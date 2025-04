Medicul mureșean Horațiu Moldovan, noul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate!

Monitorul Oficial al României a publicat luni, 28 aprilie 2025, o Decizie a premierului României, Ion-Marcel Ciolacu, privind numirea medicului mureșean Horațiu Moldovan în funcția de membru al Consiliului de Administrație și președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Anterior acestei decizii, Conf. Dr. Horațiu Moldovan a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, din data de 8 decembrie 2023, iar funcția de președinte al CNAS era deținută de către Valeria Herdea, care a fost revocată din funcție de premierul României în aceeași zi de 28 aprilie 2025.

Noul președinte al CNAS beneficiază de sprijin politic din partea Partidului Național Liberal și a deținut de-a lungul anilor funcții precum șef laborator la Laboratorul de explorări funcționale din cadrul Spitalului Clinic Județean Urgență Târgu Mureș, conferențiar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș la disciplinele Medicina muncii, Radioprotecție și Toxicologie, precum și cea de secretar al Colegiul Medicilor din Județul Mureș.

Eficientizarea CNAS, principalul obiectiv

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Conf. Dr. Horațiu Moldovan a afirmat că principalul obiectiv pe care îl va urmări în noua funcție presupune eficientizarea activității CNAS.

”Este o mare responsabilitate funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, știu la ce să mă aștept pentru că am colaborat destul de aproape în perioada în care am fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, am avut proiecte în comun, am avut activități comune, iar prioritatea mandatului meu ca președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi eficientizarea. Când spun eficientizare, mă refer la două direcții: în primul rând, eficientizarea resurselor financiare; este unul dintre cele mai mari bugete ale vreunei instituții din România. Cealaltă direcție se referă la eficientizarea resurselor umane. Cunosc foarte mulți colegi din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am lucrat împreună, și abia aștept să îi cunosc și pe ceilalți. Sunt sigur, cunoscându-le valoarea, că vom face performanță împreună și acest mandat va fi unul de succes în slujba pacientului din România”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Interesul pacienților, prioritar

Noul președinte al CNAS a mai menționat că își propune să aibă o relație instituțională foarte bună cu toți profesioniștii implicați în furnizarea de servicii medicale, astfel încât să fie luate cele mai bune decizii în beneficiul pacienților.

”În alt registru, ca prioritate a mandatului meu ca președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate mă imaginez în mijlocul triunghiului format din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale și pacienți. Acest triunghi trebuie să funcționeze în toate direcțiile, trebuie să existe o colaborare foarte bună, voi avea întâlniri și cu reprezentanții asociațiilor pacienților și cu furnizorii serviciilor medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, din toate domeniile, cu reprezentanții furnizorilor, medici din ambulatoriile de specialitate, medicii de familie, medicii din spitale, conducerea spitalelor și mă voi asigura că toate doleanțele acestora vor fi auzite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și împreună vom lua cele mai bune decizii”, a subliniat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

(A.T.)