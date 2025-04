FOTOREPORTAJ: Mobilizare pe șantierul Autostrăzii Unirii, lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului

Pe marginea drumului european E60 din zona comunei Acățari se observă mobilizarea utilajelor constructorului lotului Târgu Mureș – Miercurea Nirajului al Autostrăzii Unirii (A8). Am mers până în zonă să fac câteva fotografii. Unul dintre muncitori mi-a spus că de la începutul lunii aprilie se „lucrează la foc continuu”. Pe partea stângă, mergând spre Târgu Mureș, se amenajează un depozit de pâmânt. Pe partea opusă, sunt amplasate stații de asfalt, de betoane, zona de clădiri/birouri și alte materiale care vor fi folosite la construcția autostrăzii.

Am pe drumul de unde veneau camioanele, gândindu-mă că poate găsesc pe cineva, un reprezentant al constructorului, compania turcă Nurol, să-mi ofere mai multe informații. Am ajuns în zona de birouri, construcții modulare, unde am schimbat câteva cuvinte cu domnul Berker Erdal, Technical Office Manager. Acesta mi-a spus că mobilizarea pe șantier e una exemplară și că în această perioadă așteaptă ordinul de începere a lucrărilor. Apoi, am vorbit cu Marius Pop, șef șantier, departamentul structuri.

„Sperăm ca în săptămânile următoare să avem ordinul de începere”

„În momentul de față ne aflăm pe traseul Autostrăzii Târgu Mureș – Târgu Neamț, secțiunea 1: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura cu Autostrada A3. E un proiect de anvergură. Noi, acum, ne aflăm în etapă de organizare de șantier care cuprinde două stații de betoane, două stații de asfalt, o stație de BSC (balast stabilizat). Se lucrează la aprovizionarea cu materiale: balast, prefabricate, carcase, piloți și depozitele de agregate”, mi-a spus șeful de șantier.

„De asemenea, se pregătesc platformele pentru forarea piloților la viitoarele structuri ale proiectului. Mobilizarea este foarte bună, lucrăm inclusiv la terasamente, la decopertări și curățarea stratului vegetal. Sperăm ca în săptămânile următoare să avem ordinul de începere să putem demara aceste lucrări”, a adăugat Marius Pop, șef șantier, departamentul structuri.

L-am întrebat ce sunt aceia „piloți”. Mi-a explicat că sunt „coloanele forate la structurile proiectului. Fundațiile podurilor, de exemplu, sunt de două tipuri: directe și indirecte. Pentru cele indirecte se folosesc piloții betonați. Practic se forează, se introduc carcasele (din fier/oțel beton n.r) și se betonează”.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi dat de CNAIR, după avizarea proiectului tehnic. Au existat probleme în etapa de proiectare, fiind depășit termenul de 6 luni. Reprezentanții Nurol, cu care am vorbit pe șantier, se așteaptă ca ordinul de începere să fie dat în prima parte a lunii mai.

Autorizație de construire, parțială, emisă în 11 aprilie

Potrivit economedia.ro/, autorizația de construire pentru segmentul Miercurea Nirajului – Târgu Mureş din Autostrada Unirii A8 a fost eliberată de Ministerul Transporturilor vineri, 11 aprilie. „Autorizația de construire a fost emisă momentan doar pentru terenuri și imobile care aparțin statului și se estimează că în luna mai va fi aplicată și pentru terenurile vizate de exproprieri, dar antreprenorul are front de lucru, conform informațiilor Economedia. Valoarea lucrărilor autorizate este de 820.194.160,00 lei fără TVA, deci circa o treime din totalul din contract de 2,46 miliarde de lei”, mai este precizat în articolul economedia.ro/.

Lucrările pentru lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura cu autostrada A3 se vor desfășura pe traseul Gheorge Doja (comuna), Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești și Miercurea Nirajului. Termenul de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2026. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 3,6 miliarde de lei, din care valoarea contribuției comunitare (fonduri PNRR) se ridică la 733,5 milioane de lei.

Contractul pentru lotul I PNRR Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (25 km), parte a secțiunii Târgu Mureș – Târgu Neamț a fost semnat în februarie 2024 cu Nurol pentru o valoare de 2,5 miliarde lei (n.r. finanțarea PNRR pentru autostrăzi este asigurată din împrumuturi), potrivit economedia.ro/.

Contractul prevede inclusiv construcția a 36 de poduri, pasaje și viaducte printre care un pasaj cu o lungime de 256 metri.

Odată finalizate lucrările, mai ales după realizarea legăturii cu Autostrada A3, târgumureșenii se pot aștepta ca o parte din traficul de tranzit să fie deviat pe acest traseu.