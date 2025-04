Mureș Half Marathon 2025 – Un record de participanți și emoții la superlativ în centrul Târgu Mureșului

Târgu Mureș a fost duminică, 27 aprilie, capitala alergării și a solidarității, găzduind cea de-a șaptea ediție a Mureș Half Marathon. Evenimentul a adunat un număr impresionant de participanți – 1.200 de adulți, 650 de copii și 50 de persoane în cadrul cursei destinate persoanelor cu dizabilități –, marcând astfel cea mai spectaculoasă creștere de până acum.

De la mic la mare, spiritul de competiție și bucuria mișcării s-au simțit la fiecare pas. Copiii, cu vârste între 4 și 18 ani, au alergat cu energie, unii dintre ei fiind deja legitimați la cluburi sportive. Adulții, inclusiv alergători de până la 70 de ani, și-au depășit limitele, iar cei mai mici dintre participanți au alergat alături de părinții lor.

Un traseu spectaculos, în inima orașului

Startul s-a dat din Piața Teatrului, langă stația de autobuz, iar traseul, cu o lungime de 5,2 kilometri, a străbătut puncte emblematice ale orașului: Mureș Mall, Catedrala Mare, Cetatea Medievală și bulevardele principale. Participanții de la proba de 5 kilometri și cei de la ștafetă au parcurs traseul o singură dată, cei de la 10 kilometri l-au parcurs de două ori, iar semimaratoniștii de patru ori. Copiii au avut un traseu special, de aproximativ 800-1.000 de metri, între Piața Teatrului și McDonald’s.

Pentru primele cinci locuri la fiecare probă s-au acordat premii în bani, iar ceilalți participanți au primit cadouri oferite de sponsorii evenimentului. Însă, dincolo de competiție, ediția din acest an a fost marcată de emoție pură, mai ales datorită cursei persoanelor cu dizabilități, unde au alergat adolescenți și copii cu sindrom Down, dar și 18 doamne curajoase de la Asociația Oameni Buni.

„Anul acesta a fost o ediție absolut superbă, deoarece am crescut foarte mult. Este ediția cu cei mai mulți concurenți. Anul trecut am avut 860 de adulți, iar anul acesta am avut 1.200 de adulți. Legat de cursa persoanelor cu dizabilități care a fost foarte emoționantă, am avut adolescenți și persoane cu Sindromul Down și copii de la Fundația Alpha Transilvană cu diferite afecțiuni. Am avut anul acesta 18 doamne la start, de la Asociația Oameni Buni, bolnave de cancer care au alergat pentru viață, la cursa de dizabilități de un kilometru, și care ne-au dat o lecție de viață și un mesaj extraordinar”, a declarat Laura Cioca, membru Mureș Runners și membru organizator al evenimentului, pentru cotidianul Zi de Zi Mureș.

Comunitate, solidaritate și impact economic

Pe lângă componenta sportivă, evenimentul a avut și un puternic caracter caritabil. Cinci asociații au fost prezente la eveniment, strângând fonduri pentru proiecte locale. De exemplu, organizația Salvați Copiii a derulat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea de incubatoare pentru maternități. Aproximativ 30% dintre participanți au venit din alte orașe și au ales să se cazeze în Târgu Mureș, contribuind astfel la dezvoltarea turismului și a economiei locale.

Un alt aspect notabil a fost popularitatea cursei de 5 kilometri, organizată pentru a doua oară în format individual. Peste 300 de persoane s-au înscris la această probă, mulți dintre ei descoperindu-și pasiunea pentru alergare chiar în ultimul an.

„Anul trecut a fost prima ediție în care am organizat cursa de 5 kilometri individual. Anula cesta la această probă au fost peste 300 de oameni care s-au înscris. Persoanele care s-au înscris la această probă sunt oameni care au început să alerge doar de anul trecut și până anul acesta. Au venit inclusiv persoane care la această ediție au alergat primii 5 kilometri din viața lor. Faptul că noi am reușit să insuflăm dragostea pentru alergat la acești oameni este ceea ce ne dorim cel mai mult”, a mai adăugat Laura Cioca.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: VW Mures Half Marathon