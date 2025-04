VIDEO: ”Zona Albastră”, proiect pentru seniorii din Râciu

Primarul comunei Râciu, Ciprian Belean, a anunțat recent, cu prilejul unei participări la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, înființarea Asociației Zona Albastră Râciu, organizație care își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții seniorilor din localitatea care are în componență satele Căciulata, Coasta Mare, Cotorinau, Curețe, Hagău, Leniș, Nima Râciului, Obârșie, Pârâul Crucii, Râciu, Sânmărtinu de Câmpie, Ulieș, Valea Sânmărtinului, Valea Seacă și Valea Ulieșului.

Zonă cu mulți centenari

Invitatul emisiunii realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, a dezvăluit că ideea înființării asociației a venit după un studiu care a reliefat faptul că în Râciu viețuiesc un număr de centenari peste media națională.

”În urma unui studiu făcut de Matei Robert, un prieten de-al nostru, de la Reghin, am aflat și noi că localitatea Râciu se află fruntașă printre zonele din județul Mureș unde au fost mulți centenari, adică oameni care au trăit peste 100 de ani. Și se pare că și Râciu este o zonă prielnică pentru a trăi mai mult. În special zonele Nima Râciului și Coasta Mare, unde am avut centenari, chiar și eu am fost la două zile de naștere, a unui domn de la Nima Râciului care a trecut de 100 de ani și o doamnă Logigan de la Coasta Mare, am fost la ziua dânsei, la 103 ani. Și mai sunt exemple, chiar bunica muzicianului Toni Poptămaș, care este de la noi, și a avut o vârstă onorabilă. Și atunci… Văzând acest lucru, se pare că ne încadrăm ca și zona albastră. Este o chestie mai puțin cunoscută pe care noi însă am aflat-o, am și studiat despre aceste zone albastre din toată lumea, sunt și documentare pe această temă”, a afirmat Ciprian Belean.

Viitor Centru de fizioterapie și kinetoterapie

Noua asociație își propune să administreze și un Centru de fizioterapie și kinetoterapie unde pacienții vor fi în general persoanele de vârsta a treia din zona comunei Râciu.

”Pregătim acum un Centru de fizioterapie și kinetoterapie care practic le îmbunătățește viața oamenilor, în special a celor mai în vârstă, pentru că și noi, ca majoritatea comunelor, avem populație îmbătrânită și atunci încercăm pe partea aceasta medicală să le oferim toate beneficiile pe care le-ar avea în oraș, sau practic să nu se mai deplaseze din comună în oraș unde ar trebui să cheltuiască mult mai mult timp”, a mai spus invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Arina TOTH

