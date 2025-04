Mozaic realizat de profesoara care ajută copiii ucraineni să înveţe româneşte, donat Bibliotecii Judeţene Mureș

Un mozaic realizat de profesoara de educaţie timpurie Livia Buzilă, cea care s-a implicat voluntar în ajutarea copiilor refugiaţilor ucraineni să înveţe limba română, a fost donat, marţi, Bibliotecii Judeţene Mureş, ca un simbol al recunoştinţei, creativităţii şi iubirii pentru cultură şi educaţie.

„Consider că educaţia şi arta sunt cele mai de preţ daruri pe care le putem oferi unei comunităţi, iar acest mozaic vreau să fie un simbol al recunoştinţei, al creativităţii şi al iubirii pentru cultură şi educaţie şi sper să rămână cât mai mult timp în acest loc ca o mărturie a respectului faţă de carte, faţă de cunoaştere şi faţă de spiritul comunitar. Am lucrat aproximativ 125 de ore la el. Stilul pe care îl am nu este foarte dificil. Spre exemplu, acum învăţ mozaic bizantin cu o expertă care chiar este licenţiată în mozaic bizantin şi este foarte greu. Ceea ce fac eu încă nu este la nivel de artă (…) Am discutat cu doamnele de la bibliotecă – cu Monica Avram, cu Anca Mătieş Precup – legat de ideea mozaicului ce şi-ar dori să apară pe această lucrare. M-am bucurat că au fost deschise să primească acest dar şi împreună am lucrat la ideea mozaicului, cuvintele care să reprezinte valorile bibliotecii”, a declarat presei, marţi, profesoara Livia Buzilă.

Profesoara a spus că şi-a descoperit pasiunea pentru a realiza mozaicuri în anul 2022, că este un artist amator în domeniu, dar că deja are în vedere să participe cu o lucrare la Bienala de Mozaic din Ravena.

Mozaicul donat Bibliotecii Judeţene Mureş, care conţine însemnele instituţiei precum şi elemente de decor ale clădirii, are dimensiunea de 192×90 centimetri.

„Cu Livia Buzilă avem o relaţie aparte deoarece cu mult timp înainte să-şi descopere pasiunea pentru această artă a fost apropiată a bibliotecii. Aş aminti doar faptul că o parte din colaborarea cu Livia Buzilă a apărut în momentul în care primii refugiaţi ucraineni au venit la Târgu Mureş, ea ne-a ajutat să organizăm cursuri de învăţare a limbii române pentru ucraineni. În momentul în care şi-a descoperit pasiunea pentru mozaic, ne-a dezvăluit intenţia domniei sale de a oferi un cadou bibliotecii, dar de fapt, este un cadou oferit comunităţii, pentru că toţi cei care intră în bibliotecă îl vor vedea, îl vor admira şi, cu siguranţă, mozaicul pe care îl prezentăm astăzi, în mod oficial, va rămâne permanent aici, la Biblioteca Judeţeană. (…) Cred că este un cadou inedit, deoarece, dincolo de simbolistică, dacă ne uităm cu atenţie, vedem bine în primul rând bufniţa, care este simbolul bibliotecii, dar putem observa foarte bine că respectă foarte bine în aspectul Palatului Culturii”, a declarat directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram.

Mozaicul este încadrat cu flori care imită foarte bine florile de pe casa scării şi de pe holul bibliotecii, precum şi simbolul instituţiei, bufniţa şi cuvintele cheie: înţelepciune, cunoaştere.

„Deci e un cadou inedit, un cadou valoros şi nu putem decât să-i mulţumim Liviei pentru ceea ce ne-a oferit nouă ca bibliotecă, dar şi comunităţii şi să-i urăm viaţă lungă ca şi artist, deoarece este un una dintre primele lucrări expuse în mod în mod public. (…) Sunt peste 120 de ore de muncă efectivă în realizarea acestui mozaic şi dacă ne uităm cu atenţie fiecare piesă a fost tăiată şi a fost aranjată în aşa fel încât să se încadreze perfect şi să redea imaginea. Ochii bufniţei au ceva aparte, sunt plini de lumină, sunt plini de înţelepciune, au şi ceva jucăuş în ei”, a afirmat Monica Avram.

