Centrul Social Med Târgu Mureș, premiat la evenimentul ”Proud To Be Romanian – The Artists of Health”

În acest weekend, Centrul Social Med Târgu Mureș a primit un premiu în cadrul unui eveniment dedicat excelenței românești, intitulat ”Proud to be Romanian – 10 ani – The Artists of Health.”

”Nu este nevoie de un eveniment special pentru a te simți mândru că ești român. Însă atunci când există un moment atât de autentic și valoros precum Proud To Be Romanian, simți cu adevărat greutatea și frumusețea apartenenței. Găzduit într-un loc emblematic, Castelul Bánffy de la Răscruci, el însuși un simbol al excelenței, evenimentul a celebrat profesioniștii și organizațiile care schimbă lumea în fiecare zi prin pasiunea și munca lor. Social Med, centru pentru tratarea adicțiilor, a fost onorat să fie parte din această poveste și să fie recunoscut pentru contribuția sa în domeniul sănătății mintale și al recuperării. Premiul primit ne încurajează să mergem mai departe cu aceeași determinare, profesionalism și responsabilitate. La mulți ani, Proud To Be Romanian! Mulțumim pentru inspirație și pentru ocazia de a celebra excelența alături de oameni și organizații remarcabile!”, a transmis echipa Centrului Social Med Târgu Mureș.

Primul Centru Comunitate Terapeutică din România, Social Med din Târgu Mureș, și-a deschis oficial porțile în luna ianuarie 2024, fiind un centru rezidențial care urmărește tratarea adicțiilor și a comorbidităților acestora, printr-o abordare multidisciplinară, inspirată din tehnicile terapeutice occidentale.

Centrul Social Med funcționează într-un imobil aflat pe strada Posada nr. 35 din Târgu Mureș și combină expertiza unui personal de înalt calibru medical, cu metode medicamentoase avansate, dar și cu alte leacuri trebuincioase dezlegării de viciu: răbdare, compasiune, empatie, transpuse în terapii cognitive și comportamentale, particularizate pe patologia fiecărui beneficiar în parte.

(Redacția)