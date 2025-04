Telemedicina viitorului, dezvoltată la Spitalul ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Managerul Spitalului Clinic Universitar ”George Emil Palade” Târgu Mureș, Dr. Alexandra Iutis (foto), a anunțat joi, 24 aprilie, cu prilejul participării la emisiunea ”Made in UMFST”, că lucrările la primul smart hospital din România sunt ”conform calendarului”, respectiv că acestea vor fi finalizate, cel mai probabil, ”spre sfârșitul anului”.

Spitalul Clinic Universitar ”George Emil Palade” Târgu Mureș este construit din inițiativa principalei universități din județul Mureș, UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, pe o locație aflată la confluența localităților Târgu Mureș și Livezeni.

”Construim. Ritmul de construcție este conform calendarului. Cred că spre sfârșitul anului construcția va fi gata, după care va începe greul, mutarea, amenajarea”, a informat Dr. Alexandra Iutis, manager al Spitalului ”George Emil Palade” din luna februarie a acestui an.

Spital smart, pacienți abordați holistic

Proiectul inițiat și dezvoltat de UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș este considerat ca fiind ”vizionar” și ”etalon” în ceea ce privește excelența medicală din România.

”În primul rând, va fi primul spital proprietatea unei universități de Medicină și Farmacie din România. Este unicat. Și în al doilea rând, evident, ne dorim să fie primul spital smart și complet digitalizat din țară, care se ofere întregii populații din zona noastră de interes, regional, dar și național, evident, dacă este cazul, servicii de sănătate de cea mai înaltă calitate, în siguranță, și un mediu de lucru absolut special pentru toți profesioniștii din domeniul sanitar”, a punctat Dr. Alexandra Iutis.

Viitorul spital universitar va implementa o filozofie de abordare holistică a pacienților și va avea, de asemenea, și o componentă importantă educațională.

”Spitalul nu va fi foarte mare, va avea în jur de 180 paturi, vor fi secții compartimente, evident, se vor axa serviciile pe o gamă suficient de variată, dar și suficient de bine corelată, astfel încât toate specialitățile medicale să poată funcționa foarte bine între ele, pentru că ne dorim foarte mult să avem o abordare integrată a pacienților, o abordare, dacă vreți holistică, să vedem pacientul ca pe un întreg. Nu va avea structură de primiri urgențe, pentru că există în Târgu Mureș deja aceste servicii și nu avea niciun sens să facem acest lucru, dar pe lângă aceste servicii el va avea și componentă educațională, pentru că, finalmente, Universitatea din Târgu Mureș a dorit să construiască acest spital, pentru ca el să poată să le permită studenților săi, rezidenților și doctoranzilor să aibă un contact direct cu pacienții într-un mediu în care să răspundă tuturor nevoilor lor”, a detaliat invitata emisiunii realizată de către Teodora Mîndru.

Tehnologii de ultimă generație

Referindu-se la tehnologiile de vârf care vor fi utilizate în Spitalul Clinic Universitar ”George Emil Palade”, Dr. Alexandra Iutis a menționat că acestea își propun să ofere pacienților ”experiența din spitalele private, dar într-un spital public”.

”La capitolul tehnologii, evident că demersul de a-l face smart și complet digitalizat va impune introducerea multor lucruri noi pentru România, poate unele dintre ele și pentru sud-estul Europei. Ele vor fi introduse nu doar ca să fie bifate că sunt și am adus ceva nou pe piață, ci vor veni în sprijinul serviciilor medicale pe care le vom acorda și în sprijinul pacienților și a familiilor acestora în cadrul interacțiunii cu spitalul, de la prima interacțiune. Sperăm să avem un site mai prietenos decât alte site-uri, să avem o modalitate de comunicare mai eficientă cu ei decât se face în acest moment în rețeaua de spitale publice din România, pentru că trebuie precizat că acesta este un spital public și atunci elementul nostru de comparație, evident, este ceea ce se întâmplă în alte spitale publice. Dorim să le oferim pacienților experiența din spitalele private, dar într-un spital public”, a subliniat invitata emisiunii ”Made in UMFST”.

”Toate echipamentele care sunt acum de ultimă generație au o componentă fantastică de digitalizare, de inteligență artificială. Unele sunt la început, altele sunt în dezvoltare, dar toate acestea vor trebui integrate”, a adăugat managerul Spitalului Clinic Universitar ”George Emil Palade”.

Servicii viitoare de telemedicină

În cadrul aceleiași emisiuni, Dr. Alexandra Iutis a anunțat că viitoarea unitate sanitară va dezvolta, în premieră pentru spitalele publice din România, servicii de telemedicină.

