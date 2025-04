REMACHIL Târgu Mureș – cea mai modernă tehnologie pentru reparația chiulaselor și a motoarelor cu ardere internă

Compania REMACHIL, cu sediul în Târgu Mureș, se impune ca un actor de referință pe piața națională în domeniul reparațiilor de chiulase și motoare cu ardere internă. Cu o experiență solidă și prin utilizarea echipamentelor de ultimă generație, REMACHIL oferă servicii de calitate superioară, caracterizate prin precizie, durabilitate și eficiență. Fiecare intervenție este realizată cu rigurozitate tehnică, ceea ce se traduce printr-o fiabilitate crescută pentru clienți și performanțe optime pentru motoarele recondiționate. REMACHIL nu doar repară componente, ci oferă soluții complete și durabile, devenind astfel un partener de încredere pentru service-uri, dealeri auto și proprietari de utilaje din întreaga țară.

Compania REMACHIL S.R.L. este prezentă pe piața auto din România începând cu anul 2004, având ca domeniu principal de activitate recondiționarea chiulaselor, alezarea-honuirea blocurilor motor, rectificarea arborilor cotiți, urmate de prelucrări prin așchiere și comercializarea pieselor pentru motoarele cu ardere internă în 2 timpi și 4 timpi, ale motocicletelor, autovehiculelor, camioanelor și utilajelor agricole.

În anul 2011, se număra printre primele companii din Europa care au implementat cea mai precisă, modernă și ergonomică tehnologie de alezare a scaunului și ghidului de supapă, având ca efecte creșterea productivității și eliminarea eventualelor erori care puteau fi produse de către factorul uman.

În continuare, s-a pus accent pe elaborarea unei strategii în care ținta principală a fost – și rămâne – mecanizarea și automatizarea tuturor operațiilor ce fac parte din cadrul reparațiilor chiulaselor și a motoarelor, în vederea creșterii calității și diminuării timpilor de execuție.

Anul 2025 reprezintă un alt moment de referință în activitatea companiei:

„Anul acesta am introdus în linia de producție noi utilaje care ne ajută să oferim produse și servicii de o și mai bună calitate. Datorită achiziționării unei game largi de mașini-unelte moderne, majoritatea operate cu comandă numerică, am reușit să implementăm cea mai precisă, puternică și modernă tehnologie pentru reparația chiulaselor și a motoarelor, fiind atelierul cu rangul tehnologic cel mai înalt din România.”,

susține Lucian Marian, manager general REMACHIL.

Antreprenorul mureșean motivează aceste investiții și scoate în evidență avantajele:

„Repararea chiulaselor la un nivel calitativ superior, cu ajutorul unei tehnologii de ultimă generație, nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru performanța și fiabilitatea motoarelor moderne. O astfel de abordare asigură o etanșare perfectă, durabilitate crescută a componentelor și eliminarea riscurilor generate de erorile umane. În plus, reduce semnificativ timpii de staționare ai vehiculului și costurile ulterioare cu reparațiile, oferind clienților un plus de siguranță, eficiență și încredere în fiecare kilometru parcurs.”

Lucian Marian mai spune că viziunea companiei este să mențină și să consolideze poziția de lider pe piața de mecanică de precizie, cu accent pe remanufacturarea chiulaselor, a motoarelor cu ardere internă și a subansamblelor din cadrul acestora, comercializarea pieselor din cadrul motorului cu ardere internă și fabricarea anumitor componente:

„Eforturile pentru a realiza viziunea companiei se concentrează pe standardul de calitate pe care îl oferim fiecărui client în parte.”

Noi obiective

„Ținta principală a companiei REMACHIL este construirea și extinderea către Europa vestică a relațiilor puternice cu partenerii noștri, născuți din rândul clienților a căror încredere am reușit să o câștigăm. În B2B, am dovedit o cadență remarcabilă pentru România în a livra constant același standard de calitate. Având abilitatea de a oferi în permanență servicii de calitate, alături de anii de experiență reflectați în reputația națională, vă garantăm că suntem alegerea ideală dacă puneți preț pe calitate, stabilitate și fiabilitate.”

– Lucian Marian

Servicii oferite

Pentru că REMACHIL S.R.L. are o politică de colaborare B2B foarte flexibilă, gândită pentru termene medii-lungi, având ca filozofie generală conceptul de win-win, compania a reușit să diversifice serviciile oferite. Așadar, pentru toate componentele motorului cu ardere internă, REMACHIL reușește să realizeze procesul de recondiționare cu ajutorul celei mai moderne tehnologii.

Serviciile sunt următoarele:

• Reparația chiulaselor

• Alezarea și honuirea blocurilor motoare

• Rectificarea arborilor cotiți

• Reparația pompelor de ulei pentru gama VAG

• Curățarea filtrelor de particule și a catalizatoarelor, inclusiv pentru gama agro și camioane EURO 6+