor avand o echipa preferata din Anglia, dar totodata partidele din aceasta tara sunt adesea preferate de catre cei care joaca la pariuri sportive.

Meciurile din Premier League ne ofera adesea foarte multe goluri, rareori echipele favorite se incurca si totodata arbitrajul din aceasta competitie este mai liber, asa ca nu exista la fel de multe intreruperi precum la noi.

Cu alte cuvinte, sunt toate conditiile necesare pentru spectacol, iar de aceea Premier League reprezinta un campionat pe care orice parior roman isi doreste sa mizeze.

3. LaLiga

Un alt campionat iubit de catre pariorii romani este LaLiga, competitia care ne ofera atat de spectaculosul derby dintre Real Madris si Barcelona.

Cine nu isi doreste sa isi incerce inspiratia pe o partida de la care nu stii niciodata la ce sa te astepti?

Fotbalul din LaLiga are o frumusete aparte, fiind trait cu foarte multa pasiune, iar de aceea multe case de pariuri il transmit in direct online.

De asemenea, spaniolii practica, la randul lor, un fotbal bazat pe spectacol, asa ca numarul de goluri marcate nu dezamageste niciodata.

Desigur, si in LaLiga au loc nenumarate surprize, cand echipele mai slab cotate dau totul pe teren pentru a obtine victoria, asa ca pariorii cu o intuitie buna isi incearca adesea norocul pe meciurile din aceasta competitie.

Serie A

Ce poate fi mai interesant decat un derby din Serie A? Indiferent ca este vorba despre Juventus vs Napoli, ori despre Inter vs AC Milan, fotbalul din Italia ne ofera toate motivele pentru a-l urmari ori de cate ori are loc un meci de fotbal!

Inainte de toate, Serie A gazduieste o multime de echipe de traditie care, desi nu lupta pentru primul loc, produc un fotbal frumos. Poate fi vorba despre Lazio, Fiorentina, Udinese sau chiar Lecce!

Fiecare dintre aceste echipe are o baza bogata de fani, iar spectacolul din tribune se ridica adesea la nivelul spectacolului de pe teren.

Date fiind aceste conditii, nu ar trebui sa ne mire deloc faptul ca romanii obisnuiesc sa parieze adesea pe meciurile din Serie A, aceasta fiind o alta competitie aflata in topul preferintelor jucatorilor romani.

Bundesliga

In fotbal, golurile reprezinta principala atractie! Ce iubitor de fotbal nu isi doreste sa vizioneze doar partide in care se marcheaza mult?

De asemenea, numarul de goluri marcate intr-un campionat este un aspect relevant si pentru pariorii romani.

Faptul ca acestia obisnuiesc sa mizeze pe fotbalul din Bundesliga nu ar trebui sa ne mire deloc!

Multe dintre echipele din Germania nu obisnuiesc sa se apere, folosind principiul „cea mai buna aparare este atacul”, motiv pentru care meciurile de fotbal din aceasta competitie au o medie de goluri foarte atractiva.

Sunt suficiente argumente pentru a include Bundesliga in topul competitiilor preferate de pariorii romani, fara indoiala!

Ligue 1

In final, trebuie sa aducem in discutie si Ligue 1, aceasta fiind o competitie preferata mai ales de catre romanii care pariaza pe numarul de cartonase.

Se marcheaza destul de mult si in meciurile de fotbal din Franta, asa ca popularitatea acestei competitii nu este deloc intamplatoare.

Concluzia nu poate fi alta decat aceea ca gusturile pariorilor romani in materie de fotbal sunt foarte bune, avand in vedere doar competitiile sportive care ofera spectacol si fotbal frumos!