”Unul dintre proiectele care îmi sunt mie foarte dragi va fi cel de dezvoltare a telemedicinei cu toate componentele ei, teleconsultație, telemonitorizare, toate aspectele care sunt incluse în acest concept de telemedicină vor fi dezvoltate. S-a semnat un parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin care ne-am asumat că la Târgu Mureș, în acest spital, cu sprijinul Universității și Autorității pentru Digitalizarea României, vom dezvolta acest concept de telemedicină. Va fi pionierat, va fi un proiect pilot. Vom încerca să-l rafinăm și să-l adaptăm realității din România, pentru ca după aceea sperăm noi să-l putem dezvolta la nivel național. Avem o reală problemă din punctul acesta de vedere, o lipsă fantastică de servicii medicale în tot felul de zone izolate din România. Din păcate, nici personal medical specializat pentru medicina primară, de exemplu, medicina de familie, nu sunt suficienți medici de familie și sunt pacienți care nu beneficiază de aceste tipuri de servicii, astfel încât toți pacienții cu afecțiuni cronice, de exemplu, vor putea fi monitorizați mult mai bine de la distanță, vom putea preveni situații acute, cred că se va diminua foarte mult aglomerarea din serviciile de urgență, pentru că pacienții nu vor mai veni pentru orice problemă aduși cu ambulanța sau cu mașinile personale sau în fine numai în urgență, ei vor putea avea acces la servicii medicale, la consultații, până la un anumit punct, evident, de la distanță, ceea ce cred că va fi de un real ajutor”, a arătat Dr. Alexandra Iutis.

Parteneriate importante



Recent, reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș și cei ai companiei Microsoft România au încheiat un Memorandum de Înțelegere cu scopul dezvoltării conceptului de spital inteligent care funcționează în primul rând în beneficiul pacienților.

”Microsoft are deja o colaborare cu Universitatea pe partea de educație, dar vom extinde această colaborare și pe zona de sănătate. Scopul acestui Memorandum semnat cu Microsoft este ca împreună să dezvoltăm niște soluții software care să fie dedicate îmbunătățirii vieții pacienților și, așa cum am mai spus, la crearea unui mediu de lucru pentru profesioniștii din sănătate mult mai bun față de ceea ce avem acum. Toate aceste soluții de software, unele nu sunt inovatoare, unele sunt folosite deja cu succes în alte spitale smart, inteligente din lume. Microsoft are această experiență și această capacitate de a integra multe alte soluții și din tot ceea ce vom testa, din tot ceea ce vom pilota, vom vedea în final ceea care se potrivește nu neapărat doar acestui spital, pentru că el face parte dintr-un sistem integrat de sănătate național și atunci noi putem să ne raportăm, evident, la o scară potrivită, putem să ne raportăm și la nevoile sistemului de sănătate din România. Și cred că, bazându-ne pe dovezi, că de fapt la acesta se reduce totuși, asta încercăm să facem, pilotăm, testăm, adaptăm. Medicina bazată pe dovezi, asta ne dorim să facem, ne va permite să ieșim în față și să spunem: asta funcționează, asta a adus beneficii pacienților, am testat în timp și s-a întâmplat asta, asta. Vom putea să calibrăm și să exportăm, să zicem, în regiune și pe plan național, niște soluții funcționale, toate gândite evident pentru pacienți, pentru că ei rămân totuși centrul preocupărilor noastre, oricât de importantă ar fi componenta educațională, academică, de cercetare”, a explicat Dr. Alexandra Iutis.

Alături de parteneriatul cu Microsoft România, principala universitate mureșeană a încheiat un parteneriat, în luna martie 2025, și cu Korea University Guro Hospital din Coreea de Sud, cu scopul de a dezvolta servicii medicale de performanță pentru viitorii pacienți ai Spitalului Clinic Universitar ”George Emil Palade”.

”Acolo tehnologia a fost implementată, mă refer la tehnologia nouă sau care este mai nouă pentru Europa, de exemplu. Acolo ei au început să o implementeze puțin mai devreme și atunci expertiza pe care ei au dobândit-o de la momentul inițierii acestei implementări și până acum, nu ne poate fi decât de ajutor. Adică învățăm din ceea ce au reușit ei să facă, luăm lucrurile bune, lucrurilor care se și potrivesc, evident, contextului în care ne desfășurăm activitatea și, evident, putem să venim și cu lucruri noi”, a precizat Dr. Alexandra Iutis.

Arina TOTH