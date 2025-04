Eveniment aniversar. Șapte ani de UMFST Târgu Mureș. „Suntem sub aceeași cupolă, dar asta nu este suficient”

Sala Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a găzduit vineri, 25 aprilie, un eveniment menit să marcheze împlinirea a șapte ani de la fuziunea Universității de Medicină și Farmacie cu Universitatea „Petru Maior”. Protagoniștii evenimentului aniversar au fost Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, Călin Enăchescu, fost rector al UPM, Cornel Sigmirean, fost președinte al Senatului UPM și Vasile Boloș, fost rector al UPM.

Azamfirei: Viitorul educației superioare nu mai avea răbdare cu fragmentarea

„Au trecut șapte ani, nu șapte zile, nu șapte luni. Șapte ani de la momentul în care două universități cu istorii, cu identități, cu tradiții proprii și cu orgolii proprii au decis să renunțe la ale lor pentru a construi ceva al nostru. (…) Totul a pornit de la o idee, una simplă, dar îndrăzneață, aceea că viitorul educației superioare nu mai are răbdare cu fragmentarea, cu dublicarea, cu paralelismul inutil. A fost nevoie de o viziune care să vadă dincolo de zidurile proprii și să înțeleagă că puterea vine din unire”, a spus Leonard Azamfirei, rectorul UMFST G.E. Palade, în deschiderea discursului său.

„Unificarea a însemnat mers pe teren necălcat. Nu aveam un precedent, nici o garanție, dar am pășit împreună, nu o dată, ci de multe ori. Fiecare comisie care s-a într-unit la vremea respectivă, fiecare document, fiecare ședință comună – toate au fost exerciții de pionierat, cu întrebări, cu ezitări, cu temeri, dar și cu decizii ferme. Cu un Senat, la UMF, curajos, condus pe atunci de profesorul Constantin Copotoiu. Mai exact, cu o parte din acel Senat, care a fost curajoasă. Am învățat că uneori trebuie să ai curajul să faci ce nu s-a mai făcut și să nu aștepți aplauze”, a continuat Leonard Azamfirei.

Enăchescu: „Primii pași s-au făcut, de fapt, în anii 2012”

„Primii pași s-au făcut, de fapt, în anii 2012. (…) În 2012, am fost aleși rectori și cred că a fost inițiativa domnului Azamfirei să ne întâlnim, să ne cunoaștem și să discutăm. Ne-am întâlnit, ne-am prezentat și una din primele fraze pe care le-a rostit domnul rector: vreau să-ți spune de-acuma că nu există în momentul de față interes pentru unirea celor două universități. Ei, sigur că e un fel de zicală: never say never, pentru că n-au trecut doi ani de zile și în acești doi ani, ne-am dat seama că, de fapt, există interes și din partea UMF-ului și din partea Universității „Petru Maior” și am construit Consorțiul Universitar Mureș. (…) Consorțiul a fost o premiză, dar din punct de vedere legal nu rezolva problemele propriu-zise ale colaborării dintre universități”, a relatat Călin Enăchescu, fostul rector al Universității „Petru Maior”.

„Acuma, suntem sub aceeași cupolă, dar asta nu este suficient”

„Nu a fost ușor, nici pentru noi. Procesul încă continuă. De ce zic că încă continuă? Pentru că n-am epuizat toate resursele posibile ale realizării acestei sinergii între cele două colective. Acuma, suntem sub aceeași cupolă, dar asta nu este suficient. Reunirea cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților sub o cupolă nu garantează eficiența acestui proces, este nevoie de crearea unei sinergii la nivelul colectivelor de cercetare. Să permitem studenților să-și atragă cursuri în celelalte domenii, cum este sistemul american, de exemplu. Sigur, în măsura în care nu încălcăm normativele”, a mai spus Călin Enăchescu.

Sigmirean: „Am fost una dintre cele mai curtate universități”

„Ideea unificării și creării unor mari centre universitare a apărut prin 2004. (…) Atunci ideea consorțiilor universitare era un laitmotiv, se căutau modele în alte state, dar fără să se concretizeze ceva. Recunosc însă că lucrurile au căpătat o altă turnură în anii 2012-2014, pentru că toate întâlnirile de până atunci rămâneau simple întâlniri colocviale sau colegiale”, a spus Cornel Sigmirean, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureș. În 2018, profesorul și istoricul Cornel Sigmirean era președintele Senatului UPM.

„Mai ales în condițiile în care problemele financiare devin tot mai apăsătoare, când concurența devine tot mai mare la nivel universitar, ideea unificării capătă consistență. Vă mărturisesc că am fost una dintre cele mai curtate universități”, a adăugat Cornel Sigmirean. Fostul președinte al Senatului Universității „Petru Maior” a povestit că au existat tatonări și discuții cu Universitatea Babeș-Bolyai și cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

„Era un proiect legat de unificarea universităților din spațiul transilvan. La un moment dat, s-a semnat și un parteneriat între noi și Universitatea Babeș-Bolyai, dar trebuie să recunosc, acum, în acest moment aniversar că lucrurile cele mai consistente s-au întâmplat acolo unde s-a și concretizat unificarea – la nivelul celor două universități din Târgu Mureș. Exista, cu adevărat, și o majoritate care pleda în Senat și în comunitatea academică pentru a crea o mare universitate în Târgu Mureș”, a mai povestit Cornel Sigmirean, în cadrul discursului.

„Când s-a realizat fuziunea celor două universități – unirea, acesta mi se pare termenul cel mai apropiat, primul lucru la care m-am gândit a fost: cum se vor armoniza cele două culturi instituționale. (…) Mă bucură faptul că s-a materializat și că s-a materializat într-o formă atât de frumoasă și de succes, cel puțin eu așa simt. Consider că viitorul, prin multe proiecte pe care le-am văzut menționate în mass-media și care dau senzația unei instituții cu o dinamică de dezvoltare foarte accentuată și cu o viziune spre ceea ce urmează”, a transmis Vasile Boloș, fost rector al Universității „Petru Maior” în perioada 1990-2004.

Fuziunea UMF cu UMP, votată în 18 aprilie 2018

Proiectul de fuziune a UMF-ului cu „Petru Maior”, prin absorbție, a fost votat în senatele celor două universități în 18 aprilie 2018. „30 dintre cei 31 de membri prezenți ai Senatului UPM au votat pentru, un singur vot fiind împotrivă”, e precizat într-un articol publicat în ediția print a Zi de Zi din 19 aprilie 2018. „A fost un vot covârșitor în această direcție, 36 voturi pentru și 3 abțineri, dar la vot nu au participat colegii de la linia maghiară, dintr-un motiv care mie îmi este mai greu de înțeles, întrucât a fost, în mod explicit, prevăzută în hotărârea de Senat păstrarea caracterului multicultural al universității în formula nou apărută”, declarase prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF, pentru Ligia Voro, autoarea articolului citat.

Ulterior, printr-o Hotărâre de Guvern din septembrie 2018, fuziunea a fost aprobată și la nivel guvernamental, noua denumire a instituției de învățământ superior fiind Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureș, pentru ca apoi să fie adoptat, în denumire, și numele laureatului Nobel (1974) George Emil Palade, biolog, medic și om de știință american, născut în Iași, în noiembrie 1912.